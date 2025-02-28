深度学习软件 - 最热门应用 - 土耳其

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深度学习软件是指旨在促进深度学习模型的创建、训练和部署的一类软件工具和框架。深度学习是机器学习的一个子集，涉及训练多层人工神经网络（因此称为“深度”）来学习数据的表示。深度学习软件通常提供以下功能： * 神经网络架构设计：用于设计和定制深度神经网络架构的工具，包括指定层数、层类型（例如卷积、循环）以及层之间的连接。 * 数据预处理和增强：用于准备和预处理输入数据以训练深度学习模型的实用程序，包括标准化、数据增强和特征提取等任务。 * 模型训练和优化：在大数据集上训练深度学习模型的算法和技术，包括随机梯度下降等优化算法，以及正则化、dropout等处理过拟合的方法。 * 模型评估和验证：用于评估经过训练的模型在验证和测试数据集上的性能的工具，包括准确性、精确度、召回率和 F1 分数等指标。 * 部署和推理：通常通过与软件开发框架和平台集成，将经过训练的深度学习模型部署到生产环境中以推理新数据的设施。 流行的深度学习软件框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。这些框架提供了高级抽象和 API，使开发人员和研究人员能够更轻松地构建和试验深度学习模型，而无需从头开始实现一切。
提交新应用
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
AWS Console
amazon.com
亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云（Alibaba Cloud）成立于2009年，是云计算和人工智能的全球领导者，为200多个国家和地区的数千个企业，开发商和政府组织提供服务。致力于客户的成功，阿里巴巴云将作为其在线解决方案的一部分提供了可靠，安全的云计算和数据处理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成为奥运会的官方云服务合作伙伴。
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人脸识别搜索引擎在线查找任何人。通过照片搜索人员并验证您正在与他们声称的人交谈。
SpeechTexter
speechtexter.com
语音到文本转换器。用你的声音听写。用于使用语音打字的免费网络应用程序。支持 70 多种不同语言！
Otter
otter.ai
Otter是一个聪明的笔记应用程序，可以使您能够记住，搜索和分享您的语音对话。水獭会创建智能语音注释，将音频，转录，扬声器标识，内联照片和关键短语结合在一起。它可以帮助商人，记者和学生在会议，访谈，讲座以及重要的对话中更加专注，协作和有效。
Phonexia
phonexia.com
Phonexia 是一家创新型捷克软件公司，成立于 2006 年，其愿景是通过语音生物识别和语音识别技术释放语音潜力。通过与布尔诺理工大学著名语音研究小组的密切合作，Phonexia 正在将最新的科学突破转化为由深度神经网络驱动的高精度、最先进技术的日常现实。 Phonexia 为政府、法医和商业部门提供一系列先进软件，支持全球 60 多个国家的创新项目。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位于美国的人脸识别软件研究小组。 FaceMRI 是适用于 Mac 和 PC 的最先进的人脸识别搜索引擎。 FaceMRI 拥有一套面部识别软件，可以将面部分类为性别（男性、女性、非二元）、年龄段、年龄和种族。创建出勤图表和分析。可以通过+导入图像+导入视频+网络搜索（FB、LinkedIn、Instagram）+导入文件夹+网络摄像头和IP摄像头+物联网和安全摄像头来提取人脸。 + USB 密钥和外部设备 FaceMRI 利用人脸识别的力量来解锁图像和视频的分析。用户可以将该应用程序下载到 Mac 或 PC 上并导入图像和视频。它将从视频和图像中提取面孔和人物，用户可以向客户添加面孔并创建自定义报告。此外，工作人员可以根据视频中的年龄、性别和种族创建人口统计图表，并查看您的客户是谁。 FaceMRI 还具有人员搜索技术，因此用户可以构建自定义报告。员工可以跟踪 Zoom 通话出勤情况、谁参加了公司通话以及谁缺席。员工可以连接到网络摄像头、安全摄像头和物联网摄像头来跟踪谁进入您的企业。 FaceMRI 根据视频源创建个人报告，以便用户可以监控谁进入您的企业。
