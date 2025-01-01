DataDome

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DataDome 的机器人和在线欺诈防护以无与伦比的准确性和零妥协来阻止攻击。我们的平台由多层机器学习提供支持，每天分析 5 万亿个信号，并实时适应和扫描每个请求。 2023 年，DataDome 阻止了超过 3160 亿次欺诈攻击。全球领先企业（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 来保护其网站、移动应用程序和 API 免受帐户欺诈、支付欺诈、撞库、DDoS、广告欺诈等侵害。 DataDome 凭借创纪录的价值实现时间，提供透明的见解、24/7 SOC 专业知识、轻松部署和 50 多个集成。该解决方案不会给受保护的端点增加任何延迟，借助 26 个以...