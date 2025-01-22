深度学习软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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深度学习软件是指旨在促进深度学习模型的创建、训练和部署的一类软件工具和框架。深度学习是机器学习的一个子集，涉及训练多层人工神经网络（因此称为“深度”）来学习数据的表示。深度学习软件通常提供以下功能： * 神经网络架构设计：用于设计和定制深度神经网络架构的工具，包括指定层数、层类型（例如卷积、循环）以及层之间的连接。 * 数据预处理和增强：用于准备和预处理输入数据以训练深度学习模型的实用程序，包括标准化、数据增强和特征提取等任务。 * 模型训练和优化：在大数据集上训练深度学习模型的算法和技术，包括随机梯度下降等优化算法，以及正则化、dropout等处理过拟合的方法。 * 模型评估和验证：用于评估经过训练的模型在验证和测试数据集上的性能的工具，包括准确性、精确度、召回率和 F1 分数等指标。 * 部署和推理：通常通过与软件开发框架和平台集成，将经过训练的深度学习模型部署到生产环境中以推理新数据的设施。 流行的深度学习软件框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。这些框架提供了高级抽象和 API，使开发人员和研究人员能够更轻松地构建和试验深度学习模型，而无需从头开始实现一切。
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Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Speechnotes
speechnotes.co
语音转文本 - 语音输入和转录。 免费用语音做笔记，或当场自动转录音频和视频录音。安全、准确且超快。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
SpeechTexter
speechtexter.com
语音到文本转换器。用你的声音听写。用于使用语音打字的免费网络应用程序。支持 70 多种不同语言！
Roboflow
roboflow.com
只需几十张示例图像，您就可以在 24 小时内训练出一个可用的、最先进的计算机视觉模型。 Roboflow 创建软件即服务产品，使计算机视觉构建变得简单。 超过 250,000 名开发人员使用 Roboflow 来管理图像数据、注释和标记数据集、应用预处理和增强、转换注释文件格式、一键训练计算机视觉模型以及通过 API 或边缘部署模型。
Jammable
jammable.com
通过 Jammable 在几秒钟内使用 AI 创建 AI 封面，数百个社区上传的 AI 语音模型可供创意使用！
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用专有的深度学习模型创建自定义 AI 语音，该模型使用文本转语音和语音转语音合成来生成高质量的 AI 生成的音频内容。 Resemble Localize 是我们的多语言本地化工具，可以翻译文本并将您的 AI 语音转换为多达 100 种语言。 Resemble Fill 是我们的生成填充（音频修复）功能，使您能够使用克隆的 AI 语音修改现有语音。 Fill 可用于修改程序化音频广告、动态流媒体广告插入 (SAI)、语音助手等。 最近，我们凭借语音 AI 对 Netflix 获得艾美奖提名的《安迪·沃霍尔日记》的贡献，荣获 2023 年威比奖“最佳语音技术应用奖”。 除了 Netflix 之外，我们还与 Byju's、世界银行集团、Boingo、环球影业、派拉蒙影业等合作。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate 是领先的平台，可利用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。借助先进的注释和 QA 工具、数据管理、自动化功能、本机集成和数据治理，我们使企业能够构建数据集和成功的 ML 管道。与 SuperAnnotate 的专家和专业管理的注释团队合作，可以帮助您快速提供高质量的数据，以构建性能最佳的模型。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger 是一款基于网络的语音识别和语音翻译软件，包括自动标点符号、自动保存、时间戳、文本内编辑功能、音频文件转录、导出选项等。 * Speechlogger 是一款专为演讲、会议或活动的自动实时字幕和翻译而设计的工具，具有自动标点符号、发言者识别和情绪分析等附加功能。 * 审阅者赞赏 Speechlogger 即使在嘈杂的背景下也能准确转录语音的能力、其用户友好的设计以及自动标点符号、说话人识别和情绪分析等独特功能，他们认为这些功能优于某些付费转录工具。 * 用户遇到的问题包括影响免费版本性能的广告、偶尔出现的翻译错误、转录不常见口音时的准确性较低、缺乏语音控制以及情绪分析和主题建模工具中的误解。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深梦发生器。了解卷积神经网络通过过度处理图像和增强特征可以生成什么。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注释的协作功能，并提供贴标机和模型性能分析。此外，V7 还通过直观的用户界面促进注释和模型训练工作流程变得更加高效。 凭借其增强的自动注释功能，它加快了注释的速度和准确性。该平台与 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支持视频、图像和文本数据等一系列数据类型。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位于美国的人脸识别软件研究小组。 FaceMRI 是适用于 Mac 和 PC 的最先进的人脸识别搜索引擎。 FaceMRI 拥有一套面部识别软件，可以将面部分类为性别（男性、女性、非二元）、年龄段、年龄和种族。创建出勤图表和分析。可以通过+导入图像+导入视频+网络搜索（FB、LinkedIn、Instagram）+导入文件夹+网络摄像头和IP摄像头+物联网和安全摄像头来提取人脸。 + USB 密钥和外部设备 FaceMRI 利用人脸识别的力量来解锁图像和视频的分析。用户可以将该应用程序下载到 Mac 或 PC 上并导入图像和视频。它将从视频和图像中提取面孔和人物，用户可以向客户添加面孔并创建自定义报告。此外，工作人员可以根据视频中的年龄、性别和种族创建人口统计图表，并查看您的客户是谁。 FaceMRI 还具有人员搜索技术，因此用户可以构建自定义报告。员工可以跟踪 Zoom 通话出勤情况、谁参加了公司通话以及谁缺席。员工可以连接到网络摄像头、安全摄像头和物联网摄像头来跟踪谁进入您的企业。 FaceMRI 根据视频源创建个人报告，以便用户可以监控谁进入您的企业。
Notta
notta.ai
Notta 是一款领先的 AI 转录工具和会议记录工具，可帮助将任何语音对话快速转录和总结为可操作的文本，支持 58 种语言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了转录视频/音频文件、现场演讲之外，Notta 还与 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等领先的视频会议平台集成，以生成自动会议记录。它还允许用户查看、搜索、编辑、导出记录并与团队成员共享记录，以实现无缝协作。 Notta 使您能够最大限度地发挥每次对话的价值。
Hour One
hourone.ai
一小时通过将所有工作流程集中在一个人工智能驱动的平台上，彻底改变了企业的内容创建。我们拥有市场上最逼真的头像，具有自然的动作，生动地动画您的商业信息。我们的模板可针对任何品牌进行定制，使团队能够大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。此外，凭借快速渲染和顶级安全性，Hour One 成为专为企业需求而设计的首要内容操作系统。过去需要几个月的时间，现在只需几分钟，并产生更高的参与度……通过“一小时”更聪明地工作，而不是更努力，并制作可产生影响力的个性化商业视频。 * HourOne 是一款视频创建工具，允许用户使用各种模板、声音和角色创建营销视频和演示文稿。 * 用户喜欢易用性、可供选择的声音和角色范围、快速的处理和下载时间以及客户成功团队的支持。 * 审阅者遇到了诸如机器人文本对话功能、有限的头像选项、临时用户的学习曲线、有限的品牌功能、加载时间缓慢以及某些功能缺乏明确说明等问题。
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人脸识别搜索引擎在线查找任何人。通过照片搜索人员并验证您正在与他们声称的人交谈。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每月以 50 种语言处理全球 300 多年的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Speechmatics 总部位于英国剑桥，在纽约也设有办事处。 Speechmatics 是注册商标。
Altered
altered.ai
