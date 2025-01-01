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最热门 最近添加 DDoS 防护软件 - 最热门应用

分布式拒绝服务 (DDoS) 保护工具旨在保护网络基础设施、网站和应用程序免受 DDoS 攻击。这些攻击以过多的流量淹没网站，这些攻击通常是由感染恶意软件的受感染设备形成的僵尸网络产生的。 DDoS 防护解决方案通过监控网络流量并为正常活动建立基线来发挥作用。当流量意外激增时，网络过滤器会检测到这些异常情况，并将可疑流量重新路由到受控环境，防止其破坏目标站点或服务。