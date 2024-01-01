深度学习软件 - 最热门应用

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深度学习软件是指旨在促进深度学习模型的创建、训练和部署的一类软件工具和框架。深度学习是机器学习的一个子集，涉及训练多层人工神经网络（因此称为“深度”）来学习数据的表示。深度学习软件通常提供以下功能： * 神经网络架构设计：用于设计和定制深度神经网络架构的工具，包括指定层数、层类型（例如卷积、循环）以及层之间的连接。 * 数据预处理和增强：用于准备和预处理输入数据以训练深度学习模型的实用程序，包括标准化、数据增强和特征提取等任务。 * 模型训练和优化：在大数据集上训练深度学习模型的算法和技术，包括随机梯度下降等优化算法，以及正则化、dropout等处理过拟合的方法。 * 模型评估和验证：用于评估经过训练的模型在验证和测试数据集上的性能的工具，包括准确性、精确度、召回率和 F1 分数等指标。 * 部署和推理：通常通过与软件开发框架和平台集成，将经过训练的深度学习模型部署到生产环境中以推理新数据的设施。 流行的深度学习软件框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。这些框架提供了高级抽象和 API，使开发人员和研究人员能够更轻松地构建和试验深度学习模型，而无需从头开始实现一切。
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Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人脸识别搜索引擎在线查找任何人。通过照片搜索人员并验证您正在与他们声称的人交谈。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
SpeechTexter
speechtexter.com
语音到文本转换器。用你的声音听写。用于使用语音打字的免费网络应用程序。支持 70 多种不同语言！
Speechnotes
speechnotes.co
语音转文本 - 语音输入和转录。 免费用语音做笔记，或当场自动转录音频和视频录音。安全、准确且超快。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深梦发生器。了解卷积神经网络通过过度处理图像和增强特征可以生成什么。
Krisp
krisp.ai
在远程会议、播客和录音期间享受没有背景噪音和回声的高清语音。 Krisp 可防止噪音干扰，提高生产力和专业水平。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 语音生成器免费克隆您的声音！使用 Resemble 的实时语音转语音软件创建听起来真实的 AI 声音。
Jammable
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用您最喜欢的声音创建人工智能封面！ 几秒钟内即可制作高质量 AI 封面的排名第一的平台！
Roboflow
roboflow.com
只需几十张示例图像，您就可以在 24 小时内训练出可用的、最先进的计算机视觉模型
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位于美国的人脸识别软件研究小组。 FaceMRI 是适用于 Mac 和 PC 的最先进的人脸识别搜索引擎。 FaceMRI 拥有一套面部识别软件，可以将面部分类为性别（男性、女性、非二元）、年龄段、年龄和种族。创建出勤图表和分析。可以通过+导入图像+导入视频+网络搜索（FB、LinkedIn、Instagram）+导入文件夹+网络摄像头和IP摄像头+物联网和安全摄像头来提取人脸。 + USB 密钥和外部设备 FaceMRI 利用人脸识别的力量来解锁图像和视频的分析。用户可以将该应用程序下载到 Mac 或 PC 上并导入图像和视频。它将从视频和图像中提取面孔和人物，用户可...
Landing AI
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计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
npm
npmjs.com
npm 是由 npm, Inc. 维护的 JavaScript 编程语言的包管理器。npm 是 JavaScript 运行时环境 Node.js 的默认包管理器。它由一个命令行客户端（也称为 npm）和一个公共和付费私有包的在线数据库（称为 npm 注册表）组成。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
AssemblyAI
assemblyai.com
访问强大的 AI 模型来转录和理解语音 我们简单的 API 公开了用于语音识别、说话人检测、语音摘要等的 AI 模型。我们以最新、最先进的人工智能研究为基础，通过简单的 API 提供可投入生产、可扩展且安全的人工智能模型。被数千家突破性初创公司和数十家全球企业用于任务关键型工作负载。
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款人工智能驱动的语音识别工具，可立即将语音转换为文本。我们的工具使用先进的语音转文本技术将您的文字转录成您可以编辑或共享的简洁摘要。 体验我们人工智能驱动工具的强大功能，它可以立即将您的口语转化为简洁且信息丰富的摘要。
Gladia
gladia.io
使用单个 API 通过 AI 转录、转录和音频智能附加组件释放数据的全部潜力。
PixLab
pixlab.io
PixLab 是领先的机器视觉和媒体处理 API 独立软件即服务平台。我们帮助开发人员使用我们的网络和离线 SDK 实施智能应用程序。我们的 API 功能集包括但不限于护照和身份证扫描、内容审核、面部识别、光学字符识别以及许多其他 API 端点。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用尖端技术分析面部皮肤属性，捕捉皱纹、毛孔、痤疮、眼袋等细节，了解每位顾客的皮肤。 Face Age 旨在轻松集成到现有的电子商务平台中。 Face Age 提供各种集成选项，使设置过程顺利高效。无论您经营的是小型精品店还是大型市场，Face Age 都能无缝适应您的技术要求。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提词器应用程序，可跟随您的声音，帮助您制作视频或演示文稿。 PromptSmart 是首款具有语音识别功能的提词器应用程序 - 最先进的公共演讲工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的诞生源于对公开演讲的热情。 PromptSmart 的创始人对 MBA 学生进行公开演讲艺术的指导和指导。我们意识到直观的扬声器控制提词器可以更好地支持许多演讲者，因此我们还认识到当今的移动设备可以满足这一需求。考虑到这一点，PromptSmart 应运而生。 PromptSmart 还满足了喜欢使用笔记而不是完整书面演讲的演讲者的需求。我们设计了数字记录...