Altered 是一款下一代音频编辑器，它将多种语音 AI 技术集成到用户友好的应用程序中，为各个行业（包括播客、视频游戏工作室和电子学习）制作高质量的语音内容。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款人工智能驱动的语音识别工具，可立即将语音转换为文本。我们的工具使用先进的语音转文本技术将您的文字转录成您可以编辑或共享的简洁摘要。 体验我们人工智能驱动工具的强大功能，它可以立即将您的口语转化为简洁且信息丰富的摘要。
Krisp
krisp.ai
Krisp 是一款智能应用程序，旨在提高在线会议和通话的效率和清晰度。主要是利用人工智能进行降噪，有效消除在线交互过程中的背景噪音、语音和回声。 此功能可确保在各种环境下（从个人对话到团队会议和呼叫中心）进行清晰、高质量的通信。除了噪音消除之外，Krisp 还提供实时会议转录，这提高了可访问性并有助于维护记录。 此外，它还具备生成简洁会议笔记和摘要的能力，有效充当AI会议助手。另一个值得注意的功能是 Krisp 的会议录制功能，它可以自动录制所有通信应用程序中的虚拟会议。 Krisp 专门针对呼叫中心环境提供了 AI 口音本地化功能，可以实时转换座席的口音以匹配客户的母语口音，从而实现更清晰的沟通。 它还可以安全地实时转录代理和客户的对话。使用为开发人员提供的 SDK，可以将应用程序的服务集成到各种产品中。 作为一款多功能人工智能工具，Krisp 满足了广泛的用户需求，包括个人、自由职业者、混合工作团队、销售团队、专业服务和呼叫中心。
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo 正在为医疗专业人员重塑听写功能。无论您是在兽医行业还是人类医疗行业，Talkatoo 都是适合您的语音转文本软件解决方案。 Talkatoo 在 Windows 和 Mac 上兼容，适用于您可以键入的任何领域（包括 PIM 和 EHR），并且非常易于使用。 * Talkatoo 是一款专为临床使用而设计的桌面听写解决方案，重点是将语音转换为文本，包括专业词汇和医学术语。 * 审阅者赞赏 Talkatoo 能够准确地将语音转换为文本（包括复杂的医学术语），并且其用户友好的界面有助于提高创建医疗记录的效率和生产力。 * 审阅者指出，Talkatoo 在处理大量指令时可能会很慢，有时难以识别特定的、不太常见的术语，而且其客户支持响应可能会延迟。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心并防止音频操纵、错误信息、语音诈骗和口头评估中的抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的保护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成能力有限。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智能构建应用程序。 使用可在任何地方运行的生产就绪 API 体验、原型化和部署 AI。
Muse.ai
muse.ai
muse.ai 是一家视频搜索公司，正在构建先进的人工智能来组织全球视频。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代和部署人工智能解决方案，跟上市场快速变化的需求。 Dataloop 致力于通过提供以开发人员为中心的平台来解决人工智能和数据管理的复杂性和挑战，从而推动人工智能开发。 Dataloop 的愿景是使人工智能开发民主化，使每个组织都能利用人工智能的力量并推动其创新解决方案。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Encord
encord.com
Encord 是从数据中解锁人工智能的端到端平台。大规模安全地开发、测试和部署预测性和生成式人工智能系统，以释放机器学习的价值。创建高质量的训练数据、利用主动学习管道、评估模型质量、微调模型等等，全部集中在一个易于使用的平台上。 * 注释 - 通过可定制的工作流程和质量控制工具，有效地标记任何视觉模式并管理大规模注释团队。 * 主动 - 测试、验证和评估您的模型，并展示、整理和优先考虑最有价值的数据进行标记，以增强模型性能。 * Apollo - 大规模训练、微调和管理专有模型和基础模型，用于生产人工智能应用程序。 * 加速 - 按需、专业的标签服务可帮助您扩大规模。 Encord 受到 RapidAI、Tractable、Stanford Medicine、Memorial、伦敦国王学院、NHS、UHN、皇家海军、Veo 和许多其他跨国公司的先锋 AI 团队的信赖。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一个提供计算机视觉技术的平台，使您的应用程序能够更好地阅读和理解世界。
