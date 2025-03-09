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深度学习软件是指旨在促进深度学习模型的创建、训练和部署的一类软件工具和框架。深度学习是机器学习的一个子集，涉及训练多层人工神经网络（因此称为“深度”）来学习数据的表示。深度学习软件通常提供以下功能： * 神经网络架构设计：用于设计和定制深度神经网络架构的工具，包括指定层数、层类型（例如卷积、循环）以及层之间的连接。 * 数据预处理和增强：用于准备和预处理输入数据以训练深度学习模型的实用程序，包括标准化、数据增强和特征提取等任务。 * 模型训练和优化：在大数据集上训练深度学习模型的算法和技术，包括随机梯度下降等优化算法，以及正则化、dropout等处理过拟合的方法。 * 模型评估和验证：用于评估经过训练的模型在验证和测试数据集上的性能的工具，包括准确性、精确度、召回率和 F1 分数等指标。 * 部署和推理：通常通过与软件开发框架和平台集成，将经过训练的深度学习模型部署到生产环境中以推理新数据的设施。 流行的深度学习软件框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。这些框架提供了高级抽象和 API，使开发人员和研究人员能够更轻松地构建和试验深度学习模型，而无需从头开始实现一切。
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AWS Console
amazon.com
AWS控制台是管理AWS云服务的界面，用户可以监控和优化资源，支持多账户登录和与多种AWS服务的集成。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
npm
npmjs.com
npm是JavaScript的包管理工具，提供命令行客户端和在线数据库，简化库和依赖项的管理，特别是针对Node.js开发。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – 一个无代码 Tiny ML 平台。 Neuton.AI 旨在帮助用户自动构建极其微小的最优机器学习模型 尺寸和精度，并将它们嵌入到任何微控制器中，甚至具有 8 位精度。 Neuton 的模型非常紧凑。 最多 1,000 次： • 较小 • 系数较少 • 展示更快的推理能力 与 TensorFlow 和其他框架相比。 我们的数据科学家团队创建了独特的神经网络框架 Neuton，这是我们平台的“大脑”。该框架基于神经元模型创建原理，允许用户 * 自动创建最佳尺寸和精度的模型 * 避免手动搜索神经网络参数 * 无需在创建模型后进行压缩、量化和修剪 * 构建极其紧凑的模型，准备嵌入微控制器中 Neuton 模型保持了所有原始特征，没有任何精度降低。 Neuton 在创建后不会减小模型大小。 完全免费使用我们的服务 使用 Neuton 构建您的第一个极小的 ML 模型，使您的边缘设备变得智能化。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA开发人员平台为开发者提供工具与资源，支持使用GPU加速AI、数据科学和高性能计算的应用开发。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进行投资。但机器学习转换器的革命和对机器学习模型优化的不懈关注正在达到收益递减的地步。还有什么？
Roboflow
roboflow.com
Roboflow是一个计算机视觉平台，提供图像数据管理、注释、模型训练和部署工具，方便开发者构建和维护视觉模型。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator是一个使用深度学习技术生成独特视觉效果的工具，提供文本到图像生成和艺术风格应用功能。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一个无代码的计算机视觉平台，允许用户快速创建和部署AI模型，适用于各种行业。
Claude
claude.ai
克劳德是一款安全、准确的AI助手，支持多种语言，能生成文本、理解图像，适用于内容创建和客户服务等任务。
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai是一个综合通信平台，提供API和SDK，支持语音、视频和消息功能的集成，帮助企业创建多渠道交流体验。