Speechnotes
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语音转文本 - 语音输入和转录。 免费用语音做笔记，或当场自动转录音频和视频录音。安全、准确且超快。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款人工智能驱动的语音识别工具，可立即将语音转换为文本。我们的工具使用先进的语音转文本技术将您的文字转录成您可以编辑或共享的简洁摘要。 体验我们人工智能驱动工具的强大功能，它可以立即将您的口语转化为简洁且信息丰富的摘要。
Jammable
jammable.com
通过 Jammable 在几秒钟内使用 AI 创建 AI 封面，数百个社区上传的 AI 语音模型可供创意使用！
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Notta
notta.ai
Notta是领先的AI转录工具，并与NoteTaker会面，可以通过支持58种语言来迅速转录和总结任何语音对话到可操作的文本。 *重要新闻：Airgram加入了NOTTA！除了转录视频/音频文件，实时演讲之外，Notta还与领先的视频会议平台集成在一起（包括Zoom，Microsoft Teams和Google Meet），以生成自动会议注释。它还允许用户与团队成员进行审查，搜索，编辑，导出和共享成绩单以进行无缝协作。诺塔（Notta）使您能够最大程度地提高每个对话的价值。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用专有的深度学习模型创建自定义 AI 语音，该模型使用文本转语音和语音转语音合成来生成高质量的 AI 生成的音频内容。 Resemble Localize 是我们的多语言本地化工具，可以翻译文本并将您的 AI 语音转换为多达 100 种语言。 Resemble Fill 是我们的生成填充（音频修复）功能，使您能够使用克隆的 AI 语音修改现有语音。 Fill 可用于修改程序化音频广告、动态流媒体广告插入 (SAI)、语音助手等。 最近，我们凭借语音 AI 对 Netflix 获得艾美奖提名的《安迪·沃霍尔日记》的贡献，荣获 2023 年威比奖“最佳语音技术应用奖”。 除了 Netflix 之外，我们还与 Byju's、世界银行集团、Boingo、环球影业、派拉蒙影业等合作。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用最先进的技术来分析面部皮肤属性，捕获诸如皱纹，毛孔，痤疮和眼包袋之类的细节，以了解每个客户的皮肤。 Face Age的设计旨在轻松地集成到现有的电子商务平台中。 Face Age提供了各种集成选项，使设置过程变得平稳有效。无论您是经营小型精品店还是大规模市场，面对年龄都可以无缝适应您的技术要求。
Picture to Text
picturetotext.info
他们的图像到文本转换器使将图像转换为可编辑文本变得简单而高效。无论您有扫描文档、手写笔记还是任何其他视觉内容，他们的工具都可以轻松处理。 通过从各种图像类型中可靠地提取文本，享受高精度。其用户友好的界面确保每个人都可以轻松使用它。此外，它们支持多种语言，因此您可以无缝处理各种语言的文本。 其中一项突出的功能是能够提交批量图像，在处理大量数据时节省您的时间。它们还支持多种图像格式，使其适用于任何项目。最重要的是，他们的工具完全免费使用。 使用照片到文本转换器，您可以： * 轻松将图像转换为文本，节省时间 * 通过快速、准确的结果提高生产力 * 使用易于使用的工具简化您的工作流程 使用我们高精度、多语言且多功能的图片到文本转换器释放您的视觉内容的潜力。
Hour One
hourone.ai
一小时，通过将所有工作流程集中在一个AI驱动的平台中，将所有工作流程集中为企业的内容创建。我们拥有市场最栩栩如生的化身，其自然动作生动地使您的业务信息动画。我们的模板，可定制为任何品牌，授权团队可以大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。另外，凭借快速渲染和顶级安全性，HOUR ONE作为专门为企业需求设计的主要内容操作系统而脱颖而出。过去花费几个月的时间，现在只需要几分钟才能产生更高的参与度...工作更聪明，一小时的工作不太困难，并且会产生个性化的业务视频来造成影响。 * Hourone是一种视频创建工具，允许用户使用各种模板，声音和角色创建营销视频和演示文稿。 *用户喜欢易用性，可供选择的声音和角色范围，快速过程和下载时间以及客户成功团队的支持。 *审阅者遇到了诸如机器人文本到谈话功能，有限的头像选项，临时用户的学习曲线，有限的品牌功能，较慢的负载时间以及缺乏某些功能的明确说明。
