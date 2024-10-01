专用托管提供商 - 最热门应用 - 法国

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专用托管，也称为专用服务器，是一种网络托管形式，提供商提供一个或多个专用于单个客户端的服务器。与共享主机或虚拟专用服务器 (VPS) 主机不同，专用主机可确保服务器上的所有资源仅分配给客户端。这种安排授予客户端对服务器的完全控制，包括硬件选择、操作系统选择、数据库首选项等等。 这种类型的托管特别适合流量较大的组织或网站。借助专用资源，可以最大限度地减少延迟，并可以显着提高网站的整体性能。然而，与共享或 VPS 托管服务相比，专用托管的成本往往更高。较高的费用是由于客户承担服务器运营成本的全部责任，包括软件更新、硬件维护和其他相关支出。
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OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器的功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放网站生成器 - 实时SEO建议
Domain.com
domain.com
找到完美的网站域名就像 1-2-3 一样简单。购买域名、构建和托管网站，并享受我们专业的在线营销工具。
BGOcloud
bgocloud.com
提供广泛的托管解决方案，包括 cPanel 托管、专业级 KVM VPS、经济实惠且可靠的 OpenVZ VPS、Mikrotik 基于云的路由器等等。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
HostGator
hostgator.com
HostGator 是安全且经济实惠的网络托管的领先提供商。了解为什么成千上万的客户信任我们来满足他们的网站托管需求。
GreenGeeks
greengeeks.com
快速、安全且环保的虚拟主机。 互联网是环境的巨大污染者。开始在世界领先的环保网络托管提供商上托管您的网站，并对环境产生积极影响！
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds 以具有竞争力的价格提供可靠的云解决方案。自 2010 年成立以来，我们的首要宗旨是为全球托管客户提供最好的客户服务和产品。我们的专业支持全天候 (24/7) 为客户提供，并拥有 99.9999% 的正常运行时间保证。 Hostwinds 客户可以放心，因为他们的托管仍然掌握在可靠的手中。
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains 为全球 100,000 家企业和个人提供域名、托管、在线营销和商业产品。
Zomro
zomro.com
加入 Zomro.com！我们公司提供广泛的服务：托管、VPS、外汇 VPS、专用服务器、FTP 存储、域名注册、DDOS 攻击防护、VPN 服务等等。我们自 2014 年开始工作。我们的服务器位于荷兰，团队位于乌克兰、拉脱维亚和荷兰。技术支持随时准备为您提供帮助。服务器位于荷兰，提供了站点的高可用性和性能。我们还提供联盟计划，让您轻松赚钱。加入并为每位推荐客户获得奖励。无论您是网站管理员、企业家还是网站所有者，Zomro.com 都能提供全方位的服务来确保您的在线形象。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting 是您的高性能虚拟主机提供商。在其经过微调的 SwiftServer 平台上托管您的网站，该平台具有 Turbo Server 选项，与竞争解决方案相比，页面加载速度提高了 20 倍。无论您需要共享主机、经销商主机、VPS 主机还是专用主机，A2 Hosting 都能满足您的需求。享受由 99.9% 正常运行时间保证支持的超可靠服务以及 24/7/365 Guru Crew 支持团队的专家支持。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是关键任务网站和应用程序快速托管解决方案的领导者。拥有稳定的 VPS 或专用主机以获得流畅的操作。 UltaHost 是一个高性能网络托管平台，可帮助您为任何类型的数字项目获得快速、稳定和安全的网站，无论是电子商务商店、博客、公司投资组合、代理营销、媒体和内容发布、社交网络，还是中小型企业。它为公司、企业和个人提供共享、廉价的 VPS（虚拟专用服务器）、VDS（虚拟专用服务器）和廉价的专用托管解决方案，以使其项目取得成功。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立于 2003 年，是一家位于美国新泽西州 Old Tappan 的网络托管公司，为世界各地的客户提供最实惠、最可靠的网络托管解决方案。 AccuWeb Hosting 是一家无债务的私营公司，拥有 14 年以上的经验。截至目前，AccuWeb Hosting 已为超过 101,025 名满意的客户提供服务，并且这一数字还在不断增加。 AccuWeb Hosting 的在线支持人员每周 7 天、每天 24 小时开放。为了您的方便，您可以提出支持请求或参与实时在线聊天。所有的票证和聊天请求都得到了高技能的 3 级托管技术人员的满意答复。大多数支持请求都会在 ...
