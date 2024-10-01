数据库安全软件 - 最热门应用 - 新喀里多尼亚

Satori

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Satori 是一个数据安全平台 (DSP)，支持自助数据和分析。与传统的手动数据访问流程不同，Satori 为用户提供了一个个人数据门户，他们可以在其中查看所有可用的数据集并立即访问它们。 Satori 的 DSP 动态应用适当的安全和访问策略，用户可以在几秒钟而不是几周内获得安全的数据访问。 Satori 的全面 DSP 可以通过单个控制台管理访问、权限、安全性和合规性策略。 Satori 不断发现数据存储中的敏感数据，并在应用相关安全策略的同时动态跟踪数据使用情况。 Satori 使数据团队能够在整个组织内扩展有效的数据使用，同时满足所有数据安全和合规性要求。