Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
深度学习软件
目录
最热门
最近添加

深度学习软件 - 最热门应用

深度学习软件是指旨在促进深度学习模型的创建、训练和部署的一类软件工具和框架。深度学习是机器学习的一个子集，涉及训练多层人工神经网络（因此称为“深度”）来学习数据的表示。深度学习软件通常提供以下功能： * 神经网络架构设计：用于设计和定制深度神经网络架构的工具，包括指定层数、层类型（例如卷积、循环）以及层之间的连接。 * 数据预处理和增强：用于准备和预处理输入数据以训练深度学习模型的实用程序，包括标准化、数据增强和特征提取等任务。 * 模型训练和优化：在大数据集上训练深度学习模型的算法和技术，包括随机梯度下降等优化算法，以及正则化、dropout等处理过拟合的方法。 * 模型评估和验证：用于评估经过训练的模型在验证和测试数据集上的性能的工具，包括准确性、精确度、召回率和 F1 分数等指标。 * 部署和推理：通常通过与软件开发框架和平台集成，将经过训练的深度学习模型部署到生产环境中以推理新数据的设施。 流行的深度学习软件框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。这些框架提供了高级抽象和 API，使开发人员和研究人员能够更轻松地构建和试验深度学习模型，而无需从头开始实现一切。

提交新应用


Claude

Claude

claude.ai

克劳德是一款安全、准确的AI助手，支持多种语言，能生成文本、理解图像，适用于内容创建和客户服务等任务。

Otter

Otter

otter.ai

Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。

AWS Console

AWS Console

amazon.com

AWS控制台是管理AWS云服务的界面，用户可以监控和优化资源，支持多账户登录和与多种AWS服务的集成。

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

FaceCheck.ID是一款面部识别工具，允许用户通过照片在线搜索个人并验证身份，增强在线安全性。

Jasper

Jasper

jasper.ai

贾斯珀是一款AI内容创作工具，可以在各种在线平台上以品牌语调生成内容，支持博客、社交媒体等格式，并保持数据安全。

OpenAI Platform

OpenAI Platform

openai.com

OpenAI平台利用先进的语言模型提供文本生成、摘要和自然语言处理等功能，支持实时交互和API集成，简化运营与提高效率。

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

SpeechTexter 是一款语音转文本应用程序，支持70多种语言，用户可以通过语音进行文本录入和转录。

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Speechnotes是一款语音转文本工具，支持实时听写和音频转录，具备说话命令、自动标点和格式化功能，适合提高写作效率。

FaceMRI

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI是一款人脸识别软件，可以分类人脸的性别、年龄和种族，生成考勤图表和分析报告，并支持视频和图像导入。

Notta

Notta

notta.ai

Notta是一个AI转录工具，支持58种语言，可快速转录和总结语音对话，并集成主要视频会议平台。

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Deep Dream Generator是一个使用深度学习技术生成独特视觉效果的工具，提供文本到图像生成和艺术风格应用功能。

DeepAI

DeepAI

deepai.org

Deepai是一个综合人工智能平台，提供图像识别、自然语言处理和视频分析工具，支持多语言互动和动态聊天功能。

Krisp

Krisp

krisp.ai

Krisp是一款智能应用，使用AI消除在线通话和会议中的背景噪音，提供实时转录和录音功能，增强沟通清晰度。

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。

Jammable

Jammable

jammable.com

Jammable是一个AI驱动平台，用户可以快速创建音乐封面和配音，提供大量AI声音模型供选择。

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Resemble.ai 是一个生成自定义AI声音的应用，支持多语言文本翻译和音频修改，适用于各种音频项目。

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Roboflow是一个计算机视觉平台，提供图像数据管理、注释、模型训练和部署工具，方便开发者构建和维护视觉模型。

PixLab

PixLab

pixlab.io

PixLab是一款提供图像和视频处理API的平台，帮助开发者集成面部识别、对象检测及图像分析等功能。

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

提示玛特是一款具有语音识别的传送器应用，帮助用户流畅进行演示和演讲，支持多种云服务及跨平台使用。

Speech to Note

Speech to Note

speechtonote.com

语音要注意是一款AI驱动的语音识别工具，实时将口语转换为文本，适合会议和讲座的准确记录和整理。

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。

Gladia

Gladia

gladia.io

Gladia是一款语音转文本应用，支持实时转录和99种语言，适用于各种场景如虚拟会议和客户服务。

AI Voice Detector

AI Voice Detector

aivoicedetector.com

AI语音检测器是一个声音验证工具，可识别真实人声和计算机合成声音，帮助防止音频操控和诈骗。

npm

npm

npmjs.com

npm是JavaScript的包管理工具，提供命令行客户端和在线数据库，简化库和依赖项的管理，特别是针对Node.js开发。

Dictanote

Dictanote

dictanote.co

Dictanote是一款现代笔记应用，提供语音转文本功能，支持50多种语言，帮助用户通过语音记录笔记，提高工作效率。

Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

Speechlogger是一款基于网络的语音识别和翻译软件，提供实时转录、自动标点、数据保存及音频转录等功能。

V7

V7

v7labs.com

V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。

SoundHound

SoundHound

soundhound.com

SoundHound是一款语音AI应用，提供智能助手和语音交互，帮助用户控制设备、获取信息以及执行任务。

Hour One

Hour One

hourone.ai

小时是一个AI视频生成平台，用户可以创建带有虚拟化身的视频，简化视频制作过程，适合企业和个人使用。

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Landing AI是一个无代码的计算机视觉平台，允许用户快速创建和部署AI模型，适用于各种行业。

