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最热门 最近添加 数据库安全软件 - 最热门应用 - 刚果（金）

数据库安全工具对于企业保护数据库中存储的数据并确保其正确使用至关重要。其中许多工具还提供数据库活动监控，跟踪数据库内的操作，以确保只有授权的个人才能访问敏感信息。常见功能包括数据库评估和安全测试，有助于维护安全标准并模拟潜在威胁。加密是另一个关键功能，可确保数据在发生泄漏或黑客攻击时仍然无法访问。这些工具可以保护数据库，无论它们是在本地、云中还是混合环境中，但具体功能可能会因解决方案而异。公司实施这些工具是为了为其数据添加额外的保护层。