Imagga

imagga.com

Imagga 是一个基于云和本地 API 的平台，用于为开发人员、企业和企业提供自动图像和视频标记。 Imagga 的技术可帮助公司理解其大规模动态图像和视频收藏。 目前（截至 2017 年 10 月）已被全球 11,500 多名开发人员和 220 多家企业使用，并获得了多项全球奖项和认可，例如西班牙国王陛下颁发的 South Summit '15 最佳技术供应商、世界新闻和媒体全球冠军联合国颁发的“16 年峰会奖”、IDC 颁发的“16 年全球图像分析创新者奖”等。 作为图像标记服务领域的先驱和全球创新者，该公司自 2011 年以来一直运营其云 API，并自 2013 年以来一直运营其旗舰自动标记和自动分类技术。 除了图像识别技术之外，Imagga 还提供了一个基于云的 API 平台，用于自动图像识别、标记和分类，使开发人员和企业能够构建理解图像的应用程序和解决方案。如果需要，该技术也可以作为现场安装提供。 Imagga 的图像识别技术完全自动化了为图像分配关键字和/或特定领域类别的过程。该解决方案具有水平可扩展性，可以处理需要分析和注释的任何图像负载。它可以通过定制培训和/或反馈循环来适应客户需求。 它封装在一个非常容易在云端或本地集成的 API 中，可以在几个小时内投入生产。