需求生成软件 - 最热门应用 - 菲律宾

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需求生成软件是一个强大的工具集，旨在激发潜在客户对公司产品或服务的兴趣和认知。它的运作方式是在买家的整个旅程中识别、吸引和培育潜在客户，最终促使他们做出购买决定。以下是需求生成软件的全面描述： 需求生成软件通过采用各种入站和出站营销技术，自动化并简化了吸引和转换潜在客户的过程。它利用数据分析、营销自动化和多渠道沟通策略来创建与潜在客户的需求和偏好产生共鸣的有针对性的活动。 总体而言，需求生成软件使企业能够有效地吸引、参与和转化潜在客户，从而推动收入增长和长期客户关系。它是现代营销策略的重要组成部分，帮助组织在当今的数字环境中保持竞争力。
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Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Avochato
avochato.com
在当今的互联世界中，客户处于主导地位。客户希望能够通过任何渠道灵活地与企业进行沟通，而当他们这样做时，他们的体验需要个性化、即时且始终在线。面对不断增长的客户需求，销售、营销和客户支持团队必须随机应变。幸运的是，Avochato 使所有团队都能轻松与客户联系，并在从潜在客户捕获和培育到售后支持的每一步中提供无缝且高效的体验。结果：您提高了与客户的互动，以比以往更快的速度达成更多交易。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和 Veranex 等行业领先公司的精明收入团队，他们明白在当今充满挑战的经济环境中提高管道效率是收入增长的关键。 15 年来，我们一直为行业提供高质量数据，直到最近才将其直接提供给我们的 800 多家客户。
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您实现客户获取自动化，让失败成为不可能。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 电子邮件查找器 寻找潜在客户的最快方式。 适用于多任务 B2B 销售、招聘和营销经理的潜在客户查找工具。
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一种自动测验创建工具，可简化生成引人入胜的测验的过程。它为希望创建测验的企业提供了一个用户友好的解决方案，而无需广泛的人工智能知识或书写提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可以为各种商业促销活动构建定制测验。只需输入其网站 URL，用户就可以使用测验生成器，该生成器会分析网站以生成相关测验。 然后，在启动之前，可以使用易于使用的构建器进一步自定义生成的测验。除了测验创建之外，Interact 还提供分析和软件集成，以帮助企业收集潜在客户并深入了解客户。 利用提供的测验分析，企业可以获得有关其受众的有价值的信息。 Interact AI 由最初专注于潜在客户生成测验的团队开发，在创建高参与度、高转化率测验方面拥有多年的专业知识。 通过对测试版客户进行广泛的测试，他们对 ChatGPT 提示进行了微调，有效地将客户反馈转化为问卷，在用户和人工智能测验制作者之间进行调解。借助 Interact AI，企业可以快速构建独特且高质量的测验，推广其产品或服务，同时产生合格的销售线索。 其直观的界面和强大的功能使其成为寻求通过测验吸引客户的企业的宝贵工具。
Landingi
landingi.com
该平台提供多种解决方案，为营销人员使用登陆页面创建营销活动的每一步提供支持：从设计，到活动的启动、集成、优化，再到转化。 Landingi 平台拥有极其直观、像素完美的拖放编辑器，您可以在其中轻松设计漂亮的登陆页面、移动页面和销售渠道。凭借 400 多个专为适应不同行业并服务于营销活动目标而量身定制的即用型模板，高转化率登陆页面的创建过程变得省时且流畅。 Landingi 提供 150 多个集成来自动化客户的工作流程、提高营销效率，并最终更快地实现目标。
Texau
texau.com
TexAu 是一个增长自动化工具箱，可让您生成新的潜在客户，快速轻松地联系他们，并提高您对用户的了解。
Surfe
surfe.com
