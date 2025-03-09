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约会应用程序是促进寻求浪漫或社交关系的个人之间的联系和互动的数字平台。用户使用个人信息和偏好创建个人资料，应用程序使用算法根据兴趣、位置和偏好等兼容性标准将其与潜在合作伙伴进行匹配。这些应用程序通常包括消息传递、滑动和个人资料浏览等功能，为人们在数字时代探索和建立关系提供了一种方便且易于访问的方式。
提交新应用
Pure
pure.app
Pure是一个约会应用，用户可以匿名地寻求休闲联系，强调隐私和短暂性，所有内容在24小时后自动删除。
Tinder
tinder.com
Tinder是一款社交网络和在线约会应用，用户可以根据照片和简要资料进行喜欢或不喜欢的滑动匹配。
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
成人Friendfinder是一个为寻求休闲联系的成年人设计的社交网络平台，提供聊天室、论坛和明确内容，旨在促成虚拟互动。
Grindr
grindr.com
Grindr是一个基于位置的社交和约会应用，专为LGBTQ+人群设计，用户可创建个人资料并与附近用户互动。
Dateforce
dateforce.app
Salesforce，但用于约会。 世界上第一个约会关系管理软件
Flirt
flirt.com
调情是一款约会应用，帮助用户找到附近的单身人士，支持聊天和基于位置的匹配，同时注重用户安全和隐私。
Stir
stir.com
Stir 是一款专为单亲父母打造的约会应用程序。 对于准备约会但想避免其他约会应用程序压力的单亲父母来说，这是明智的选择。
Bumpy
bumpy.app
在国际上与世界各地的单打结识。外国约会网站。在App Store和Google Play上免费尝试＃1国际约会应用程序，以在全球范围内结交新朋友。
Pairlife
pairife.jp
“PairLife”，从事婚恋活动的男女使用的“正经”配对服务 期待已久的配对应用程序出现了！ 即使参加相亲、街头聚会、联名聚会，寻找对象也并不顺利。 在我30多岁和40多岁的时候，障碍出现了，我无法交到朋友或恋人。
WayToHey
waytohey.com
选择最好的免费交友网站来满足您的完美伴侣或寻找寻求长期关系的单身男女。
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org是一个为同性恋和双性恋男性提供休闲联系的平台，允许用户按偏好搜索匹配，提供聊天和隐私照片分享功能。
Zoosk
zoosk.com
Zoosk是一款在线约会应用，帮助用户根据兴趣找到匹配对象，提供浏览、消息和视频约会功能。
Parship
parship.com
在线约会和认真的配对 • 您正在寻找长期关系吗？寻找真正适合你的人 | Parship.co.uk
Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck 为寻求忠诚关系的单身人士提供优质约会服务。
Jdate
jdate.com
Jdate 是首屈一指的犹太交友网站，专为希望与其他犹太单身人士建立良好联系的犹太单身人士提供。准备好做你的了吗？
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – 排名第一的约会网站！ Gleeden 拥有全球超过 1000 万会员的高质量社区，是第一个由女性创建的满足女性需求的婚外情交友网站。
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate 是一个国际在线约会网站，主要将北美男性与东欧女性联系起来。
Gaydar
gaydar.net
Gaydar是一款针对同性恋和双性恋男性的约会应用，帮助用户寻找朋友、约会和建立关系，支持私密聊天和社区互动。
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool 是一个针对大学生和校友的在线约会平台。它需要大学的电子邮件地址，并声称只允许经过验证的学生和校友加入。它允许用户按学校、部门、个人和其他团体过滤访问其个人资料 - 遵守基于大学电子邮件地址的相同安全策略。
Cupid.com
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尝试最好的在线约会网站，了解为什么 Cupid.com 深受单身人士欢迎。立即找到您需要的所有交友并获得热门约会。
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection 是一项针对英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、新加坡和香港单身基督徒的在线约会服务。 Christian Connection 由位于英国伦敦的 Widernet Communications Ltd 拥有和运营。
BeautifulPeople