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 地理空间软件是 NV5 的一部分。我们创建的软件产品可帮助各行业的专业人士访问、分析和共享所有类型的数据和图像。 了解你周围的世界 如今，遥感数据被用来做出关键决策、进行发现以及更好地了解我们周围的世界。从机载和卫星图像到 LiDAR 和 SAR 等非光学数据，各种类型的数据的可用性和使用量呈指数级增长。无论是自主使用还是融合在一起以获得更完整的地理区域图景，遥感数据正在将跨行业和学科的专业人员带入一个更明智决策的新时代。 NV5 Geospatial 是一家领先的软件工具提供商，旨在帮助您从遥感数据中获取所需的信息。 我们提供经过科学验证的技术，帮助您利用遥感图像和数据做出准确、明智的决策。无论您需要确定自然灾害的损坏程度还是确保安全的军事行动，我们的产品都能为您提供重要的地理空间意识。
PixLab
pixlab.io
PixLab 是领先的独立软件即服务平台，适用于机器视觉和媒体处理 API。我们帮助开发人员使用我们的网络和离线 SDK 实施智能应用程序。我们的 API 功能集包括但不限于护照和身份证扫描、内容审核、面部识别、光学字符识别以及许多其他 API 端点。
Picture to Text
picturetotext.info
他们的图像到文本转换器使将图像转换为可编辑文本变得简单而高效。无论您有扫描文档、手写笔记还是任何其他视觉内容，他们的工具都可以轻松处理。 通过从各种图像类型中可靠地提取文本，享受高精度。其用户友好的界面确保每个人都可以轻松使用它。此外，它们支持多种语言，因此您可以无缝处理各种语言的文本。 其中一项突出的功能是能够提交批量图像，在处理大量数据时节省您的时间。它们还支持多种图像格式，使其适用于任何项目。最重要的是，他们的工具完全免费使用。 使用照片到文本转换器，您可以： * 轻松将图像转换为文本，节省时间 * 通过快速、准确的结果提高生产力 * 使用易于使用的工具简化您的工作流程 使用我们高精度、多语言且多功能的图片到文本转换器释放您的视觉内容的潜力。
Deepgram
deepgram.com
Deepgram 是一家基础人工智能公司，其使命是理解人类语言。我们让任何开发人员只需调用 API 即可获得最先进的语音 AI 转录和理解功能。 我们的模型提供最快、最准确的转录以及摘要、情感分析和主题检测等上下文功能。 除此之外，开发人员还可以： * 处理直播或预先录制的音频 * 转录为数十种语言 * 为独特的用例训练自定义模型 * 通过统一的 API 访问深度 NLU * 使用我们的 SDK 以任何编程语言构建 * 部署在本地或 DG 的托管云上 * 获取可扩展的 GPU 基础设施以进行训练和推理 Deepgram 是令人自豪的 NVIDIA 合作伙伴和 Y Combinator 公司，我们最近完成了 7200 万美元的 B 轮融资，以定义 AI 语音理解的未来，使我们成为现阶段资金最多的语音 AI 公司。 NVIDIA 合作伙伴和 Y Combinator 公司。
ArtPro
artpro.com
ArtPro 是一款艺术品库存管理软件，旨在帮助在线编目、存档、跟踪、共享和存储艺术品。
Kukarella
kukarella.com
画外音具有完美的音频清晰度、节奏、语调和发音。在 Kukarella 上，您可以尝试最好的 AI 神经语音。包括所有商业权利。 Kukarella 提供 130 种语言和口音的 800 多种人工智能语音，适合我们任何付费计划的商业用途。除了配音之外，您还可以使用 Dialogues AI 工具创建对话，或使用 Simdubbing 工具将文本翻译和配音成数百种语言。 这还不是全部 - 您可以转录各种视频、音频和 YouTube 视频，从网页中抓取文本，以及识别图像上的文本。此外，Kukarella 与一些科技领域的知名企业合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IBM，因此您知道自己正在获得最好的产品。 来自加拿大政府、Salesforce、DHL、麦当劳、伦敦大学和戴姆勒梅赛德斯等组织的许多创意人士都使用 Kukarella 进行配音和转录，因此您将成为良好的伙伴。
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic 提供专门的模块，包括音频到文本、语音到文本、对话到文本和任务委派，所有这些都通过一个仪表板进行。 * 纯音频：传统的音频听写，其中音频被录制并发送给转录员，转录员可以在任何地方（包括在家工作）。 * 音频到文本：数字转换可实现语音到文本的动态转换。在这种方法中，音频被记录并发送以进行转录，并且音频在到达转录者之前被转换为文本。我们提供多种作业选项供您探索。 * 语音转文本：我们还提供实时语音转文本的功能。工作流程与其他听写相同，可以发送给任何转录员。 * 对话到文本：Dictalogic Conversation 模块是一种语音到文本解决方案，结合了语音识别、说话者识别和每个说话者的句子归属（也称为分类），以提供任何对话的实时和/或异步转录 -所有内容都封装在一个可随时访问的安全门户中，24/7。