通过 Surfe 的简单 Chrome 扩展添加联系人、查找合格的电子邮件并将 LinkedIn 和 Sales Navigator 对话同步到 CRM。 Surfe 是将您的 RM 与 LinkedIn 集成的排名第一的解决方案，可 • 消除手动数据输入的需要 • 通过丰富提高数据质量 • 获得联系人、潜在客户和交易状态的可见性 • 提高销售效率 与 HubSpot 兼容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜爱。超过 80% 的 B2B 潜在客户来自 LinkedIn，但它并未针对销售进行优化。将 LinkedIn 中的数据手动输入到 CRM 需要数小时的时间，并且可能会导致数据不一致，从而对销售业绩产生负面影响。此外，在正确的时间访问正确的数据可能具有挑战性，并且会阻碍创收。适合希望节省管理任务时间并在 CRM 数据中实现最佳准确性的销售和收入团队。作为符合 GDPR 和 ISO27001 认证的工具，Surfe 可以帮助您的团队按照数据黄金标准进行运营，确保所有内容都经过结构化、分类、更新和保护。
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自动化工具，可让您使用全渠道方法最安全地联系潜在客户。借助 Expandi，您无需成为 LinkedIn 专家即可获得结果并增强您的 LinkedIn 外展活动。通过 LinkedIn 或通过智能、自动化序列发送电子邮件联系您的潜在客户。 15 分钟内启动您的第一个营销活动，24 小时内即可看到结果。我们的使命是成为为您的企业进行全渠道推广的最安全、最明智的方式。具有市场领先的功能，例如： • 智能营销活动构建器：支持潜在客户并关注其公司页面等操作。 • LinkedIn 活动功能包括邀请您的网络加入您的活动或向参加过您主办的活动的任何人发送消息。 • 与Hyperise 集成：能够发送个性化图像和GIF，以便在LinkedIn 上脱颖而出。 • ...还有更多您有兴趣了解更多吗？请访问我们的网站，或联系 [email protected] 开始免费试用。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，领先的潜在客户开发平台。市场上排名第一的销售自动化软件。注册并加入平台
NetLine
netline.com
成功的 B2B 营销人员从这里开始。 NetLine 使 B2B 营销人员能够通过一体化买家参与平台扩大收入，该平台提供无与伦比的买家级意向数据和潜在客户生成功能。运营唯一的买家级意向平台 INTENTIVE，提供实时洞察
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一款软件工具，可帮助品牌构建、运行和管理数字营销促销活动，例如抽奖、赠品、竞赛、即时获胜、推荐活动等。该软件套件提供的功能包括用于优化促销的 A/B 测试、插入当前营销堆栈的强大集成、防止进入者欺诈/垃圾邮件、用于多品牌处理的用户管理、通过社交活动进行的额外促销条目以及详细信息。进入者信息分析。
ContactOut
contactout.com
您是否厌倦了为准确的 B2B 联系数据支付过高的费用，并希望有一个更具成本效益的解决方案？隆重推出 ContactOut – 世界上最准确的联系人数据库。查找 3 亿专业人士的电子邮件和电话号码，包括 3000 万家公司的 B2B 数据。我们的平台受到超过 76% 的财富 500 强公司（例如 Google、微软和 Netflix）的 140 万销售、营销和招聘专业人士的信赖。我们的主要功能在设计时充分考虑了用户的需求，因此您可以轻松地：1) 使用我们的搜索门户在一个地方快速找到优质潜在客户 2) 使用我们的 Chrome 扩展程序增强您的 LinkedIn 潜在客户 3) 使用我们的电子邮件个性化和自动化他们的出站消息活动 我们的平台是将您的业务提升到新水平的完美方式。借助我们强大的工具和准确的数据，您将能够接触到比以往更多的潜在客户并看到真正的结果。利用 ContactOut 灵活的基于消费的模式，仅支付您所需的费用，并为您的 B2B 销售或招聘工作节省大量费用，而无需牺牲质量或准确性。我们的数据符合 GDPR 和美国隐私法。充满信心地更快地寻找客户。为您的销售、营销和招聘团队提供最新且经过验证的联系数据。立即访问 www.contactout.com 免费试用
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本机集成），以保持您的销售和营销工作井然有序且精简。使用 La Growth Machine 可以节省您的销售、营销和招聘团队的时间，并通过简化潜在客户开发和管理工作来提高生产力。不相信我们？立即注册免费试用 LaGrowthMachine，亲自体验其优势！
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。