Pair Networks
pair.com
Pair 是一家网站托管公司，拥有超过 25 年的经验、99.9% 的服务器正常运行时间以及各种强大的网络托管计划，所有这些均由真正员工提供的 24/7 友好技术支持提供支持。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私营且独立资助的网络托管提供商，成立于 2019 年 11 月，其团队致力于提供快速、安全和可靠的网络托管服务。 HostArmada 不仅仅是一家网络托管公司。我们是一支充满热情的团队，致力于为客户提供卓越的托管服务。我们的重点是提供快速、安全和可靠的网络托管服务，以满足全球企业和个人的独特需求。在 HostArmada，我们了解每个企业都是不同的，这就是为什么我们提供广泛的托管解决方案来满足各种规模的公司（从小型初创公司到大型企业）的需求。我们的托管服务包括共享托管、经销商托管、VPS 托管和专用 CPU VPS，所有这些均由强大的云基础设施支持，可确保您网站的...
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific 虚拟主机、专用服务器、VPS、云服务和域名。
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in 是印度的一家网络托管提供商，提供价格实惠且可靠的网络托管服务，正常运行时间为 99.99%，并且提供免费 SSL。他们接受付款并提供 NVMe SSD 磁盘空间。根据用户评论和专家意见，IntecHost.in 提供快速、安全的服务器和实惠的定价计划
MyLightHost
mylighthost.com
为所有网络托管套餐提供无限带宽。您的网站永远不会因为带宽问题而宕机。
HostingRaja
hostingraja.in
Hosting Raja，印度领先的网络托管公司 以实惠的价格提供高速、响应灵敏、功能齐全的域名和托管。它是印度顶级域名注册和网络托管公司之一。
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting 经销商虚拟主机计划允许用户建立自己的虚拟主机公司，而不必担心管理自己的服务器。
HostEurope
hosteurope.de
网络成功的背后在于最高水平的性能。我们还通过专门的专家和领先的技术来满足您的托管需求。
StableHost
stablehost.com
StableHost 是一种低成本的网络托管服务，提供从按月到按年的服务计划。提供企业、经销商和 VPS 托管以及标准网络托管服务。
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost 是全球领先的网络托管及相关服务提供商。我们为世界各地数百名用户提供全面的工具，因此任何人，无论是新手还是专业人士，都可以上网并利用我们的网络托管套餐蓬勃发展。
DataPacket
datapacket.com
DataPacket 是专用服务器领域的全球领先企业，为所有工作负载提供最先进的技术、无与伦比的网络以及以客户需求为中心的方法。 DataPacket 的库存拥有超过 3000 个裸机，这些裸机具有非共享的 10–200GE 上行链路，位于六大洲的 51 个数据中心。为了确保低延迟和可靠的数据传输，他们运营着强大的网络，可直接访问 16 家顶级传输提供商和 300 多个私人对等合作伙伴。独特的是，DataPacket 熟练的 L2-L3 内部支持工程师可以通过电话、电子邮件、在线聊天或 Slack 全天候 24/7 实时提供服务，随时准备帮助您直接解决任何问题。没有聊天机器人，也没有几天来回跳...
