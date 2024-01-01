决策软件 - 最热门应用 - 保加利亚

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将您的 Excel 变成任何人都可以驾驶的洞察机器。将电子表格可视化为预测仪表板，自动化财务报表，并协作进行假设分析和风险分析，同时保护模型、敏感数据并准确控制每个人可以与之交互的程度。保持电子表格的灵活性 - 使用熟悉的 Excel 语法 - 包括动态数组和 XLOOKUP - 快速分析模型及其场景，并为您的团队创建交互式可视化。尽在掌控 - 提高团队的能力，以您控制的安全且有组织的方式从中央电子表格中获取见解并向其提供信息。在几分钟内获得答案 - 为您的团队建立一个可视化层，以询问中心模型的“假设”问题，分析场景和风险，并在几分钟内分享交互式见解。错误更少，安全性更高 - 提高数据准确性，...