Altered
altered.ai
Altered 是一款下一代音频编辑器，它将多种语音 AI 技术集成到用户友好的应用程序中，为各个行业（包括播客、视频游戏工作室和电子学习）制作高质量的语音内容。
Roboflow
roboflow.com
只需几十张示例图像，您就可以在 24 小时内训练出一个可用的、最先进的计算机视觉模型。 Roboflow 创建软件即服务产品，使计算机视觉构建变得简单。 超过 250,000 名开发人员使用 Roboflow 来管理图像数据、注释和标记数据集、应用预处理和增强、转换注释文件格式、一键训练计算机视觉模型以及通过 API 或边缘部署模型。
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai是一个视频搜索平台，使任何人都能在大量视频中迅速找到特定时刻。它也是一个完整的视频存储和流平台，允许用户嵌入任何网站中最高级的视频搜索。
npm
npmjs.com
npm 是由 npm, Inc. 维护的 JavaScript 编程语言的包管理器。npm 是 JavaScript 运行时环境 Node.js 的默认包管理器。它由一个命令行客户端（也称为 npm）和一个公共和付费私有包的在线数据库（称为 npm 注册表）组成。
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进行投资。但机器学习转换器的革命和对机器学习模型优化的不懈关注正在达到收益递减的地步。还有什么？
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深梦发生器。了解卷积神经网络通过过度处理图像和增强特征可以生成什么。
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI 是一家语音人工智能公司，专注于构建能够转录和理解人类语音的最先进的新型人工智能模型。我们的客户（例如 CallRail、Fireflies 和 Spotify）选择 AssemblyAI 来基于语音数据构建令人难以置信的全新人工智能体验和产品。 AssemblyAI 模型和框架包括： - 人工智能语音转文字 - 音频智能，包括摘要、情绪分析、主题检测、内容审核、PII 编辑等 - LeMUR，一个将强大的法学硕士应用于转录语音的框架，您可以在其中提出复杂的问题，从转录中提取行动项目和回顾等等
Gladia
gladia.io
Gladia 是一个人工智能知识基础设施平台，提供即插即用的 API，使用户能够充分利用他们的数据。 Speech-to-Text API Alpha 是他们的最新产品，它提供实时处理和低至 1% 的单词错误率。 它基于 Open AI 的 Whisper 模型构建，能够在 10 秒内转录一小时的音频。该 API 免费提供，支持 99 种语言。 Gladia 由创始人兼首席执行官 Jean-Louis Queguiner 和联合创始人兼首席技术官 Jonathan Soto 领导。 Queguiner 拥有符号人工智能硕士学位，并独自构建了一个聊天机器人，用于在一个商店中管理、分类和统一所有人工智能应用程序。 索托拥有麻省理工学院硕士学位，是多篇学术论文的作者。 Gladia 为用户提供教程和文档，并与其团队进行一对一的入职电话会议。 他们致力于在不牺牲质量的情况下，使他们的 API 比市场上任何其他产品更易于访问且更实惠。
Deepgram
deepgram.com
Deepgram 是一家基础人工智能公司，其使命是理解人类语言。我们让任何开发人员只需调用 API 即可获得最先进的语音 AI 转录和理解功能。 我们的模型提供最快、最准确的转录以及摘要、情感分析和主题检测等上下文功能。 除此之外，开发人员还可以： * 处理直播或预先录制的音频 * 转录为数十种语言 * 为独特的用例训练自定义模型 * 通过统一的 API 访问深度 NLU * 使用我们的 SDK 以任何编程语言构建 * 部署在本地或 DG 的托管云上 * 获取可扩展的 GPU 基础设施以进行训练和推理 Deepgram 是令人自豪的 NVIDIA 合作伙伴和 Y Combinator 公司，我们最近完成了 7200 万美元的 B 轮融资，以定义 AI 语音理解的未来，使我们成为现阶段资金最多的语音 AI 公司。 NVIDIA 合作伙伴和 Y Combinator 公司。