Picture to Text
picturetotext.info
使用 Picturetotext.info 体验无缝的图像到文本转换——从图像中提取文本的最简单方法。
Muse.ai
muse.ai
视频的力量，让您、团队、创作者、会议、营销课程变得简单。 面向网络未来的一体化视频平台。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr 是一款 AI 视频制作工具，通过自动化视频编辑工作（例如素材生成、字幕生成、自动修剪等），帮助创作者将内容营销视频的制作速度提高 10 倍！
Dictanote
dictanote.co
我们通过使用语音输入帮助用户提高工作效率！ Dictanote 是一款现代笔记应用程序，具有内置语音到文本集成功能，让您可以轻松以 50 多种语言语音输入笔记。 Voice In 是语音转文本 Chrome 扩展程序，可让您使用语音在任何网站上的任何文本框中键入内容。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心，并防止口头评估中的音频操纵、错误信息、语音诈骗和抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的防护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成功能有限。
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger 是一款基于网络的语音识别和语音翻译软件，包括自动标点符号、自动保存、时间戳、文本内编辑功能、音频文件转录、导出选项等。 * Speechlogger 是一款专为演讲、会议或活动的自动实时字幕和翻译而设计的工具，具有自动标点符号、发言者识别和情绪分析等附加功能。 * 审阅者赞赏 Speechlogger 即使在嘈杂的背景下也能准确转录语音的能力、其用户友好的设计以及自动标点符号、说话人识别和情绪分析等独特功能，他们认为这些功能优于某些付费转录工具。 * 用户遇到的问题包括影响免费版本性能的广告、偶尔出现的翻译错误、转录不常见口音时的准确性较低、缺乏语音控制以及情绪分...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家图像搜索和识别公司。我们是计算机视觉、模式识别、神经网络和机器学习方面的专家。我们的使命是让您的图像可搜索。
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow 是一款尖端的语音转文本工具，可为企业和个人提供无与伦比的准确性和效率。我们先进的人工智能技术可确保将音频和视频内容精确转录为书面文本，支持多达 14 种语言，而不仅仅是英语。 主要特点： * 多语言转录：支持 14 种语言，克服语言障碍。在不同的语言环境中获得准确可靠的转录。 * 一体化转录解决方案：API和在线平台：针对企业和个人，SpeechFlow提供语音识别API接口和在线转录功能，简单易用。 * 准确的转录：受益于行业领先的准确性、了解行业特定术语以及全面可靠转录的背景。 * 行业特定模型：我们训练有素的语音识别模型专为满足各个行业的独特需求而定制，可提高医疗...
