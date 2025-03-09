数据可视化工具 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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数据可视化工具和软件对于将数据和指标转换为图表和图形等视觉表示至关重要。这些辅助工具使公司能够实时监控业务指标和关键绩效指标 (KPI)，从而有助于更深入地了解绩效和目标。这些可视化可以采用图表、图形、报告和仪表板的形式，使数据理解更容易。特别是仪表板，提供各种可视化选项，例如记分卡和用户友好的公司数据显示，使用户能够有效跟踪趋势和 KPI。许多数据可视化软件包都具有直观的拖放界面和其他用户友好的功能，使非技术用户能够轻松创建仪表板。然而，一些软件还提供高级功能，包括通过编码创建仪表板。这些工具可以从文件上传、数据库和业务应用程序等不同来源获取数据，但集成某些应用程序或数据库可能需要 IT 协助或编码专业知识。
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Vareto
vareto.com
Vareto 是一款现代化、直观的 FP&A 平台，可供战略财务和业务团队在同一个真实来源中进行规划、预测和报告。 Vareto 专为中端市场、高增长和企业团队而构建，旨在随着业务需求的发展而灵活、可定制和可扩展。 ✅ 在几周内获得价值实现时间。 Vareto 提供内部专门的客户增长经理（具有 FP&A 经验），以确保您的实施和入职成功。 ✅ 让计划变得轻松。使用直观的工具改变您的规划流程，使构建模型变得简单直观。不再有陈旧、断开连接且数据不准确的电子表格。通过直接从 ERP、CRM、HRIS 和其他业务系统提取的最新数据，让您的计划保持最新状态并跟踪目标的进展情况。 ✅ 直接在 Vareto 中与业务合作伙伴轻松协作。通过评论和@提及收集利益相关者对计划的意见，并对图表、图表和报告进行注释以提供背景信息。 ✅ 腾出时间来从事高价值的工作。自动化所有执行和部门报告，从每月预算与实际差异分析到实时绩效监控。 Vareto 自动提取最新数据以保持报告更新。 ✅ 建立信任和协调。让您的业务合作伙伴自助访问报告，并能够立即单击进入交易级详细信息。使用精细的访问权限来控制谁可以看到什么。 ✅ 按照您想要的方式创建和自定义报告。无需 SQL 或代码，即可在 Vareto 中轻松构建您想要的任何报告。您只需几分钟即可自行配置和更新自定义指标和可视化，无需外部顾问。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck是一个数据可视化平台，用户可以整合不同数据源，创建仪表板以支持数据分析和决策。
Inforiver
inforiver.com
Inforiver是一款数据可视化工具，帮助用户在Microsoft Power BI中快速创建仪表板和报告，支持多种图表和过滤功能。
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款简单但功能强大的报告工具，专为企业设计。 Slemma 使用户能够在一个地方查看、分析和共享来自数据仓库、数据存储提供商和云服务解决方案的所有数据。
Easyflow
easyflow.io
Easyflow是一个简化和自动化工作流程的工具，允许用户连接应用、分析数据，并创建自定义自动化流程和仪表盘，无需编码技能。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一种轻量级、全方位服务的仪表板业务，通过使关键数据比以往更容易访问来帮助顶级组织更快地做出决策。免费的仪表板、连接器和可视化 商业智能至关重要，而且价格昂贵。但事实并非如此。我们构建了一个工具、主要平台连接器和一流的可视化库。我们的服务是我们唯一获得报酬的事情，就是为我们的合作伙伴进行设置。我们的使命：软成本和订阅不应妨碍领导者做出良好的业务决策。
Displayr
displayr.com
Displayr是一款一体化的数据分析和报告软件，帮助市场研究人员快速发现和分享数据故事，简化报告生成及数据可视化。
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks是一种在线图表构建工具，允许用户从电子表格导入数据，创建自定义图表并进行协作。支持嵌入和互动功能。
Rollstack
rollstack.com
