DDoS 防护软件 - 最热门应用 - 泰国

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
分布式拒绝服务 (DDoS) 保护工具旨在保护网络基础设施、网站和应用程序免受 DDoS 攻击。这些攻击以过多的流量淹没网站，这些攻击通常是由感染恶意软件的受感染设备形成的僵尸网络产生的。 DDoS 防护解决方案通过监控网络流量并为正常活动建立基线来发挥作用。当流量意外激增时，网络过滤器会检测到这些异常情况，并将可疑流量重新路由到受控环境，防止其破坏目标站点或服务。
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云（Alibaba Cloud）成立于2009年，是云计算和人工智能的全球领导者，为200多个国家和地区的数千个企业，开发商和政府组织提供服务。致力于客户的成功，阿里巴巴云将作为其在线解决方案的一部分提供了可靠，安全的云计算和数据处理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成为奥运会的官方云服务合作伙伴。
Fastly
fastly.com
迅速是美国云计算服务提供商。它将其网络描述为边缘云平台，该平台旨在帮助开发人员将其核心云基础架构扩展到网络边缘，更接近用户。快捷的边缘云平台包括其内容交付网络（CDN），图像优化，视频和流，云安全和负载平衡服务。迅速的云安全服务包括拒绝服务攻击保护，缓解机器人和Web应用程序防火墙。快速的Web应用程序FireWall使用开放的Web应用程序安全项目ModSecurity Core规则与其自己的规则集一起设置。 快捷的平台建在清漆之上。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Edgio
edg.io
Edgio（纳斯达克股票代码：EGIO）帮助公司更快、更安全、更可控地提供在线体验和内容。我们的开发人员友好型、全球规模的边缘网络与我们完全集成的应用程序和媒体解决方案相结合，为交付高性能、安全的网络资产和流媒体内容提供了单一平台。通过这个完全集成的平台和端到端边缘服务，公司可以更快、更安全地交付内容，从而提高整体收入和业务价值。所有服务都在我们拥有 250 Tbps 带宽容量的私有全球网络边缘运行。我们处理所有网络流量的 5%，并且正在快速增长。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、雅虎、Shoe Carnival、加拿大冰球联盟、World Champion Fantasy、Mars Wrigley、Coach 和 Kate Spade 的信任和依赖。
StackPath
stackpath.com
StackPath 是一家美国边缘计算平台提供商，总部位于德克萨斯州达拉斯。其创始团队由 Lance Crosby 领导，他也是 SoftLayer Technologies 的联合创始人，该公司于 2013 年被 IBM 收购。
SiteLock
sitelock.com
SiteLock 是网站安全解决方案的全球领导者，是唯一一家提供完整的基于云的网站保护的提供商。其 360 度监控可检测并修复威胁、防止未来攻击、提高网站性能并满足各种规模企业的 PCI 合规性标准。该公司成立于 2008 年，为全球超过 1200 万个网站提供保护。欲了解更多信息，请访问 sitelock.com。
Mlytics
mlytics.com
我们设想一个更可靠、更快速、更安全、具有多种选择和透明度的互联网世界。 Mlytics 利用智能多 CDN 解决方案来帮助提高您的网站在全球范围内的性能并防止停机。我们开发了一个独特的体验交付平台，只需点击几下即可提供单一视图来监控、比较、访问、获取和管理多个 CDN。用户可以享受最佳的数字内容体验，因为我们的全自动、智能负载平衡解决方案始终将流量引导至性能最佳的 CDN。
DataDome
datadome.co
DataDome 的机器人和在线欺诈防护以无与伦比的准确性和零妥协来阻止攻击。我们的平台由多层机器学习提供支持，每天分析 5 万亿个信号，并实时适应和扫描每个请求。 2023 年，DataDome 阻止了超过 3160 亿次欺诈攻击。全球领先企业（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 来保护其网站、移动应用程序和 API 免受帐户欺诈、支付欺诈、撞库、DDoS、广告欺诈等侵害。 DataDome 凭借创纪录的价值实现时间，提供透明的见解、24/7 SOC 专业知识、轻松部署和 50 多个集成。该解决方案不会给受保护的端点增加任何延迟，借助 26 个以上的区域 PoP 和自动扩展技术，可以在 2 毫秒内响应每个请求。 DataDome 对消费者来说是无摩擦的，同时提供最佳保护，并提供唯一安全、用户友好且符合隐私的验证码和设备检查，这是第一个隐形替代方案。 DataDome 提供额外的解决方案，专门用于打击帐户和广告欺诈。 DataDome Ad Protect 可检测广告欺诈，使营销人员能够优化其营销活动。 DataDome 的帐户保护解决方案通过分析用户意图，提供全面的保护，防止人为驱动和机器人驱动的帐户欺诈。