SpeechAce
speechace.com
在 SpeechAce，我们致力于通过多功能语音识别技术帮助语言学习者提高口语能力。我们开发了世界上第一个语音识别 API，不仅可以帮助语言学习者评估他们的口语技能，还可以确定他们需要改进的确切领域。虽然我们的语音识别 API 的第一个版本仅提供发音分数，但我们现在增强了我们的产品，包括完整的语音转录以及对词汇、语法、流畅性、连贯性和相关性等更高水平技能的评估。 SpeechAce 拥有多元化的全球客户群，其中包括一些最小（但最热门）的初创公司以及世界上一些最大的语言学习提供商。
Deepgram
deepgram.com
将语音 AI 构建到您的应用程序中。 从初创公司到 NASA，Deepgram API 每天都用于转录和理解数百万分钟的音频。快速、准确、可扩展且经济高效。开发人员充满信心地构建并更快交付所需的一切。
Shownotes
shownotes.io
生成包含摘要、7 点和令人难忘的引言的登陆页面。 使用 Whisper 转录音频文件。 转录法语、德语、中文等。 将您的想法转化为博客文章。 支持 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支持音频格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一个提供计算机视觉技术的平台，使您的应用程序能够更好地阅读和理解世界。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
V7
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企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation 是医疗、法律、执法和保险领域文档、数字听写、语音处理、转录和工作流程管理系统的领先开发商。
Altered
altered.ai
Altered 是一款下一代音频编辑器，它将多种语音 AI 技术集成到用户友好的应用程序中，为各个行业（包括播客、视频游戏工作室和电子学习）制作高质量的语音内容。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
Phonexia
phonexia.com
Phonexia 是一家创新型捷克软件公司，成立于 2006 年，其愿景是通过语音生物识别和语音识别技术释放语音潜力。通过与布尔诺理工大学著名语音研究小组的密切关系，Phonexia 正在将最新的科学突破转化为由深度神经网络驱动的高精度、最先进技术的日常现实。 Phonexia 为政府、法医和商业部门提供一系列先进软件，支持全球 60 多个国家的创新项目。
Kukarella
kukarella.com
画外音具有完美的音频清晰度、节奏、语调和发音。在 Kukarella 上，您可以尝试最好的 AI 神经语音。包括所有商业权利。 Kukarella 提供 130 种语言和口音的 800 多种人工智能语音，适合我们任何付费计划的商业用途。除了配音之外，您还可以使用 Dialogues AI 工具创建对话，或使用 Simdubbing 工具将文本翻译和配音成数百种语言。 这还不是全部 - 您可以转录各种视频、音频和 YouTube 视频，从网页中抓取文本，以及识别图像上的文本。此外，Kukarella 与一些科技领域的知名企业合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每个月都会处理全球 300 多年来 50 种语言的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Spe...
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供计算来加速人类进步。我们是一支深度学习工程师团队，致力于构建世界上最好的 GPU 云、集群、服务器和工作站。我们的产品为工程师和研究人员提供了处于人类知识前沿的动力。客户包括英特尔、微软、谷歌、亚马逊研究院、腾讯、凯撒医疗机构、麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、加州理工学院、洛斯阿拉莫斯国家实验室、迪士尼和国防部。
Imagga
imagga.com
Imagga 是一个基于云和本地 API 的平台，用于为开发人员、企业和企业提供自动图像和视频标记。 Imagga 的技术可帮助公司理解其大规模动态图像和视频收藏。 目前（截至 2017 年 10 月）已被全球 11,500 多名开发人员和 220 多家企业使用，并获得了多项全球奖项和认可，例如西班牙国王陛下颁发的 South Summit '15 最佳技术供应商、世界新闻和媒体全球冠军联合国颁发的“16 年峰会奖”、IDC 颁发的“16 年全球图像分析创新者奖”等。 作为图像标记服务领域的先驱和全球创新者，该公司自 2011 年以来一直运营其云 API，并自 2013 年以来一直运营其旗舰...
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI提供基于最先进的深度学习技术的图像和视频匿名化解决方案。我们的解决方案，精确模糊和深度自然匿名化 (DNAT)，可以对人脸和车牌进行编辑，并帮助公司遵守 GDPR 等数据保护法规。 借助我们的隐私技术，我们使各行业的公司能够使用公开记录的摄像头数据进行分析和人工智能。我们的客户减轻了责任和被罚款的风险，提高了团队的能力，缩短了上市时间，并推动创新。 Brighter AI 成立于 2017 年，是德国汽车供应商海拉 (HELLA) 的子公司。 Nvidia 在 2019 年将 Brighter AI 评为“欧洲最热门的人工智能初创公司”，并在 2020 年荣获 Han...
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt 是一家屡获殊荣的语音识别初创公司和社会企业，开发了专有的自动语音识别 (ASR) 技术，可将非标准语音模式实时转换为清晰的语音，使患有严重言语障碍和残疾的儿童和成人能够访问主流语音激活技术和设备。 一款支持非标准语音人士进行语音交流的应用程序。您可以使用 Voiceitt 与他人以及使用 Alexa 等语音激活设备进行语音通信！
ArtPro
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ArtPro 是一款艺术品库存管理软件，旨在帮助在线编目、存档、跟踪、共享和存储艺术品。
Luxand.cloud
luxand.cloud
使用我们的云 API 将面部识别集成到您的网站、应用程序或软件中。准确识别和比对人脸。识别图像中之前标记的人物。检测照片中的年龄、性别和情绪。
Voxpow
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由机器学习提供支持的语音到文本转换。直接在您的网站上免费。 Voxpow 支持您的全球用户群，可识别 100 多种语言及其变体。