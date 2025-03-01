FaceMRI

facemri.com

FaceMRI 是一家位于美国的人脸识别软件研究小组。 FaceMRI 是适用于 Mac 和 PC 的最先进的人脸识别搜索引擎。 FaceMRI 拥有一套面部识别软件，可以将面部分类为性别（男性、女性、非二元）、年龄段、年龄和种族。创建出勤图表和分析。可以通过+导入图像+导入视频+网络搜索（FB、LinkedIn、Instagram）+导入文件夹+网络摄像头和IP摄像头+物联网和安全摄像头来提取人脸。 + USB 密钥和外部设备 FaceMRI 利用人脸识别的力量来解锁图像和视频的分析。用户可以将该应用程序下载到 Mac 或 PC 上并导入图像和视频。它将从视频和图像中提取面孔和人物，用户可以向客户添加面孔并创建自定义报告。此外，工作人员可以根据视频中的年龄、性别和种族创建人口统计图表，并查看您的客户是谁。 FaceMRI 还具有人员搜索技术，因此用户可以构建自定义报告。员工可以跟踪 Zoom 通话出勤情况、谁参加了公司通话以及谁缺席。员工可以连接到网络摄像头、安全摄像头和物联网摄像头来跟踪谁进入您的企业。 FaceMRI 根据视频源创建个人报告，以便用户可以监控谁进入您的企业。