决策软件 - 最热门应用 - 索马里

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决策软件，也称为决策支持软件，简化了做出有效决策的过程。这些工具帮助企业得出明智的结论并将结果传播给相关利益相关者。虽然有各种软件选项可以指导企业进行决策，但决策工具是专门的产品，可以在整个决策过程中提供多种帮助途径。主要功能通常包括场景分析、成本效益分析、共识跟踪和先前决策的跟踪。用户可以输入或导入相关数据进行分析，从而增强决策过程。决策软件对于任何类型的团队都很有价值，特别是在物理组环境中或对于在不同地点进行协作的远程团队。 决策软件中的某些功能与会议管理和董事会管理软件中的功能重叠，特别是共识跟踪。然而，专用决策工具提供了更广泛的功能来支持决策过程并与利益相关者分享结果。此外，与董事会管理软件不同，这些工具并非专门为最高管理层高管或董事会成员设计。
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ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange 是人工智能参与和体验平台，可加深参与、增强数据并提供更快、更轻松的分析和操作，让您不会浪费任何时间。 ✔️ 通过更丰富、更个性化的互动来获得更好的见解。从多种方法中进行选择，以统一定量和定性数据收集并揭示细微差别。 ✔️ 通过在 ThoughtExchange 平台中集成人工智能分析，参与者的见解可以在几分钟而不是几个月的时间内转化为可操作的、有针对性的解决方案。 ✔️ 人工智能分析您的参与数据，将其与您组织的背景信息相结合，并在几秒钟内为个人或团体制定个性化的行动计划。无论您是专注于长期核心参与还是希望获得临时反馈，ThoughtExchange 都可以在一个平台上支持您的所有参与计划。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。
Nasdaq
nasdaq.com
在纳斯达克，我们的目标是促进所有人的经济进步。我们为更强大的经济提供动力，创造更公平的机会，为建设更加可持续的世界做出贡献，帮助我们的社区、客户、员工和各种背景的人们充分发挥潜力。
Runway Financial
runway.com
Runway 是一种现代且直观的方式，可以为团队中的每个人建模、规划和协调您的业务。 Superhuman、AngelList 和 818 Tequila 等高增长公司信任 Runway 来充满信心地管理其财务运营并推动战略决策。
Howspace
howspace.com
Howspace 是用于转型设计和实施的一体化平台。 Howspace 使组织能够将员工聚集在一起学习、协作并做出能够产生影响的决策。我们的平台引导共享旅程，理解与人工智能的大规模对话，并确保每个人都在创造影响力方面发挥作用。 Howspace 非常适合： - 远程、混合和异步协作 - 构思和集思广益 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 等等！模板库：您现在可以使用我们的任何社区模板开始您的协作项目！
Visyond
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将您的 Excel 变成任何人都可以驾驶的洞察机器。将电子表格可视化为预测仪表板，自动化财务报表，并协作进行假设分析和风险分析，同时保护模型、敏感数据并准确控制每个人可以与之交互的程度。保持电子表格的灵活性 - 使用熟悉的 Excel 语法 - 包括动态数组和 XLOOKUP - 快速分析模型及其场景，并为您的团队创建交互式可视化。尽在掌控 - 提高团队的能力，以您控制的安全且有组织的方式从中央电子表格中获取见解并向其提供信息。在几分钟内获得答案 - 为您的团队建立一个可视化层，以询问中心模型的“假设”问题，分析场景和风险，并在几分钟内分享交互式见解。错误更少，安全性更高 - 提高数据准确性，降低错误风险，保护敏感信息，并更快地做出更好的决策。
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop 是首选的企业决策智能平台，可推动整个商业组织更好、更快地做出决策。决策是公司最有价值的资产。我们的系统通过灌输有效的决策流程、改善协作和记录决策以从结果中学习并推动卓越绩效，帮助团队做出最佳决策。