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BeautifulPeople.com是针对美丽的男人和女人的领先在线约会网站。与有吸引力的男人和女人见面，约会，聊天并建立关系。立即加入，立即找到您的完美比赛！
PinkCupid
pinkcupid.com
PinkCupid热衷于在一个包容和热情的女同性恋，LGBTQ和双性恋者的社区中连接来自世界各地的女同性恋妇女。
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com 是一家位于华盛顿州西雅图的在线约会和关系服务公司。该公司提供所谓的“Duet Total Compatibility System (Duet)”。 Perfectmatch.com 由 Pepper Schwartz 博士共同开发。 Duet 是根据迈尔斯-布里格斯测试建模的。它会选择并匹配您附近最兼容的单身人士。
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds 是一个约会和社交网站以及 iOS 应用程序，可根据人们的音乐品味进行匹配。
MillionaireMatch
millionairematch.com
百万富翁是一个为百万富翁和成功人士提供的约会平台，旨在帮助用户建立严肃的关系，拥有个性化匹配和互动工具。
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助优化用户的在线约会资料，并增加他们在 Tinder、Bumble 等约会平台上成功的机会。 人工智能根据前沿研究协助创建有吸引力的约会简历，旨在优化个人资料以增加吸引力。 它提供了一种量身定制的方法，通过展示用户的个性以及他们在匹配中寻求的内容来定位合适的匹配。该工具还增强了用户吸引力并提高了比赛的整体质量。 此外，LoveGenius 还有助于生成个性化的开场白和回复，旨在将引人入胜的在线对话转变为现实生活中的约会。 此外，它的适用性扩展到广泛的约会应用程序。 LoveGenius 还为用户提供指南，帮助他们撰写引人注目的简历、选择有影响力的照片并避免常见陷阱。
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开始玩 Spin To Win 在线约会！这是一款虚拟老虎机与在线约会游戏，您每天可以免费旋转 10 次，以查看可以匹配的本地单身人士！立即赢得胜利，例如免费聊天消息、个人资料提升、额外旋转等等！只需几分钟即可创建帐户并立即开始旋转。为真正的冒险家提供的婚介约会服务！
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亚洲人应用程序是一个连接对亚洲文化感兴趣的人和亚洲单身的交友平台，提供消息、聊天和视频通话功能。
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Dating.com是一个在线约会平台，旨在连接全球单身人士，促进沟通和建立有意义的联系。
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如果您现在正在寻找可以聊天的女性，请访问 LesbieMates.com。这个女同性恋交友网站提供您当地的同性恋和双性恋单身人士的访问。
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针对患有疱疹患者（HSV-1，HSV-2），HPV，HIV/AIDS和肝炎患者的最佳和最大的性病约会网站和应用程序。免费加入并与性病见面
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世界上最好，最大的双性恋约会网站，用于双性恋单曲和朋友。双性恋女性，双性恋男人和双性恋夫妇，双重的，双性恋的人，双性恋MMF，双性恋单曲，双性恋夫妇，双性恋对齐者，双性恋对接者，双性恋聊天，替代性，替代性，相遇。
ColombianCupid
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ColombianCupid：全球最受欢迎的哥伦比亚约会应用程序，全球超过2000万张单曲。 它是最受信任和最喜欢的拉丁美洲约会应用程序之一，它连接了全球哥伦比亚男女。无论您是寻找一个好约会，更多的朋友还是那个完美的伴侣，哥伦比亚库宾都是您的起点。借助这个哥伦比亚约会应用程序，您可以创建一个新帐户，并在几分钟之内开始写您的爱情故事。 ColombianCupid非常适合： *想要与哥伦比亚单打约会。 *对拉丁约会感兴趣。 *希望结识对哥伦比亚，其人民和拉丁美洲文化的热爱的人。
FilipinoCupid
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您在寻找菲律宾单身人士吗？也许您对菲律宾约会感兴趣？或者，也许您希望在菲律宾或马尼拉遇到单身人士？欢迎来到Filipinocupid，世界各地的单身人士可以在线见面并开始在线约会。 Filipinocupid是全世界数百万个单身男女的首选约会应用程序。超过550万成员加入了该网站，以寻求爱情和联系。如果您是：Filipinocupid是您的应用程序： *想和菲律宾单打约会； *对亚洲约会感兴趣；或者 *希望与全球的旅行者见面，他们对菲律宾，菲律宾文化以及东南亚提供的一切共同热爱！