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

图片到文本应用程序使用OCR技术将图像中的文本提取为可编辑的数字文本，支持多种语言和批量处理。

ai|coustics

ai|coustics

ai-coustics.com

ai|coustics是一款AI工具，通过先进算法增强语音音频质量，支持多种平台，用于录音和音频传输等应用。

Face Age

Face Age

getfaceage.com

Face Age利用先进技术分析面部皮肤特征，识别皱纹、毛孔、痘痘等，并可无缝集成到电商平台。

NVIDIA Developer

NVIDIA Developer

developer.nvidia.com

NVIDIA开发人员平台为开发者提供工具与资源，支持使用GPU加速AI、数据科学和高性能计算的应用开发。

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Muse.ai 是一个视频搜索平台，用户可以快速查找大量视频中的特定时刻，同时也是视频存储和流媒体的平台，支持在网站中嵌入先进的搜索功能。

SpeechAce

SpeechAce

speechace.com

SpeechAce 是一款帮助语言学习者通过语音识别技术提高口语能力的应用，提供发音评分和全面的口语评估。

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

AssemblyAI是一个语音AI平台，提供语音转文本服务和音频智能分析，支持多种功能如摘要、情感分析和主题检测等。

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Deepgram是一个AI平台，提供快速、准确的语音转录和理解服务，支持多语言，便于开发者集成语音功能。

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr 是一款 AI 视频制作工具，可以将语音录音和播客转换为个性化视频，支持多种语言，简化视频编辑过程。

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI推动企业应用生成式人工智能，包括聊天应用TuneChat、开发者可调优模型的TuneStudio和开源提示引擎ChainFury。

Lambda

Lambda

lambdalabs.com

Lambda提供深度学习计算服务，构建GPU云、集群和工作站，支持工程师和研究人员的计算需求。

Dictalogic

Dictalogic

dictalogic.com

Dictalogic 应用提供音频转文本、语音转文本、对话转文本及任务委派等模块，用户可通过一个仪表板管理这些功能。

MobileEngine

MobileEngine

services.tineye.com

TinEye是一个图像搜索和识别应用，利用计算机视觉和机器学习技术，使您的图像可以被搜索。

Faceplusplus

Faceplusplus

faceplusplus.com

Face++是一个面部识别平台，提供面部特征分析和识别功能，适用于身份验证、访问控制等多种应用。

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI是一个利用AI技术简化播客制作的平台，提供转录、说话者识别、元数据生成和AI主持人互动功能。

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

SuperAnnotate是一个数据注释平台，支持图像数据的多种注释类型，提供协作功能和AI辅助，以提高数据准备效率和质量。

Voxpow

Voxpow

voxpow.com

Voxpow 是一个支持语音转文本的应用，用户可以通过语音与网站互动，支持100多种语言，集成简单，提升用户体验。

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics 是一款语音智能应用，使用 AI 与 ML 将人类语音实时转录为文本，支持 50 种语言，涵盖不同口音和方言。

VXG

VXG

videoexpertsgroup.com

VXG是一款全球云视频监控平台，简化视频管理，支持自定义和可扩展解决方案，适用于各类企业，提供完全开放的云视频监控服务。

Altered

Altered

altered.ai

Altered是一款下一代音频编辑软件，集成多种语音人工智能技术，旨在为播客、游戏开发和在线学习等行业提供高质量的声音内容。

ArtPro

ArtPro

artpro.com

ArtPro是一款艺术品管理软件，旨在帮助用户在线 catalog、归档、跟踪、分享和存储艺术作品。

Capsolver

Capsolver

capsolver.com

Capsolver是一款自动解决验证码的工具，能快速准确地处理多种验证码，提升数据提取和自动化过程的效率。

Talkatoo

Talkatoo

talkatoo.com

Talkatoo 是一款为医疗专业人员设计的语音转文本软件，适用于人类和兽医行业，支持医学术语，并提高工作效率。

SpeechFlow

SpeechFlow

speechflow.io

语音流是一款高精度语音转文本工具，支持14种语言，适用于快速、准确的音频和视频转录，适合企业和个人使用。

Kukarella

Kukarella

kukarella.com

Kukarella 是一款语音制作应用，提供 800 多种 AI 语音，支持多语言对话、文本翻译和转录功能，适用于商业用途。

Voiceitt

Voiceitt

voiceitt.com

Voiceitt是一款支持非标准语音交流的应用，帮助言语障碍人士与他人及设备进行有效沟通。

Phonexia

Phonexia

phonexia.com

Phonexia是一款利用语音生物识别技术进行用户身份验证的软件，适用于政府、法医和商业领域，提供安全高效的身份验证解决方案。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.