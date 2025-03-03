DDoS 防护软件 - 最热门应用 - 台湾

DataDome

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DataDome 的机器人和在线欺诈防护以无与伦比的准确性和零妥协来阻止攻击。我们的平台由多层机器学习提供支持，每天分析 5 万亿个信号，并实时适应和扫描每个请求。 2023 年，DataDome 阻止了超过 3160 亿次欺诈攻击。全球领先企业（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 来保护其网站、移动应用程序和 API 免受帐户欺诈、支付欺诈、撞库、DDoS、广告欺诈等侵害。 DataDome 凭借创纪录的价值实现时间，提供透明的见解、24/7 SOC 专业知识、轻松部署和 50 多个集成。该解决方案不会给受保护的端点增加任何延迟，借助 26 个以上的区域 PoP 和自动扩展技术，可以在 2 毫秒内响应每个请求。 DataDome 对消费者来说是无摩擦的，同时提供最佳保护，并提供唯一安全、用户友好且符合隐私的验证码和设备检查，这是第一个隐形替代方案。 DataDome 提供额外的解决方案，专门用于打击帐户和广告欺诈。 DataDome Ad Protect 可检测广告欺诈，使营销人员能够优化其营销活动。 DataDome 的帐户保护解决方案通过分析用户意图，提供全面的保护，防止人为驱动和机器人驱动的帐户欺诈。