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow 是一款尖端的语音转文本工具，可为企业和个人提供无与伦比的准确性和效率。我们先进的人工智能技术可确保将音频和视频内容精确转录为书面文本，支持多达 14 种语言，而不仅仅是英语。 主要特点： * 多语言转录：支持 14 种语言，克服语言障碍。在不同的语言环境中获得准确可靠的转录。 * 一体化转录解决方案：API和在线平台：针对企业和个人，SpeechFlow提供语音识别API接口和在线转录功能，简单易用。 * 准确的转录：受益于行业领先的准确性、了解行业特定术语以及全面可靠转录的背景。 * 行业特定模型：我们训练有素的语音识别模型专为满足各个行业的独特需求而定制，可提高医疗保健、金融、法律、客户服务和教育领域的运营效率。 * 闪电般的快速处理：体验快速转录，在 3 分钟内转录 1 小时的音频，节省您的宝贵时间。 * 每月免费延长试用：每个用户每月 5 小时免费语音转文本转录 * 经济高效的定价：价格低至每秒 0.0002 美元，通过我们灵活的即用即付定价，只需为您使用的内容付费 主要适用范围： * 联络中心：从客户对话中提取有价值的见解，提高座席工作效率并降低成本。 * 视频字幕：通过准确的视频转录增强可访问性并覆盖更广泛的受众。 * 虚拟会议：轻松转录会议并从每次讨论中获取见解，无论背景噪音如何。 * 媒体监控：通过高精度检测仇恨言论和脏话等敏感内容，构建更安全的平台。 * 内容创建者：轻松转录采访和讲座以进行重点分析。 * 笔译员和口译员：增强工作流程并提供精确的翻译。 使用要求： SpeechFlow 一流的准确性、快速处理、多语言支持和经济高效的定价使 SpeechFlow 成为满足您所有语音转文本需求的最终选择。立即点击以简化您的转录流程，并通过 SpeechFlow 将您的业务提升到新的水平！
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提词器应用程序，可跟随您的声音，帮助您制作视频或演示文稿。 PromptSmart 是首款具有语音识别功能的提词器应用程序 - 最先进的公共演讲工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的诞生源于对公开演讲的热情。 PromptSmart 的创始人对 MBA 学生进行公开演讲艺术的指导和指导。我们意识到直观的扬声器控制提词器可以更好地支持许多演讲者，因此我们还认识到当今的移动设备可以满足这一需求。考虑到这一点，PromptSmart 应运而生。 PromptSmart 还满足了喜欢使用笔记而不是完整书面演讲的演讲者的需求。我们设计了数字记录卡功能，让演讲者通过跟踪要涵盖的关键信息来保持重点。 最终结果是 PromptSmart 成为适合任何演讲者风格的最先进的公开演讲工具！
Voiceitt
voiceitt.com
Voiceitt是一家屡获殊荣的演讲识别初创企业和社会企业，它开发了专有的自动语音识别（ASR）技术，将非标准的语音模式转化为实时的清晰言语，使患有严重言语障碍的儿童和残疾人能够获得访问主流语音激活技术和设备。 支持非标准语音的人提供口头交流的应用程序。您可以使用Foadict与他人进行语音交流，并使用Alexa等语音激活设备进行交流！
Capsolver
capsolver.com
Capsolver 的自动验证码求解器提供最实惠、最快速的验证码求解解决方案。您可以使用其简单的集成选项快速将其与您的程序结合起来，从而在几秒钟内获得最佳结果。 Capsolver 每分钟可回答超过 1000 万个验证码，成功率为 99.15%。这意味着您的自动化或抓取将具有 99.99% 的正常运行时间。如果您有大量预算，您可以购买验证码包。 以市场上最低的价格，您可以获得多种解决方案，包括 reCAPTCHA V2、reCAPTCHA V3、hCaptcha、hCaptcha Click、reCaptcha click、Funcaptcha Click、FunCaptcha、aws captcha、图片转文本等。使用此服务，0.1 秒是有史以来测得的最慢速度。 CapSolver 现在通过人工智能和机器学习为客户提供图像识别服务。他们工作的目的是在更多领域使用人工智能，扩大技术驱动环境中的可能性。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 创立的 Mad Street Den 品牌。