Voxpow
voxpow.com
由机器学习提供支持的语音到文本转换。直接在您的网站上免费。 Voxpow 支持您的全球用户群，可识别 100 多种语言及其变体。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker 是一款人工智能驱动的工具，允许创作者将他们的录音和播客转换为个性化视频。借助此工具，用户可以在短短几分钟内轻松创建令人惊叹的视频内容。 Jupitrr AI Video Maker 背后的 AI 技术可以自动为创作者的视频生成素材视频，包括素材、图表、字幕等。该工具拥有类似于编辑 Word 文档的用户友好界面，无需复杂的时间线，使视频编辑变得轻而易举。 它提供了一键访问庞大视频库的便利性，为用户省去了搜索合适素材的麻烦。 Jupitrr AI Video Maker 支持多种语言，包括西班牙语、印地语、法语、普通话等，可供世界各地的广大创作者使用。除了库存视频之外，该工具还提供了添加各种大小和样式的字幕和说明文字的选项。 它甚至包括人工智能生成的迷人图表，旨在简化将视觉数据融入视频的过程。 Jupitrr AI Video Maker旨在为创作者赋能，让他们专注于自己的创意愿景，而不是在视频编辑上花费过多的精力。凭借其简单性和多功能性，Jupitrr AI Video Maker 对于希望增强视频制作流程的内容创作者来说是一个有价值的工具。
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt 是一家屡获殊荣的语音识别初创公司和社会企业，开发了专有的自动语音识别 (ASR) 技术，可将非标准语音模式实时转换为清晰的语音，使患有严重言语障碍和残疾的儿童和成人能够访问主流语音激活技术和设备。 一款支持非标准语音人士进行语音交流的应用程序。您可以使用 Voiceitt 与他人以及使用 Alexa 等语音激活设备进行语音交流！
npm
npmjs.com
npm 是由 npm, Inc. 维护的 JavaScript 编程语言的包管理器。npm 是 JavaScript 运行时环境 Node.js 的默认包管理器。它由一个命令行客户端（也称为 npm）和一个公共和付费私有包的在线数据库（称为 npm 注册表）组成。
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – 一个无代码 Tiny ML 平台。 Neuton.AI 旨在帮助用户自动构建极其微小的最优机器学习模型 尺寸和精度，并将它们嵌入到任何微控制器中，甚至具有 8 位精度。 Neuton 的模型非常紧凑。 最多 1,000 次： • 较小 • 系数较少 • 展示更快的推理能力 与 TensorFlow 和其他框架相比。 我们的数据科学家团队创建了独特的神经网络框架 Neuton，这是我们平台的“大脑”。该框架基于神经元模型创建原理，允许用户 * 自动创建最佳尺寸和精度的模型 * 避免手动搜索神经网络参数 * 无需在创建模型后进行压缩、量化和修剪 * 构建极其紧凑的模型，准备嵌入微控制器中 Neuton 模型保持了所有原始特征，没有任何精度降低。 Neuton 在创建后不会减小模型大小。 完全免费使用我们的服务 使用 Neuton 构建您的第一个极小的 ML 模型，使您的边缘设备变得智能化。
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进行投资。但机器学习转换器的革命和对机器学习模型优化的不懈关注正在达到收益递减的地步。还有什么？
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io 是一家总部位于新加坡的全球性全栈通信平台和解决方案提供商，使开发人员和企业能够使用视频、语音、短信和 WhatsApp API、SDK 和低代码解决方案为其消费者提供全面的全渠道体验。 在由 50 多名充满热情的技术人员组成的团队的支持下，它通过其互动且高度参与的客户体验平台为全球财富 500 强公司以及初创企业提供支持。 该公司成立于 2017 年，在亚太地区、美国和欧洲建立了强大的影响力，为医疗保健、电信、BFSI、教育、零售和电子商务等不同行业的客户提供服务。 EnableX.io 是业界首创，同时作为云和本地 CPaaS 平台提供。这种灵活的部署能力使我们能够与希望在其品牌下推出 CPaaS 作为完全白标产品的电信公司和服务提供商合作。它还满足了因监管和数据隐私要求而考虑私有部署 CPaaS 的企业以及整个开发人员社区的需求。 EnableX.io 是一项全栈 CPaaS 服务，使企业能够跨设备和平台部署全渠道通信（视频、语音、短信和消息传递）。从一对一聊天到大规模直播，我们让沟通变得更加智能、灵活、个性化，帮助企业在数字世界中保持领先地位。