TierPoint
tierpoint.com
在 TierPoint，我们通过安全领先、与云无关并始终为业务成果提供解决方案来满足客户在数字化和 IT 转型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服务组合，从公有云到私有云再到多租户云，从主机托管到灾难恢复、安全性等等。
UK2
uk2.net
UK2 的域名和托管解决方案，拥有 24/7 技术支持和 20 年经验。查看最新优惠，获取在线表达想法所需的一切。
GetLark
getlark.com
我们创建 GetLark 是因为我们都注意到托管服务可以更简单且用户友好。我们相信网络托管的未来是简单的。这是DigitalOcean几年前在云计算市场领域发起的一场革命。我们的使命是为网络开发人员提供最好的共享托管。我们专注于现有产品的改进，目标是成为世界上最好的共享托管解决方案。作为一群经验丰富的产品专家和技术爱好者，我们希望（而且我们能够）改变市场格局的现状。希望您能帮助我们解决这个问题！
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一个平台，让创意和企业在网上展示。为了在 9 年内为超过 10 万客户实现这一目标，我们设计的服务旨在让每个人都能在网上获得可见性。我们是一家一站式网络托管服务提供商，在同一屋檐下提供所有托管相关服务。我们提供高端专用服务器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、域名注册、WordPress 虚拟主机、Linux 虚拟主机和 SSL 证书。我们的客户是我们的第一要务，这使得我们的服务本身就处于一流水平，而质量保证是我们所有服务的支柱。我们致力于为人们在线上和线下开始、成长和制作图像铺平道路！
HostStage
host-stage.net
我们的核心目标是推动客户在网上取得成功，帮助他们实现财务独立。因此，我们不仅关注客户满意度，还邀请用户向我们介绍他们的项目，以便以前所未有的个性化方式为他们提供服务。
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco 是领先的托管提供商之一，提供免费托管和低成本专业托管。我们的托管价格从每月 0.00 美元到 2.20 美元不等。所有托管计划均附带 cPanel、免费 SSL、免费迁移、无限资源等等。 Hostpoco 为共享和经销商托管提供 30 天退款保证。我们提供托管服务，并致力于帮助解决客户的每一个问题。
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media 自 2008 年起提供一系列网络托管，如 WordPress、Lucee、VPS 和专用服务器以及域名服务。Host Media 自公司成立之初就屡获殊荣，并受到我们客户的高度评价，Host Media 是一家值得信赖的良好企业成立托管公司。 Host Media 为杰出个人的支持者感到自豪，例如赞助 F1 学院车手 Abbi Pulling 以及为英国各地的慈善机构提供免费域名和托管。
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 为企业和技术爱好者提供广泛的 IT 服务。从网络托管到虚拟数据中心、专用服务器和存储解决方案，我们的所有服务都受益于持续创新，并定期丰富新功能。
Hostitbro
hostitbro.com
通过快速、安全的网络托管开始您的在线之旅，让您席卷互联网。在 HostItBro，您可以选择各种与网络托管相关的服务，包括域名注册、LiteSpeed 服务器共享托管。如果您正在寻找： ✅ 易于使用的 cPanel ✅ 24/7 专业实时聊天支持 ✅ 速度提升 8 倍的 WordPress 托管 ✅ 99.9% 的正常运行时间保证 ✅ 实惠的价格
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb 是一家世界级的网络托管公司。我们非常致力于通过我们的托管和 IT 专家将您的业务基础设施提升到新的水平。我们高度先进的技术系统和网络使我们能够提供定制的解决方案，希望这使我们与众不同并与众不同。我们致力于根据您的需求和可靠性提供量身定制的服务，让您满意。我们通过智能技术确保您的可靠性，并且我们相信质量。
Tsohost
tsohost.com
Tsohost 提供 Linux、Windows、电子邮件和托管网络托管服务以及域名注册。
UmbHost
umbhost.net
快乐的托管公司 Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost 拥有由 Umbraco 认证大师维护的基础设施。银牌 Umbraco 合作伙伴
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb 提供完整的互联网服务组合，专注于客户的成功。
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 自 2001 年开始营业。当时，RoseHosting 是世界上第一家也是唯一一家提供商业 Linux VPS 的公司。现在，RoseHosting 提供优质、完全托管的 Linux VPS 托管服务，具有企业级硬件和终极性能。
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting 的云托管基于其定制的云技术，该云托管平台速度快如闪电，可扩展，并允许您自定义您的计划。它提供 24/7 超级友好的支持。
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Nexcess 帮助网站和商店更快上线并实现增长。 23 年多来，我们一直为小型企业、大型企业以及为其创作的设计师、开发人员和机构提供服务和支持。无论我们是投资新特性、功能、产品，还是投资组合收购，我们始终不断创新，以满足我们所服务社区的需求。用户信任 Nexcess，因为我们在世界各地运营着数十万个网站和商店。我们的客户每天都依赖我们提供更快的速度、更强的安全性、固有的可扩展性以及超越的支持。 - 23 年的托管经验 - 管理 500,000 个网站 - 10 个全球数据中心 - 受人尊敬的合作伙伴和联盟计划 - Inc. 5000 11 次获奖者 - Magento 协会白金合作伙伴 - ...
