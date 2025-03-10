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数据可视化工具和软件对于将数据和指标转换为图表和图形等视觉表示至关重要。这些辅助工具使公司能够实时监控业务指标和关键绩效指标 (KPI)，从而有助于更深入地了解绩效和目标。这些可视化可以采用图表、图形、报告和仪表板的形式，使数据理解更容易。特别是仪表板，提供各种可视化选项，例如记分卡和用户友好的公司数据显示，使用户能够有效跟踪趋势和 KPI。许多数据可视化软件包都具有直观的拖放界面和其他用户友好的功能，使非技术用户能够轻松创建仪表板。然而，一些软件还提供高级功能，包括通过编码创建仪表板。这些工具可以从文件上传、数据库和业务应用程序等不同来源获取数据，但集成某些应用程序或数据库可能需要 IT 协助或编码专业知识。
提交新应用
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，用户可以创建社交媒体图形、演示文稿、海报等，支持拖放编辑和使用模板，适合个人和专业项目。
Kittl
kittl.com
Kittl是一款AI设计工具，可以根据文本描述快速生成图像和插图，适合各种设计需求，包括商业项目。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio是一个在线工具，帮助用户将数据转换为可定制的报告和仪表板，支持多种数据源连接。
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
Litmaps
litmaps.com
Litmaps是一款研究发现工具，通过可视化引文网络和搜索功能，帮助研究人员探索学术文献及其关系。
Rose AI
rose.ai
Rose是一款AI工具，简化数据研究过程，便于查找、清理、可视化和转化数据，提升数据的共享与管理效率。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
Grow
grow.com
Grow是一个无代码的商业智能平台，帮助组织通过整合数据处理、仓储和可视化，使每个人都能快速做出数据驱动的决策。
Flourish
flourish.studio
Flourish是一个多功能数据可视化平台，提供可访问的互动图表，支持屏幕阅读器和键盘导航，强调易理解的数据故事。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics是专为营销代理商设计的报告平台，提供直观仪表板和SEO工具，简化数据管理与报告生成。
Infogram
infogram.com
Infogram是一个易于使用的信息图和图表制作工具，允许用户创建和分享美观的视觉内容，如图表和在线报告。
Venngage
venngage.com
Venngage是一个信息设计平台，提供模板帮助用户创建视觉内容，如信息图表和报告，便于组织内部外部沟通。
Grist
getgrist.com
Grist是一款结合电子表格、数据库和应用构建器的工具，用户可以在一个地方管理和可视化数据，支持实时协作和定制权限。
NVivo
qsrinternational.com
NVivo是一款定性数据分析软件，帮助研究人员从非结构化数据中组织、分析并获得见解，支持多种数据格式和协作功能。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard是一个实时商业仪表板创建和分享工具，支持从80多种工具整合数据，简化KPI监控和数据可视化。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph是一个集成营销数据的平台，简化数据收集、可视化和报告，方便用户管理多个渠道的营销表现。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Cluvio
cluvio.com
Cluvio是一款云端商业智能工具，支持SQL查询和数据可视化，帮助团队分析和共享数据结果。
Reportei
reportei.com
Reportei是一款快速生成社交媒体和数字营销报告的应用，支持多渠道数据整合与分析，提高工作效率。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商业智能软件，帮助用户整合、分析和可视化数据，支持自定义仪表板和报告，适合技术及非技术用户。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe是一款云端商业智能工具，帮助用户整合和可视化来自多种数据源的业务指标，提供可定制的仪表板和自动报告功能。
DashThis
dashthis.com
DashThis是一款数字营销报告工具，支持30多种数据来源，提供无代码仪表板创建和定制功能，专为营销专业人士设计。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，帮助企业集中数据，监控绩效，生成报告并进行目标追踪。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle是一个营销分析平台，帮助营销人员可视化数据、生成报告并优化社交媒体和广告效果，提升工作效率。
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew是一个开源网页应用，支持连接数据库和API，帮助用户创建和共享实时数据可视化报表和仪表板。
Aiven
aiven.io
