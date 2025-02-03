深度学习软件 - 最热门应用 - 新加坡

LumenVox

lumenvox.com

LumenVox 是为世界各地的组织提供运营商级语音技术的领先提供商。作为Capacity的一部分，LumenVox通过人工智能驱动的语音识别和语音认证技术改变客户体验。 LumenVox 的 DNA 植根于 20 年的语音技术，提供最全面、最具成本效益且灵活的语音服务。该公司在语音和语音技术方面拥有悠久的历史，使公司能够打造不仅能理解所说内容，还能识别说话者的语音体验。 LumenVox 是唯一一家能够为企业提供所需的灵活性和控制力的提供商，以便在任何环境（本地、多云或混合模型）中轻松集​​成应用程序。 与其他语音提供商相比，LumenVox 通常可以将总拥有成本 (TCO) 降低多达 35%。此外，LumenVox 平均可以在 60 天或更短的时间内部署新的语言模型，而大多数提供商需要六个月或更长时间。 带有转录功能的 ASR 是 LumenVox 软件产品组合的基石。 LumenVox 的语音和语音软件堆栈在人工智能和深度机器学习的基础上运行，可提供高性能、面向未来的语音技术。在端到端深度神经网络的支持下，LumenVox 的 ASR 引擎加速了添加新语言和方言的能力，以服务更多样化的用户群。 与 ASR 相结合，LumenVox 提供文本转语音 (TTS) 软件来表达书面文本。这使得公司可以将聊天机器人变成语音机器人。 通过 LumenVox 最先进的工具集，公司可以对任何语音识别应用程序进行调整和转录，包括参数、语法和版本升级测试。该工具集可帮助客户在每次需要增强语音应用程序时避免昂贵且耗时的专业服务。使用旧版 ASR 的客户可以从该工具集中受益，因为他们能够轻松地将其语法和置信值迁移到 LumenVox ASR。