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID是一款面部识别工具，允许用户通过照片在线搜索个人并验证身份，增强在线安全性。
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai是一个视频搜索平台，使任何人都能在大量视频中迅速找到特定时刻。它也是一个完整的视频存储和流平台，允许用户嵌入任何网站中最高级的视频搜索。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一个数据注释平台，支持图像数据的多种注释类型，提供协作功能和AI辅助，以提高数据准备效率和质量。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注释的协作功能，并提供贴标机和模型性能分析。此外，V7 还通过直观的用户界面促进注释和模型训练工作流程变得更加高效。 凭借其增强的自动注释功能，它加快了注释的速度和准确性。该平台与 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支持视频、图像和文本数据等一系列数据类型。
Syte
syte.ai
Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一个视觉人工智能平台，通过自动化视觉评估任务，帮助企业提高视频数据搜索效率，解放人力资源。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
Segments.ai
segments.ai
用于机器人和自动驾驶的多传感器标签平台。 Segments.ai 是一个快速、准确的多传感器数据标注数据标注平台。您可以通过图像、视频和 3D 点云（激光雷达和 RGBD）的直观标签界面获取分割标签、矢量标签等。 Segments.ai 是一个自助平台，当您需要时，我们的核心工程师团队会提供专门支持。 * 一个终于有意义的Python SDK * 文档使设置变得轻而易举 * 仅当您遇到困难时才提供自助服务和支持，这样我们就不会减慢您的速度 * 使用 webhooks 自动触发操作 * 连接您的云提供商（AWS、Google Cloud、Azure） * 导出到流行的机器学习框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的劳动力或使用我们的劳动力合作伙伴之一。我们的管理工具可以轻松地一起标记和审查大型数据集。
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai是一个基于Web的平台，可用于图像标签和开发基于AI的图像识别应用程序。它有两个主要目标：第一个是使图像注释任务尽可能方便，高效，即使对于许多人在图像标签上工作的大型项目，第二个是为了提供平稳且用户友好的界面，用于培训和部署深层神经网络模型。在同一平台上执行这两个任务的能力提供了能够以迭代方式训练图像，然后训练和改进模型的优势。 Sentisight.ai提供了强大的功能，例如： *图像标签。 *智能标签工具。 *共享标签项目和时间跟踪。 *分类模型培训。 *对象检测模型培训。 *在线和离线模型（免费30天试用）。 *预训练的模型。 *图像相似性搜索。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
NoahFace
noahface.com
NoahFace是一款时间和出勤管理解决方案，支持面部识别、温度和酒精筛查，适用于各种规模的组织。
Capsolver
capsolver.com
Capsolver是一款自动解决验证码的工具，能快速准确地处理多种验证码，提升数据提取和自动化过程的效率。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一个AI平台，帮助企业通过自动化和个性化提升电子商务运营，优化产品发现和客户互动。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud是一个面部识别API，提供面部检测、识别、验证及情感分析等功能，适用于各种应用程序，易于集成和使用。
Nyckel
nyckel.com
