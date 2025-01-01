专用托管提供商 - 最热门应用 - 瑙鲁

Krystal

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Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...