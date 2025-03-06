Grindr

grindr.com

Grindr是一个基于位置的社交网络和在线约会应用程序，用于同性恋，BI，跨性别者和同性恋者。它是同性恋者于2009年3月推出的同性恋者的最早的地年代应用程序之一，此后已成为世界上最大，最受欢迎的同性恋移动应用程序。它在免费版本和高级版本的iOS和Android设备上可用（后者称为Grindr Xtra和Grindr Unlimited）。 该应用程序允许成员创建个人资料并使用其GPS位置将其放置在级联体上，在那里他们可以浏览其他距离排序的其他配置文件，并根据一个人的过滤器设置而被附近和遥远的成员查看。在网格视图中选择个人资料照片将显示该成员的完整个人资料和照片，以及聊天的选项，发送“ TAP”，发送图片，视频通话并共享一个人的确切位置。