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套在线工具和流程，可帮助个人和团体进行决策、确定优先级、物有所值分析以及了解利益相关者的偏好。 1000minds 基于 PAPRIKA 算法，用于多标准决策 (MCDM) 和联合分析（或选择建模）。我们的联合调查使您能够与任意数量的参与者（可能是 1000 个）一起运行联合分析（选择建模或离散选择实验）！发现人们在做出涉及权衡的选择时最重要的事情。 * 利益相关者遵循哪些标准，例如公民在做决定时会考虑什么？ * 新产品设计的哪些属性对消费者来说最重要？ * 它们的权重（部分效用）是多少，代表它们的相对重要性？ 1000minds 因其科学有效性和用户友好性而获得国际认可，并荣获创新奖。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是产品发现的终极工具，旨在弥合产品团队与其用户之间的差距。 UserVoice 提供全面的反馈管理系统，使公司能够收集用户的建议和见解、确定优先级并采取行动。通过直观的界面，用户可以提交他们的想法，对现有想法进行投票，并跟踪建议的进度，从而促进品牌与其客户之间的透明度和信任。先进的分析工具为产品团队提供了对客户真正需求的清晰洞察，使他们能够做出明智的决策并构建与用户群产生共鸣的产品。 UserVoice 不仅仅提供反馈；还提供反馈。它是关于利用集体智慧的力量构建更好、更以客户为中心的产品。
airfocus
airfocus.com
Airfocus提供了现代化的模块化项目管理平台。它为团队提供了一个完整的解决方案，以管理和交流他们的策略，优先考虑其工作并解决正确的问题。 Airfocus考虑了灵活性，可让您快速自定义平台以满足您的需求，而不会破坏团队的工作方式。
Productboard
productboard.com
Productboard 是一个产品管理平台，通过了解客户的需求、确定下一步要构建的优先级以及围绕路线图协调每个人，帮助产品团队更快地将合适的产品推向市场。包括 Microsoft、Zoom、1-800-Contacts 和 UiPath 在内的 6,000 多家公司使用 Productboard 来了解用户的需求，确定下一步要构建的内容的优先级，并围绕他们的路线图团结每个人。 Productboard 在旧金山、布拉格和温哥华设有办事处，得到 Dragoneer Investment Group、Tiger Global Management、Index Ventures、Kleiner Perkins、Sequoia Capital、Bessemer Venture Partners 和 Credo Ventures 等领先投资者的支持。
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle 通过快速有效地吸收利益相关者的集体智慧，帮助领导者做出更高质量的决策。 Powernoodle 是最强大且易于使用的决策参与平台。云技术与 50 年的认知、行为和决策科学相融合，以关注利益相关者，并最大限度地减少大多数组织中常见的妨碍做出高质量决策的偏见、障碍和功能障碍。借助 Powernoodle，领导者可以快速轻松地创建结构化决策活动，优化利益相关者的参与，并建立信心执行和超越表现所需的一致性。 Powernoodle，以科学为动力，以人为本：高效的并行工作流程可带来更高的效率和敏捷性。花在会议上的时间更少，而将宝贵的时间返还给利益相关者进行其他活动。更短的收集见解、辩论和决策的周期意味着更快的执行时间和价值。突破障碍智能规避并最大程度地减少影响决策质量的物理障碍、认知偏差和功能失调行为。 Powernoodle 让更多合适的人参与合适的活动，贡献他们的知识和观点。强大的对话引擎激发了不同见解的贡献，其强大的数据分析提高了参与度。透明且包容的 Powernoodle 体验建立了对决策活动的信任和支持。内置决策记录充当记录决策过程的单一事实来源，从而提高透明度、信心和信任。强大且不断增长的 60 多个决策模型模板库涵盖最常见的主题领域，使领导者能够快速轻松地创建最适合其具体情况的有效决策参与流程。 Powernoodle 是云技术与认知、行为和决策科学的独特融合，成为一个强大且易于使用的决策参与平台。领导者快速有效地利用利益相关者的集体智慧来做出质量更高的决策。简而言之，Powernoodle 是更好的决定方式。 https://bit.ly/Powernoodle-In-Action https://vimeo.com/408587881
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厌倦了无限的电子邮件链和冗长的会议，这些会议似乎永远无法达成集体决策或结果？您需要 Loomio：一个协作平台，可以改变团队决策、讨论想法和在线协作的方式。 Loomio 是人们共同讨论和做出决策的安全场所，它将讨论论坛与决策支持和促进工具相结合，帮助您的团队取得明确的成果。
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Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。