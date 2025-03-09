Partium

partium.io

Partium 的故事始于 2020 年，其理念是为每个寻找备件的人创造闪电般快速、即时且可靠的搜索体验。 我们减少了零件目录和网上商店的技术人员和用户花费无休止的时间搜索正确零件的需要。相反，我们帮助用户在几秒钟内找到合适的备件。 如今，Partium 每月处理数百万次备件搜索，并帮助世界各地无数的技术人员找到完成工作的正确零件。 我们的客户将 Partium 引入他们的维护、售后服务和服务环境，为用户提供一流的零件搜索体验，并为他们提供快速便捷的搜索、确认和订购备件的流程。 Partium 的人工智能利用现有的备件数据，但它还可以通过添加关键信息来丰富和优化您的数据。 Caterpillar、Parker、Liebherr、Deutsche Bahn、New Holland、The Home Depot、ENGEL 和许多其他公司都使用 Partium 不仅为其客户提供出色的搜索，而且由于相关性、准确性和易用性而可以实现更高转化率的搜索-使用。 我们帮助客户更快地找到合适的零件并优化他们现有的零件数据。我们是一家全球性公司，在美国、加拿大和欧洲设有办事处，致力于改变人工智能零件搜索和零件优化的方式。