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家图像搜索和识别公司。我们是计算机视觉、模式识别、神经网络和机器学习方面的专家。我们的使命是让您的图像可搜索。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ 是传统压缩和交付的最先进的人工智能替代方案，是一个为在线品牌提供顶级质量媒体体验的无代码平台。 SpeedSize 神经科学驱动的人工智能会分析您的图像和视频，以消除人脑无法感知的数据，然后以相同的质量（但尺寸更小）重新创建它，并为每个网站访问者提供最佳文件。将您网站的产品演示升级为 4k 质量图像和自动播放视频，而不会降低您网站的速度。
Imagga
imagga.com
Imagga 是一个基于云和本地 API 的平台，用于为开发人员、企业和企业提供自动图像和视频标记。 Imagga 的技术可帮助公司理解其大规模动态图像和视频收藏。 目前（截至 2017 年 10 月）已被全球 11,500 多名开发人员和 220 多家企业使用，并获得了多项全球奖项和认可，例如西班牙国王陛下颁发的 South Summit '15 最佳技术供应商、世界新闻和媒体全球冠军联合国颁发的“16 年峰会奖”、IDC 颁发的“16 年全球图像分析创新者奖”等。 作为图像标记服务领域的先驱和全球创新者，该公司自 2011 年以来一直运营其云 API，并自 2013 年以来一直运营其旗舰自动标记和自动分类技术。 除了图像识别技术之外，Imagga 还提供了一个基于云的 API 平台，用于自动图像识别、标记和分类，使开发人员和企业能够构建理解图像的应用程序和解决方案。如果需要，该技术也可以作为现场安装提供。 Imagga 的图像识别技术完全自动化了为图像分配关键字和/或特定领域类别的过程。该解决方案具有水平可扩展性，可以处理需要分析和注释的任何图像负载。它可以通过定制培训和/或反馈循环来适应客户需求。 它封装在一个非常容易在云端或本地集成的 API 中，可以在几个小时内投入生产。
Krisp
krisp.ai
Krisp 是一款智能应用程序，旨在提高在线会议和通话的效率和清晰度。主要是利用人工智能进行降噪，有效消除在线交互过程中的背景噪音、语音和回声。 此功能可确保在各种环境下（从个人对话到团队会议和呼叫中心）进行清晰、高质量的通信。除了噪音消除之外，Krisp 还提供实时会议转录，这提高了可访问性并有助于维护记录。 此外，它还具备生成简洁会议笔记和摘要的能力，有效充当AI会议助手。另一个值得注意的功能是 Krisp 的会议录制功能，它可以自动录制所有通信应用程序中的虚拟会议。 Krisp 专门针对呼叫中心环境提供了 AI 口音本地化功能，可以实时转换座席的口音以匹配客户的母语口音，从而实现更清晰的沟通。 它还可以安全地实时转录代理和客户的对话。使用为开发人员提供的 SDK，可以将应用程序的服务集成到各种产品中。 作为一款多功能人工智能工具，Krisp 满足了广泛的用户需求，包括个人、自由职业者、混合工作团队、销售团队、专业服务和呼叫中心。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一个对话智能平台，使用先进的深度学习模型为开发人员提供非结构化对话数据的实时转录和见解。 该工具为各个行业提供解决方案，例如收入情报、活动和网络研讨会、远程协作、联络中心和招聘情报。 Symbl.ai 的功能支持自定义跟踪器、摘要、主题建模、转录、对话分析以及用于语音、音频和文本数据的预构建 UI 和组件。 凭借其 API 技术，Symbl.ai 可以对非结构化人类对话进行实时异步语音识别，使该工具能够通过单个 API 调用来添加智能。 此外，该平台还通过批处理/异步请求在不到 400 毫秒的时间内提供实时关键字、短语和意图检测。 Symbl.ai 包含语音到文本集成，允许为人类对话构建最准确的异步语音识别 API。 该工具的对话分析会生成各种指标来增强用户或座席对话分析，例如说听比、每分钟字数、通话时间和基于主题的情绪。 Symbl.ai 还支持跨各种对话渠道（例如视频或音频文件、电话和流媒体）处理对话并提取见解。 此外，Symbl.ai 优先考虑客户支持，提供无需使用承诺的灵活计划和可扩展的增长选项。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每月以 50 种语言处理全球 300 多年的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Speechmatics 总部位于英国剑桥，在纽约也设有办事处。 Speechmatics 是注册商标。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心并防止音频操纵、错误信息、语音诈骗和口头评估中的抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的保护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成能力有限。