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Thaicupid是泰国单身人士的约会网站-Pattaya，Bangkok，Phuket，Chang Mai和More-以及居住在国外的前宠物。您可以使用手机上的Thaicupid应用程序聊天来自世界各地的泰语单打！ Thaicupid热衷于连接来自世界各地的泰国男女，因为每个人都应该聊天并轻松地与他们寻找爱情。
happn
happn.app
Happn是一个约会应用，通过GPS定位帮助用户找到日常生活中遇到的其他用户，促进真实互动和联系。
OurTime
ourtime.com
我们的时间是一个专为50岁及以上单身人士设计的在线约会平台，促进用户间的联系与互动。
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam是一款专为男同性恋者设计的交友应用，用户可以根据兴趣与他人联系，寻找休闲或更深层次的关系。
2RedBeans
2redbeans.com
2红豆是美国和加拿大最活跃的华人交友网站。 它是新浪交友背后的动力引擎，也是2012年美国电视剧《非诚勿扰》的专用交友网站。
Badoo
badoo.com
Badoo是一款社交应用，帮助用户结识新朋友，并通过个人资料和匹配算法寻找潜在联系。强调用户安全与隐私。
Bumble
bumble.com
Bumble是一款约会应用，女性首次发起对话，支持附近匹配、语音和视频通话，旨在促进安全和尊重的在线互动。
CatholicMatch
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CatholicMatch 是世界上最大、最值得信赖的天主教交友网站。
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为北美等地区的亚裔和亚裔美国单身人士提供亚洲约会服务。我们已成功为美国、加拿大、英国、澳大利亚等地的许多亚洲单身人士建立联系。免费浏览，何必犹豫呢？
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感觉热热吗？让我们约会。 我们敢迄今为止更好 欢迎来到那个敢于使约会再次愉快的应用程序。我们将精心策划的非常酷的单曲聚集在一起，在现实生活中见面，聊天和见面。在一个条件下，我们都在这里更好。每个人都敢于在他们的个人资料，图片和对话中付出更多的努力。这样，我们创建了一个您真正想约会并与现实生活中闲逛的合适单曲的内心圆圈。准备好约会了吗？
Mamba
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Mamba 是一个社交发现/社交约会网站网络，其中包括大约 25,000 个独立网站以及大型门户网站和出版网站上的约会部分。
Match
match.com
Match是一款约会应用，旨在为用户提供有意义的关系连接，支持详细个人资料和高级搜索功能，强调兼容性与隐私保护。
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romeo.com
罗密欧应用程序是一个用于同志交友的平台，用户可以在此建立联系、交友或寻找恋情。
Plenty of Fish
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大量鱼是一款在线约会应用，帮助单身人士通过聊天、直播和问答等功能找到合适的伴侣。
SilverSingles
silversingles.com
Silversingles是一个为50岁及以上用户提供约会的平台，旨在帮助老年人建立友谊和关系，重视安全性和兼容性匹配。
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排名第一的原创疱疹约会网站和应用程序，适合患有疱疹的阳性单身人士！立即免费加入并结识生殖器疱疹和口腔疱疹（HSV-1、HSV-2）患者 - MPWH.com
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寻求是一个专为寻求互惠关系的人设计的约会应用，提供安全的交流平台，帮助建立真实联系。
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约会之夜是每周一晚上 7 点半小时的 5 分钟视频约会。您告诉我们您在寻找什么，我们将为您与最多 6 个不同的人配对。这是一种充分利用约会生活的无压力方式。
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DateMyAge是一个为40岁以上单身人士设计的在线约会平台，提供聊天、视频通话等功能，用户可根据使用的服务付费。
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eharmony.com
Eharmony是一个约会应用，帮助用户通过兼容性测试找到长期关系，提供个人资料管理和消息功能。
Ferzu
ferzu.com
兽迷、人类和兽迷圈的社交网络和约会