Rollstack 使用商业智能 (BI) 工具、CRM 和数据仓库自动创建和更新幻灯片和文档。无需工程或手动工作。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一个强大且有效的报告平台。 Qalyptus 非常灵活，允许您从 Qlik Sense SaaS、Qlik Sense Client-Managed 和 QlikView 创建各种格式的自定义报告：Excel、Word、PowerPoint、PDF、HTML 等。使用拖放界面，为无限的收件人创建报告，无需额外费用。报告可以通过电子邮件传送、存储在文件夹中、在 Web 上发布，Qalyptus Cloud 是 Qlik Sense SaaS 的 100% 云产品。 Qalyptus Server 是 Qlik Sense 客户端管理的 100% 本地产品。
Datapad
datapad.io
Datapad是一个无代码报告平台，帮助企业快速整合15多个数据源，集中管理数据，并与团队及客户协作。
Highcharts
highcharts.com
Highcharts 是一个多平台图表库，使开发人员可以轻松地将交互式图表添加到任何规模的 Web 和移动项目中。全球 100 家最大的公司中有超过 80% 使用 Highcharts，应用程序开发、出版、数据科学和金融等行业的 50,000 多家公司都在使用 Highcharts。 Highcharts 自 2009 年以来一直在积极开发，由于其强大的功能集、易用性、完整的文档、可访问性合规性和充满活力的社区，仍然深受开发人员的喜爱。
Ardoq
ardoq.com
Ardoq是一款企业架构工具，帮助组织管理业务流程、技术和战略，优化决策和提高运营效率。
Pigment
pigment.com
什么是颜料？ Pigment是一个商业规划平台。通过将人员、数据和流程整合到一个直观、适应性强的集成平台中，团队可以快速制定值得信赖的战略和运营业务计划，以推动业务增长、应对变化并面向未来。 Klarna、Figma、Airtable、PVH 和 Webhelp 等行业领先公司每天都信任 Pigment，使他们能够做出自信且准确的决策。
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics 使您的团队能够从最常见和最有价值的客户通信工具（您的企业电话系统和联络中心应用程序）中获得重要的见解。 Brightmetrics 将您的电话和其他多渠道参与数据从 Mitel MiVoice Connect、Mitel MiVoice Business、Mitel MiContact Center、RingCentral 或 Genesys Cloud 系统提取并组织到您需要的任何配置中。我们的分析和实时仪表板使您的团队能够从显示高级趋势的摘要报告或可视化中深入分析离散的调用或交互，以便您可以了解上下文，并得出更明智的结论，从而帮助您做出明智的业务决策。 Brightmetrics 的差异 价值实现时间 免费试用设置只需几分钟而不是几天，而且无需支付任何启用费用。易于使用立即使用我们易于使用的模板查看您的数据或快速自定义您自己的数据。民主化见解和访问 我们提供无限的 Brightmetrics 用户 - 无需 Genesys Cloud 许可。独特功能 利用依从性数据报告和无缝数据钻取。立即开始获取有价值的见解 Brightmetrics 与您曾经使用过的任何其他客户参与分析和仪表板工具不同，我们可以证明这一点。立即点击请求演示！
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti是一款定性数据分析软件，支持文本、音频、视频等多种数据格式，适用于个人和团队分析非结构化数据。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。
Discern
discern.io
B2B 公司利用许多相同的技术平台并希望跟踪相同的指标……那么为什么商业智能构建完全定制呢？这意味着数百万美元浪费在额外的工具和人员以及数月或数年的平台设计上。辨别力让商业智能变得简单。我们的开箱即用配置使客户能够启动并运行数百个指标及其完整的
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前称为 Cumul.io）是一个嵌入式分析平台，专为 SaaS 公司构建。它通过美观、易于使用的仪表板将复杂的数据带入生活，仪表板无缝嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，产品团队可以在几天而不是几个月内为其 SaaS 产品添加有影响力的见解。并快速地将产品用户从数据转化为决策。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商业智能软件，帮助用户整合、分析和可视化数据，支持自定义仪表板和报告，适合技术及非技术用户。
Explo
explo.co