Nyckel 让每个人都能轻松进行图像和文本分类。只需几分钟，您就可以构建一个 AI 模型，使用您想要的任何标签对图像和文本进行分类。无需机器学习经验。 Gardyn、Gust 和 Square 等客户使用 Nyckel 自动执行手动标记任务、审核内容、在几秒钟内对图像进行分类等等。 与其他分类工具不同，Nyckel 不需要机器学习背景。创建您自己的分类器只需几分钟。只需添加标签、上传训练样本，然后等待 10-30 秒即可让模型训练。准备好后，通过我们的 API、SDK 或 Zapier 接入它。 Nyckel 的目标是让任何人，无论其技术经验如何，都能在几分钟内轻松构建分类模型。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++是一个面部识别平台，提供面部特征分析和识别功能，适用于身份验证、访问控制等多种应用。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用最先进的技术来分析面部皮肤属性，捕获诸如皱纹，毛孔，痤疮和眼包袋之类的细节，以了解每个客户的皮肤。 Face Age的设计旨在轻松地集成到现有的电子商务平台中。 Face Age提供了各种集成选项，使设置过程变得平稳有效。无论您是经营小型精品店还是大规模市场，面对年龄都可以无缝适应您的技术要求。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
Zippin
getzippin.com
Zippin 开发了下一代免结帐技术，使零售商能够在其商店中快速部署无摩擦购物。 Zippin 正在申请专利的方法使用人工智能、机器学习和传感器融合技术来创造最佳的消费者体验：永远消除结账队伍和自助扫描仪，让购物者快速进出所购买的商品。 Zippin 的平台通过头顶摄像头和智能货架传感器进行产品和购物者跟踪，即使在拥挤的商店中也能实现最高的准确性。 Zippin 由亚马逊和 SRI 的行业资深人士创立，在零售技术、人工智能和计算机视觉方面拥有深厚的背景，总部位于旧金山，并得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5地理空间软件提供分析、可视化和管理地理空间数据的工具，支持多种应用，如环境监测和城市规划。
INTSIG
intsig.us
作为行业领先的人工智能大数据公司，合合信息为全球个人用户和企业客户开发了众多应用并制定了解决方案。 合合信息以扫描全能王和名片全能王两款移动应用程序而闻名，赢得了全球 23 亿人的喜爱。 通过将前沿的数据采集和提取技术应用于更多类型的文档，合合信息目前为企业用户提供5大主要产品： * CamScanner API/SDK，提供强大的文档扫描功能； * CamCard API/SDK，可批量识别名片并与公司自有的 CRM 无缝集成； * CamCard Business，一款简化名片管理并提高网络效率的 SaaS 产品； * 用于银行卡识别的CamCheckout API/SDK，以及 * CamID API/SDK，用于政府签发的身份证件识别。公司可以轻松地将这些产品与自己的应用程序/网络/系统集成。 合合信息还为各类企业提供5大主要解决方案： * eKYC 解决方案，帮助企业验证和验证其客户的身份； * 应付账款自动化解决方案，通过表格识别银行对账单和发票具有极高的准确性，减少了手动数据输入和错误，提高了发票处理效率； * 差旅费用解决方案，用于优化内部费用管理并提高账单收取和报销效率； * TextIn Studio用于模型训练，提高复杂场景下结构化文本识别的效果，广泛应用于银行、保险、证券公司、传统制造等行业，以及 * 发票管理引擎，用于高精度识别发票、采购订单、收据、合同单、供应商报表、借记/贷记单
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家图像搜索和识别公司。我们是计算机视觉、模式识别、神经网络和机器学习方面的专家。我们的使命是让您的图像可搜索。
Partium
partium.io
Partium 的故事始于 2020 年，其理念是为每个寻找备件的人创造闪电般快速、即时且可靠的搜索体验。 我们减少了零件目录和网上商店的技术人员和用户花费无休止的时间搜索正确零件的需要。相反，我们帮助用户在几秒钟内找到合适的备件。 如今，Partium 每月处理数百万次备件搜索，并帮助世界各地无数的技术人员找到完成工作的正确零件。 我们的客户将 Partium 引入他们的维护、售后服务和服务环境，为用户提供一流的零件搜索体验，并为他们提供快速便捷的搜索、确认和订购备件的流程。 Partium 的人工智能利用现有的备件数据，但它还可以通过添加关键信息来丰富和优化您的数据。 Caterpillar、Parker、Liebherr、Deutsche Bahn、New Holland、The Home Depot、ENGEL 和许多其他公司都使用 Partium 不仅为其客户提供出色的搜索，而且由于相关性、准确性和易用性而可以实现更高转化率的搜索-使用。 我们帮助客户更快地找到合适的零件并优化他们现有的零件数据。我们是一家全球性公司，在美国、加拿大和欧洲设有办事处，致力于改变人工智能零件搜索和零件优化的方式。
ximilar
ximilar.com
