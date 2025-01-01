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决策软件，也称为决策支持软件，简化了做出有效决策的过程。这些工具帮助企业得出明智的结论并将结果传播给相关利益相关者。虽然有各种软件选项可以指导企业进行决策，但决策工具是专门的产品，可以在整个决策过程中提供多种帮助途径。主要功能通常包括场景分析、成本效益分析、共识跟踪和先前决策的跟踪。用户可以输入或导入相关数据进行分析，从而增强决策过程。决策软件对于任何类型的团队都很有价值，特别是在物理组环境中或对于在不同地点进行协作的远程团队。 决策软件中的某些功能与会议管理和董事会管理软件中的功能重叠，特别是共识跟踪。然而，专用决策工具提供了更广泛的功能来支持决策过程并与利益相关者分享结果。此外，与董事会管理软件不同，这些工具并非专门为最高管理层高管或董事会成员设计。