Upflowy
upflowy.com
Upflowy 是一款用于构建和优化 Web 体验的拖放式无代码工具。轻松进行 A/B 测试注册流程、销售线索渠道、客户引导等。 Upflowy 为您提供了构建一个值得参与的故事所需的一切，只需点击几下即可。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您网站上的一个小部件，可帮助您的网站访问者在 28 秒内通过免费电话与您联系。 CallPage 小部件可让您致电网站访问者，并帮助您额外获得 30-125% 的潜在客户。借助 CallPage，您可以轻松： - 增加优质潜在客户数量 - 降低客户获取成本 - 提高转化率 - 改善客户体验
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款无代码且易于使用的聊天机器人构建器，可提高您的转化率。借助 Joonbot，您可以立即引导、收集并向受众推送信息。一些用例： 获得更多合格的潜在客户 增加销售额 自动化客户解决方案
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 移动 CRM 使小型企业能够在一个地方跟踪潜在客户和客户。您可以使用这个简单的移动 CRM 应用程序在销售代理之间分配潜在客户、安排跟进、接收及时提醒并密切跟踪销售转化。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款可定制性最强的一体化竞赛软件，提供成功在线营销所需的所有工具。使用 ShortStack 创建登陆页面竞赛；抽奖和测验；运行主题标签和评论以参加社交媒体竞赛；并发送电子邮件。 ShortStack 强大的样式和定制功能允许您使用自己的品牌。您可以控制在何处发布着陆页。将它们嵌入您的网站或使用您自己的自定义域。不需要编码技能，这意味着不需要 IT 参与。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款在线表单生成器软件，可帮助世界各地的企业和个人通过在线表单、调查、问卷、测验和民意调查来收集数据并自动化工作流程。我们的表单生成器提供了许多用于构建表单和调查的功能，而无需编码技能。数据安全对我们来说至关重要，我们相信无纸化的未来，企业可以通过智能在线表单处理关键业务运营。我们正在构建一个具有最高安全标准的数据收集平台，同时符合 GDPR 和 HIPAA 标准
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Mimiran
mimiran.com
Mimiran 是为那些喜欢为客户服务但讨厌“销售”的人们设计的 CRM。这是对 CRM 的一种不同看法，旨在为您服务，从您的网站为您带来更多潜在客户，与这些潜在客户进行更多对话，并通过引人注目的、适合移动设备的建议将这些对话转化为（电子）签名客户。另外，通过直观的通话模式与重要的人保持联系。使用直观的仪表板构建您的实践，以保持在销售渠道的顶端。衡量 Google AdWords 和 Facebook 营销活动的有效性，直至收入。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款销售情报工具，可让您根据高级搜索功能（例如所使用的技术和常见做法）以及许多其他过滤器（例如位置、公司规模、行业等）创建潜在客户列表。创建列表后，您可以访问这些公司关键决策者的联系信息（工作电子邮件和手机），全部规模化且无缝。
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
CANDDi
canddi.com
98% 访问您网站的潜在客户永远不会联系您。如果您能够识别这些人、伸出援手并完成交易怎么办？ CANDDi 是一种网站访问者跟踪工具，有助于揭示哪些公司和个人正在浏览您的网站。我们超越了市场上其他工具提供的“公司级跟踪”，这意味着您可以最大程度地了解您的销售和营销渠道。但不要相信我们的话；我们提供 30 天免费试用，以便您可以真正测试 CANDDi，看看它是否适合您的业务！将我们的跟踪代码添加到您的网站后，您将与我们出色的客户成功团队合作。他们将指导您完成 CANDDi，并帮助您选择能够缩短销售周期的功能，更深入地了解您的数字营销工作，并更有效地优先安排您的时间。 CANDDi 不仅仅告诉您哪些公司访问过您的网站...CANDDi 适合您的流程，以便您可以根据该信息采取行动并完成交易。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。