Ximilar 是一家软件公司，致力于通过人工智能和机器学习帮助企业更好地利用图像数据。我们的客户来自各个领域，如医疗保健、生命科学、电子商务、库存图片机构、家居装饰、时尚、制造、房地产和汽车。我们主要关注计算机视觉、图像识别和视觉搜索。 我们提供计算机视觉平台，用于构建您自己的定制深度学习视觉 AI 模型。我们能够创建与图像识别、物体检测等相关的专业定制解决方案。 可以通过视觉相似性来搜索非常大的照片和视频集合。购物者可以从产品查找和推荐中受益。我们通过内容识别帮助客户预处理数据 - 找到正确的产品类别、为图像分配标签、通过照片配对产品、使用 OCR 读取图像中的文本或检测图像上的缺陷。该过程的自动化通常可以节省大量成本。
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI提供基于最先进的深度学习技术的图像和视频匿名化解决方案。我们的解决方案，精确模糊和深度自然匿名化 (DNAT)，可以编辑面孔和车牌，并帮助公司遵守 GDPR 等数据保护法规。 借助我们的隐私技术，我们使各行业的公司能够使用公开记录的摄像头数据进行分析和人工智能。我们的客户减轻了责任和被罚款的风险，提高了团队的能力，缩短了上市时间，并推动创新。 Brighter AI 成立于 2017 年，是德国汽车供应商海拉 (HELLA) 的子公司。英伟达将 Brighter AI 评为 2019 年“欧洲最热门人工智能初创公司”，并于 2020 年荣获 Handelsblatt 和麦肯锡颁发的“The Spark - 德国数字奖”。
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight是一种图像识别工具，支持图像分析和元数据提取，适用于各种应用程序，帮助用户识别和获取视觉内容信息。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck是一款移动应用，帮助现场团队通过图像识别和数据分析优化零售执行和操作，提高决策效率。
PixLab
pixlab.io
PixLab是一款提供图像和视频处理API的平台，帮助开发者集成面部识别、对象检测及图像分析等功能。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize是一款AI驱动的无代码平台，优化媒体资产，提升网站加载速度和用户体验。
Blitline
blitline.com
Blitline 是最实惠的 SaaS 解决方案，适用于拥有 CMS/DAM 系统并需要为其应用程序和网站进行大规模安全多格式文件处理的软件和媒体公司。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi 是一支由多元化创新者组成的团队，专注于变革性成果，我们对能够带领企业进入令人难以置信的数字未来感到非常兴奋。 我们相信视觉人工智能将成为人工智能未来的核心支柱。我们的第一个认知套件 AIVI（人工智能视觉）是一个专用平台，有助于将视觉智能的力量引入制造、零售、医疗保健和监控等不同业务领域。 AIVI 依赖于复杂的空间计算、机器学习、模式识别、异常检测和计算机视觉，并在现实生活环境中经过了现场验证。如今，该平台拥有 150 多个行业特定模式，支持 10K 多个摄像头，并以最少的投资为企业带来了 600 万美元的收入。 我们很自豪拥有一套经过验证的能力以及我们自己的工具和方法来快速开发、部署和运营大型解决方案。我们精心挑选的全球人工智能专家网络的集体智慧和专业知识推动了我们的创新和对数字实施至关重要的软件试验。 除了我们拥有的认知技术和工程技能之外，我们还坚信，我们追求卓越的动力和解决问题的热情将为所有利益相关者带来指数级增长。
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe 旨在通过提供一个易于使用的平台来训练、构建和集成无代码人工智能模型，让每个组织都能使用人工智能。通过使企业能够为计算机视觉和文本分析任务创建和定制人工智能模型，DeepLobe 使企业能够利用人工智能技术的潜在优势。 DeepLobe 专注于无代码解决方案，正在实现人工智能的民主化，使各种规模和背景的组织都可以利用这些变革性技术。
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square 是一个基于 SaaS 的平台，旨在利用大量数据集注释、训练和自动化计算机视觉管道。 * 提高机器学习模型的准确性：DigitSquare 数据注释可确保精确的数据标记，减少训练期间的错误和偏差。它还促进了多样化的学习示例，提高了现实世界的预测准确性。 * 更好的数据理解：DigitSquare AI 辅助图像标记有助于掌握数据上下文、发现模式并通过标记示例提高 ML 模型的准确性，从而实现有价值的见解和明智的决策。 * 提高生产力：其数据注释平台可自动执行图像、语言和视频识别等流程，从而极大地节省时间。它还训练机器学习模型以进行准确预测，从而提高各行业的生产力。 * 加速协作：DigitSquare 数据注释工具通过在注释者之间分配任务来扩展 ML 模型，从而减少标记时间。它还提高了不同数据集的性能和泛化能力。