Aiven是一个云端数据平台，提供多种数据库托管服务，如PostgreSQL和MySQL，以及数据流解决方案Kafka。支持多种云服务和工具整合。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。
Reportz
reportz.io
Reportz是一款基于仪表盘的实时报告工具，帮助数字营销公司和自由职业者自动化客户报告流程，支持无限集成和自定义KPI。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti是一款定性数据分析软件，支持文本、音频、视频等多种数据格式，适用于个人和团队分析非结构化数据。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一个无代码平台，允许用户轻松创建内部工具和客户门户，支持数据管理和实时协作。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。
GRID
grid.is
GRID是一个下一代电子表格工具，具有内置文档层，支持数据可视化、叙述和演示，能整合多种数据源。
Inforiver
inforiver.com
Inforiver是一款数据可视化工具，帮助用户在Microsoft Power BI中快速创建仪表板和报告，支持多种图表和过滤功能。
Easyflow
easyflow.io
Easyflow是一个简化和自动化工作流程的工具，允许用户连接应用、分析数据，并创建自定义自动化流程和仪表盘，无需编码技能。
Screenful
screenful.com
Screenful是一款项目管理工具，提供自动化的可视化仪表板和状态报表，帮助团队跟踪项目进度和关键指标。
Vizzlo
vizzlo.com
Vizzlo是一款多功能可视化工具，用户可以快速创建图表、信息图表和时间轴，自定义颜色和布局，适合各种专业用途。
Runway Financial
runway.com
Runway Financial是一款简化财务管理的工具，提供财务跟踪、预算工具和数据保护，帮助用户高效管理财务活动。
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io是一个商业智能平台，帮助团队通过无代码查询构建器轻松构建报告、仪表板和数据可视化，支持多种数据库。
Reach Reporting
reachreporting.com
REACH报告应用程序提供自动化财务和非财务数据报告工具，帮助用户轻松生成和分析报告，优化决策过程。
Displayr
displayr.com
Displayr是一款一体化的数据分析和报告软件，帮助市场研究人员快速发现和分享数据故事，简化报告生成及数据可视化。
Datapad
datapad.io
Datapad是一个无代码报告平台，帮助企业快速整合15多个数据源，集中管理数据，并与团队及客户协作。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard是一款为营销机构提供自动化报告和客户门户的平台，支持50多种营销工具的数据整合。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一个 PowerPoint 插件，帮助用户高效创建报告和演示文稿，提供自动化功能、数据可视化和强大的 Excel 连接。
Ardoq
ardoq.com
Ardoq是一款企业架构工具，帮助组织管理业务流程、技术和战略，优化决策和提高运营效率。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck是一个数据可视化平台，用户可以整合不同数据源，创建仪表板以支持数据分析和决策。
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks是一种在线图表构建工具，允许用户从电子表格导入数据，创建自定义图表并进行协作。支持嵌入和互动功能。
Pigment
pigment.com
Pigment是一款商业规划平台，帮助团队将人员、数据和流程整合为一个直观、灵活的工具，以制定可靠的业务计划。
Altair One
altairone.com
Altair One是一个集成的数据分析平台，提供数据准备、协作、实时处理和可视化功能，帮助组织管理数据流程。
MyDash
mydash.ai
MyDash 是一款轻量级仪表板工具，帮助组织更快做出决策，提供免费仪表板、连接器和可视化库，以简化数据访问。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一个强大的报告平台，允许用户从 Qlik Sense 和 QlikView 创建自定义报告，支持多种格式并提供灵活的交付选项。
Swydo
swydo.com
Swydo是一个易用的报告和监控平台，可从多个数据源获取数据，生成专业的可定制营销报告，帮助用户分析数据并获取洞察。
Versium
versium.com
Versium是一款数据技术应用，帮助营销人员通过多渠道识别和理解目标客户，优化潜在客户管理和营销策略。
Yaware
yaware.com
Yaware是一款帮助用户监测通话、应用和手机位置的生产力工具，旨在优化工作流程和时间管理。
Waytobi
waytobi.com
Waytobi 是一款基于云的SaaS解决方案，可创建、跟踪和分析公司的KPI，无需编程技能即可轻松管理绩效指标。
Markaaz
markaaz.com
Markaaz应用帮助小型企业实现简单的客户注册和监控，提供实时客户验证和全面的业务数据。
Slemma
slemma.com
Slemma是一款商业智能和数据分析工具，帮助用户集中管理数据源，创建仪表板并生成报告，以便分析和分享数据。
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