Chooch
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Chooch 是领先的视觉 AI 平台，它将生成式 AI 和计算机视觉相结合，帮助企业自动执行重复的手动视觉审查任务，使搜索视频数据更加高效，并允许企业将人力资源重新分配到更高价值的活动。 Chooch 的 ImageChat Generative AI 可以使用提示技术视频和图像数据进行系统查询，以监控特定的视觉效果或动作，并在检测到时发送实时警报以启动进一步的行动。 Chooch 被用于许多不同的应用程序，包括检测零售盗窃、监控工作场所安全、检测武器、监控自助结账、数字资产管理等等。
Segments.ai
segments.ai
用于机器人和自动驾驶的多传感器标签平台。 Segments.ai 是一个快速、准确的多传感器数据标注数据标注平台。您可以通过图像、视频和 3D 点云（激光雷达和 RGBD）的直观标签界面获取分割标签、矢量标签等。 Segments.ai 是一个自助平台，当您需要时，我们的核心工程师团队会提供专门支持。 * 一个终于有意义的Python SDK * 文档使设置变得轻而易举 * 仅当您遇到困难时才提供自助服务和支持，这样我们就不会减慢您的速度 * 使用 webhooks 自动触发操作 * 连接您的云提供商（AWS、Google Cloud、Azure） * 导出到流行的机器学习框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的劳动力或使用我们的劳动力合作伙伴之一。我们的管理工具可以轻松地一起标记和审查大型数据集。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一个基于网络的平台，可用于图像标记和开发基于人工智能的图像识别应用程序。它有两个主要目标：第一是使图像标注任务尽可能方便和高效，即使对于有很多人从事图像标注的大型项目也是如此；第二是为训练和训练提供一个流畅且用户友好的界面。部署深度神经网络模型。在同一平台上执行这两项任务的能力提供了能够标记图像然后以迭代方式训练和改进模型的优势。 SentiSight.ai 提供强大的功能，例如： * 图像标签。 * 智能标签工具。 * 共享标签项目和时间跟踪。 * 分类模型训练。 * 物体检测模型训练。 * 在线和离线模式（提供 30 天免费试用）。 * 预训练模型。 * 图像相似度搜索。
NoahFace
noahface.com
NoahFace 提供高度可配置的软件解决方案，将 iPad 和智能手机转变为地球上最灵活、可扩展且可靠的时钟平台。 NoahFace 快速、可靠且准确，提供面部识别、温度和酒精筛查等现代功能。
Capsolver
capsolver.com
Capsolver 的自动验证码求解器提供最实惠、最快速的验证码求解解决方案。您可以使用其简单的集成选项快速将其与您的程序结合起来，从而在几秒钟内获得最佳结果。 Capsolver 每分钟可回答超过 1000 万个验证码，成功率为 99.15%。这意味着您的自动化或抓取将具有 99.99% 的正常运行时间。如果您有大量预算，您可以购买验证码包。 以市场上最低的价格，您可以获得多种解决方案，包括 reCAPTCHA V2、reCAPTCHA V3、hCaptcha、hCaptcha Click、reCaptcha click、Funcaptcha Click、FunCaptcha、aws captcha、图片转文本等。使用此服务，0.1 秒是有史以来测得的最慢速度。 CapSolver 现在通过人工智能和机器学习为客户提供图像识别服务。他们工作的目的是在更多领域使用人工智能，扩大技术驱动环境中的可能性。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 创立的 Mad Street Den 品牌。
Luxand.cloud
luxand.cloud
高级面部搜索和识别 API。 Luxand.Cloud 站在面部识别技术的最前沿，打造安全与创新无缝交织的未来。我们的尖端解决方案凭借精确性和复杂性重新定义了身份验证的格局。通过无缝访问控制提升您的数字安全性，解锁个性化且强化的体验。相信 Luxand.Cloud 能够以无与伦比的可靠性引领您保护数字前沿。与我们一起踏上重新定义数字时代安全边界的旅程。 Luxand.cloud 支持： - 人脸检测 - 人脸识别 - 人脸验证 - 情绪识别 - 人脸特征点检测 - 活体检测 - 人脸裁剪