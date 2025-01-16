数据库安全软件 - 最热门应用 - 圭亚那

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数据库安全工具对于企业保护数据库中存储的数据并确保其正确使用至关重要。其中许多工具还提供数据库活动监控，跟踪数据库内的操作，以确保只有授权的个人才能访问敏感信息。常见功能包括数据库评估和安全测试，有助于维护安全标准并模拟潜在威胁。加密是另一个关键功能，可确保数据在发生泄漏或黑客攻击时仍然无法访问。这些工具可以保护数据库，无论它们是在本地、云中还是混合环境中，但具体功能可能会因解决方案而异。公司实施这些工具是为了为其数据添加额外的保护层。
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Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一个数据安全平台，允许数据团队帮助用户快速处理数据，同时满足安全性和合规性要求。这反过来又可以帮助公司通过数据取胜，并更快地为人工智能做好准备。 Satori 不断发现数据库、湖泊和仓库中的敏感数据，跟踪数据使用情况并动态应用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以通过单个控制台管理访问、权限、安全性和合规性策略。 Satori 不断发现数据存储中的敏感数据，并在应用相关安全策略的同时动态跟踪数据使用情况。 Satori 使数据团队能够在整个组织内扩展有效的数据使用，同时满足所有数据安全和合规性要求。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的数据保护解决方案和产品可以通过受保护的动态数据共享来提高您的业务能力。我们全面的方法使您能够解锁您的数据并将其变为现实。无论您的数据存放、移动或使用在何处，包括本地、云端以及两者之间的任何地方，Protegrity 数据保护软件都能提供最全面的保护。
JackDB
jackdb.com
JackDB 是一个安全的协作环境，适合您的查询和数据驱动的见解。