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是全球最大品牌和零售商值得信赖的合作伙伴，通过我们的统一视觉平台提供“简单有意义的视频”。我们的套件专为多地点企业量身定制，由 Apple M1 和 Generative AI 提供支持，包括从 VMS 和防盗警报到零售洞察、货架库存管理和开创性的自助结账欺诈检测等顶级应用程序。我们的全球业务和强大的专利组合旨在在带宽受限的环境中表现出色，这突显了我们致力于改变企业利用视频数据获取可操作情报的方式。
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo 的 DIY 研究和反馈收集平台利用行为和情感洞察来帮助客户对所有数字内容做出正确的决策。结合我们的咨询服务和小组，我们帮助客户超越传统的客户数据分析，深入了解客户的内心和想法，以了解所有数字内容的有效性和影响。 我们帮助客户在任何渠道（网络、移动、社交媒体、电视等）上创建和部署更有目的的数字内容（广告、应用程序、流媒体内容等）。并经历挑战。我们将无意识（注意力和情感）和陈述（问卷）响应相结合的新颖方法可以帮助客户快速了解所有数字内容的有效性。 我们利用人工智能在客户的设备上实现大规模、快速的定性研究。客户及其客户无需下载、安装或维护任何内容。 Emozo 的 SaaS 平台支持迭代设计开发流程，并为客户及其客户提供完全安全的数据保护。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI是一款人脸识别软件，可以分类人脸的性别、年龄和种族，生成考勤图表和分析报告，并支持视频和图像导入。
Hive
thehive.ai
Hive是一个基于云的人工智能解决方案平台，提供内容理解、生成和搜索服务，支持多种行业的数字内容处理和审核。
Imagga
imagga.com
Imagga是一个云端和本地的API平台，提供自动图像和视频标记，帮助企业高效管理和分析大量图像数据。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供计算来加速人类进步。我们是一支深度学习工程师团队，致力于构建世界上最好的 GPU 云、集群、服务器和工作站。我们的产品为工程师和研究人员提供了处于人类知识前沿的动力。客户包括英特尔、微软、谷歌、亚马逊研究院、腾讯、凯撒医疗机构、麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、加州理工学院、洛斯阿拉莫斯国家实验室、迪士尼和国防部。
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI 的人工智能平台 OMNICOMMERCE 使电子商务零售商能够提供基于视觉搜索/发现和个性化产品推荐的直观购物体验。 使用买家移动设备上的灵感图片并将其上传到您的网站来查找产品匹配。让他们在另一家商店购物或只是走在街上时，在社交媒体上购买他们喜欢的东西。 eBay、YOOX Net-A-Porter、MUSINSA、LotteOn、TheHyundai.com、LF、Brandi、CJ ONSTYLE 等电子商务公司相信 OMNICOMMERCE 能够帮助购物者发现产品。 2021年全球热门初创企业（AWS合作伙伴网络） 2020 年零售 AI 最佳用例 (NVIDIA) 2020创新新体验（三星C-lab）
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 提供基于计算机视觉的 AIoT 传感器和解决方案，支持开发嵌入式机器视觉应用，应用于工业4.0、智能城市等领域。
Picture to Text
picturetotext.info
图片到文本应用程序使用OCR技术将图像中的文本提取为可编辑的数字文本，支持多种语言和批量处理。
Relu
relu.eu
Relu 是一家软件公司，开发人工智能软件组件，可自动将 3D 医学图像转换为虚拟患者。我们专注于轻松地将这项技术集成到您现有的牙科工作流程/软件中。
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com 是一项可扩展、易于使用的服务，使现场工作人员能够利用人工智能进行文本和图像更有效地协作。这可以带来更好的事件报告和管理、更快的项目执行周转并大大提高运营效率。