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost成立于2017年。KemuHost是唯一一家在纯SSD NVMe存储上提供所有服务的公司。这肯定会将您网站的性能提高近 10 到 100 倍。他们以非常实惠的价格提供 Linux 共享主机、Windows 共享主机、Linux VPS、Windows VPS、专用服务器等。 KemuHost 是发展最快的网络托管解决方案提供商之一。 KemuHost 不断革新新方法，提供轻快、坚不可摧且可靠的网络托管解决方案，使人们能够充分利用其数字存在的潜力。 KemuHost 总部位于印度，为全球用户提供全面的工具，因此任何人，无论是新手还是专业人士，都可以通过我们的网络托管解决方案上网并...
HostRiver
hostriver.ro
我们始终关注客户，因为他们值得我们给予所有关注。首先，他们是我们的朋友，而不仅仅是我们的客户。这就是我们提供及时和专业支持的原因，因为它们是 HostRiver 的首要任务。我们提供最新一代的服务器和技术，提供最好的网络托管服务。如果我们想要发展我们的业务，在此之前我们需要满足任何客户，这就是我们的目标。
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fozzy.com
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DareToCloud
daretocloud.com
专门为比利时规模化公司提供优质网站维护和托管机构。
Arsys
arsys.net
注册您的域名并通过 Arsys 购买托管服务。我们的服务器位于西班牙，可以保证您的互联网存在。
MilesWeb
milesweb.com
MilesWeb 于 2012 年推出，是印度快节奏的领先网络托管服务提供商之一。在 MilesWeb，我们的目标是通过精心设计的托管计划和日复一日的无尽客户服务来满足所有业务需求！我们承诺提供超越客户期望的服务！在我们的旅程中，我们有才华横溢的员工队伍陪伴，帮助我们在竞争中保持领先地位。开始为您的企业选择值得信赖且可靠的托管合作伙伴！
CDmon
cdmon.com
CDmon 专注于托管、网络托管和域名注册解决方案。
HostZop
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Hostzop 是一家位于印度钦奈的完整网络解决方案公司。它为您提供最好的客户满意度。 Hostzop 一直在印度钦奈以最具竞争力的价格提供可靠的托管服务。我们强调提供更好的服务，并确保您全程陪伴；从建议合适的域名到在线托管您的网站。通过 Hostzop 通过经济实惠的网络托管计划拓展您的在线业务。当市场上充斥着网页设计机构时，找到最好的托管提供商可能非常困难。我们是印度钦奈的一家领先托管公司。您可以使用我们的经销商托管套餐来发展您的业务。我们的专用服务器非常适合在一台服务器上托管多个网站。
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FastComet 在提供高质量网络托管体验的三个最重要方面实现了卓越——速度、安全性和客户服务。超出您期望的服务和您即将爱上的功能！
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UKHost4u 最初是一家向英国本地客户提供网络托管服务的小企业。自成立以来的 20 多年里，他们的业务范围已扩大到覆盖整个英国，并扩大了数据中心和网络能力。作为直接网络运营商，UKHost4u 提供低成本、高可靠性的网络托管计划和解决方案，适合从小型初创公司一直到大型企业客户的任何人。 UKHost4u 提供的一些服务包括专用服务器、云解决方案、VOIP 套餐、域名、SSL 证书等等。最近推出的 UKhost4u 云解决方案提供了高可扩展性，可以自由配置您自己的云环境，设置您自己的限制，以便您的 Web 应用程序和网站在高峰时段出现负载峰值或其他消耗变化时保持可用。开始我们的 14 天免费...
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