Kukarella
kukarella.com
画外音具有完美的音频清晰度、节奏、语调和发音。在 Kukarella 上，您可以尝试最好的 AI 神经语音。包括所有商业权利。 Kukarella 提供 130 种语言和口音的 800 多种人工智能语音，适合我们任何付费计划的商业用途。除了配音之外，您还可以使用 Dialogues AI 工具创建对话，或使用 Simdubbing 工具将文本翻译和配音成数百种语言。 这还不是全部 - 您可以转录各种视频、音频和 YouTube 视频，从网页中抓取文本，以及识别图像上的文本。此外，Kukarella 与一些科技领域的知名企业合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IBM，因此您知道自己正在获得最好的产品。 来自加拿大政府、Salesforce、DHL、麦当劳、伦敦大学和戴姆勒梅赛德斯等组织的许多创意人士都使用 Kukarella 进行配音和转录，因此您将成为良好的伙伴。
Jotengine
jotengine.com
Jotengine 将对话和会议转化为音频转录和视频字幕，从而提高对话和会议的效率。
Dictanote
dictanote.co
我们通过使用语音输入帮助用户提高工作效率！ Dictanote 是一款现代笔记应用程序，具有内置语音到文本集成功能，让您可以轻松以 50 多种语言语音输入笔记。 Voice In 是语音转文本 Chrome 扩展程序，可让您使用语音在任何网站上的任何文本框中键入内容。
Datch
datch.io
Datch 是一个利用人工智能捕获高度详细、以人为中心的结构化数据的平台，同时提供用于决策和资源管理的资产洞察。我们的目标是通过提供减少资产 MTTR、增加 MTBF、支持更好的规划并加快决策速度所需的数据和情报，深入解决可用性不足的问题。 为了支持跨资源管理、报告、规划、调度和可靠性的资产可用性目标，该产品围绕单一价值主张进行设计：“完美数据”。我们所说的完美数据是指来自前线的完整、高度准确、上下文丰富的报告，以及在正确的时间向正确的人员完美地回忆和提炼数据。数据捕获是通过结合工作人员支持功能（例如语音转文本、实时翻译和对话式人工智能）以及数据丰富（通过添加上下文和指导来转换捕获的数据的功能）来实现的。数据可访问性和资产洞察是由基于公司文档管理系统、工作管理历史记录和其他与资产相关的语言丰富的数据源训练的生成搜索支撑的工具。
Recordator
recordator.com
Recordator.com 是一个快速、简单的解决方案，适合任何希望以出色的录音质量录制通话的人。它适用于任何移动设备和运营商，无需任何设置。
SoundHound
soundhound.com
作为对话智能的领先创新者，我们提供独立的语音人工智能平台，使各行业的企业能够为其客户提供一流的对话体验。 SoundHound 的先进语音 AI 平台以专有的 Speech-to-Meaning® 和 Deep Meaning Understanding® 技术为基础，提供卓越的速度和准确性，使人类能够通过自然说话的方式与产品和服务进行交互，就像彼此交互一样。 SoundHound 受到全球各地公司的信赖，包括现代、梅赛德斯-奔驰、Pandora、高通、Netflix、Snap、Square、LG、VIZIO、起亚和 Stellantis。
SpeechAce
speechace.com
在 SpeechAce，我们致力于通过多功能语音识别技术帮助语言学习者提高口语能力。我们开发了世界上第一个语音识别 API，不仅可以帮助语言学习者评估他们的口语技能，还可以确定他们需要改进的确切领域。虽然我们的语音识别 API 的第一个版本仅提供发音分数，但我们现在增强了我们的产品，包括完整的语音转录以及对词汇、语法、流畅性、连贯性和相关性等更高水平技能的评估。 SpeechAce 拥有多元化的全球客户群，其中包括一些最小（但最热门）的初创公司以及世界上一些最大的语言学习提供商。
Vatis Tech
vatis.tech
以卓越的准确性和经济性彻底改变语音识别。 Vatis Tech 的 API 提供先进的语音到文本技术，使用专有的深度学习语音识别算法，自动将音频或视频文件转换为文本，准确率超过 95%。 Vatis Tech 为敏捷初创公司、大型企业、播客、记者和开发人员等提供语音转文本 API 引擎和 Web 平台。这使得解决方案和服务提供商能够将技术集成到他们的应用程序中，无论行业或用例如何。 * 部署在本地或云端 * 使用我们的 API 以任何编程语言构建 * 获取可扩展的 GPU 基础设施以进行训练和推理 * 上下文功能，例如说话人分类、实体检测、标点符号以及大写或数字转换。 * Web 应用程序内的文本编辑功能 * 转录为实时或预先录制的文件
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – 一个无代码 Tiny ML 平台。 Neuton.AI 旨在帮助用户自动构建极其微小的最优机器学习模型 尺寸和精度，并将它们嵌入到任何微控制器中，甚至具有 8 位精度。 Neuton 的模型非常紧凑。 最多 1,000 次： • 较小 • 系数较少 • 展示更快的推理能力 与 TensorFlow 和其他框架相比。 我们的数据科学家团队创建了独特的神经网络框架 Neuton，这是我们平台的“大脑”。该框架基于神经元模型创建原理，允许用户 * 自动创建最佳尺寸和精度的模型 * 避免手动搜索神经网络参数 * 无需在创建模型后进行压缩、量化和修剪 * 构建极其紧凑的模型，准备嵌入微控制器中 Neuton 模型保持了所有原始特征，没有任何精度降低。 Neuton 在创建后不会减小模型大小。 完全免费使用我们的服务 使用 Neuton 构建您的第一个极小的 ML 模型，使您的边缘设备变得智能化。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智能构建应用程序。 使用可在任何地方运行的生产就绪 API 体验、原型化和部署 AI。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io是一个基于新加坡的，全球，全栈通信平台和解决方案提供商，使开发人员和企业能够使用视频，语音，SMS和WhatsApp API，SDK和低代码解决方案为消费者提供整体的全渠道体验。 在一支由50多名热情技术人员组成的团队的支持下，它通过其互动性和高度吸引人的客户体验平台赋予了《财富》 500强公司以及全球初创企业的能力。 该公司成立于2017年，在Apac，美国和欧洲建立了强大的业务，为来自医疗保健，电信，BFSI，教育，零售和电子商务等多元化行业的客户提供服务。 首先，将Enablex.io作为云和本地CPAAS平台提供。这种灵活的部署能力使我们能够与希望在其品牌下推出CPAA的电信公司和服务提供商合作，作为完全白色标签的产品。它还满足了由于监管和数据隐私要求以及整个开发人员社区的私人部署而关注的企业的需求。 ENABLEX.IO是一项全栈CPAAS服务，授权企业在设备和平台之间部署全渠道通信（视频，语音，SMS和消息传递）。从一对一的聊天到大型广播，我们使沟通更聪明，灵活，更具个性，帮助企业在数字世界中保持领先地位。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate 是领先的平台，可利用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。借助先进的注释和 QA 工具、数据管理、自动化功能、本机集成和数据治理，我们使企业能够构建数据集和成功的 ML 管道。与 SuperAnnotate 的专家和专业管理的注释团队合作，可以帮助您快速提供高质量的数据，以构建性能最佳的模型。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注释的协作功能，并提供贴标机和模型性能分析。此外，V7 还通过直观的用户界面促进注释和模型训练工作流程变得更加高效。 凭借其增强的自动注释功能，它加快了注释的速度和准确性。该平台与 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支持视频、图像和文本数据等一系列数据类型。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代和部署人工智能解决方案，跟上市场快速变化的需求。 Dataloop 致力于通过提供以开发人员为中心的平台来解决人工智能和数据管理的复杂性和挑战，从而推动人工智能开发。 Dataloop 的愿景是使人工智能开发民主化，使每个组织都能利用人工智能的力量并推动其创新解决方案。