Explo 提供了强大的嵌入式仪表板和报告解决方案。与每个客户安全地共享可定制的产品分析、项目报告和 KPI，同时无缝匹配您的产品设计。通过编辑仪表板和构建自己的自助数据报告，让您的用户能够探索自己的数据。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充当您可信赖的业务副驾驶，目的是使您对数据驱动的决策更加聪明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics为每个用户（无论是数据科学家，业务分析师还是非IT专家）都以与组织目标相关的方式执行相关分析的功能。它缩短了每个用户的旅程从简单的分析到复杂的分析，使他们可以利用数据探索未知的数据，确定新的关系，对结果有更深入的了解并挑战现状。通过IBM Cognos分析可视化，分析和分享有关您的数据的可行见解。
Octoboard for Business
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 关键字分析的集成 - 为营销机构和忙碌的营销人员提供的一个客户报告平台。
Waytobi
waytobi.com
基于 SaaS 云的解决方案，用于创建、跟踪、报告、分析和可视化您公司或部门的 KPI。 KPI 管理从未如此简单。无需额外的编程技能、学习课程或网络研讨会 - 您可以在几分钟内开始工作和分析您的业务指标。我们正在帮助公司实现最佳的业务绩效，然后做出有效、及时和富有成效的业务决策。通过我们的服务，您可以： - 创建您自己的 KPI 或从我们的商店选择行业最佳实践 KPI 模板 - 使用计算的和滚动的 KPI - 选择角色和权限（4 个层次结构） - 管理您的 KPI 报告和分析 - 可视化并共享您的 KPI通过仪表板查看性能
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一种数据分析工具，可与公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察并提高效率。我们的目标是通过为团队提供简单的数据仪表板来轻松访问数据。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一个结合了财务和营销系统的数据分析平台，可帮助雄心勃勃的公司最大限度地发挥数据的力量并更快地发展。我们通过整合领先系统（会计、销售、营销）的数据，为 B2B 公司提供单一事实来源，使其更容易充满信心地成长。通过共享仪表板实现跨团队协作。使用基于您的业务类型（SaaS、初创公司等）的自动化 B2B KPI 和指标来计算 MRR、ARR、LTC、CAC、同类群组分析等！该平台专为成长型公司，特别是拥有投资者的公司而设计。 ScaleXP 使用户能够充满信心地筹集资金，我们的实时数据和创始人视图仪表板可让您随时掌握业务绩效的脉搏。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一个面向中小型组织的基于云的数据平台和报告解决方案。我们专注于健康、会计和体育组织的数据和报告。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一个商业智能和报告系统，它是分析和可视化公司进展的灵活且简单的方法。一种商业智能工具，有助于将公司的所有数据收集到一个地方，节省手动数据管理时间，更快地做出决策，并激励您的团队以更有效的方式实现目标。最适合：任何领域的中小型企业，他们在不同位置（ERP 系统、Excel 或其他文件）拥有数据，并且需要一种工具将所有数据统一到一个位置、可视化并准备分析。 flex.bi 定价概述：flex.bi 定价起价为 35 欧元/月。 flex.bi 提供免费试用。请参阅下面的其他定价详细信息 https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 通过测量和分析员工手机的通话、应用程序和位置来帮助人们提高工作效率。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一种简单快捷的方法来连接数据库、服务和文件、探索数据、创建指标和 KPI 并与团队共享。所有这一切都在 SaaS 云解决方案中，即使在公司防火墙后面也可以访问数据。它不需要高级技术专业知识或编程语言知识即可连接到数据源并创建见解。
Ottava
ottava.io
Ottava 处于数据管理软件的前沿，将基于 Excel 的工作流程与复杂的数据分析功能无缝协调。 Ottava 专为非技术用户量身定制，简化了数据输入、图表创建和分析，确保用户友好的体验。与在进行详细分析之前需要仔细准备数据的传统工具不同，Ottava 使用户能够直接从数据透视或聚合数据中输入、探索和提取见解。这种独特的功能加快了分析过程并节省了宝贵的时间，使用户能够揭示数据中隐藏的信息并做出明智的决策。
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics 是一款 SAAS 工具，可创建包含图表、数据表和过滤器的仪表板，显示来自各种数据源的实时数据。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，专为在 PowerPoint 中处理报告或业务演示文稿的每个人而设计。 Grunt 可以帮助您在使用 PowerPoint 时改进四个重要方面： → 更高效地工作 → 提高幻灯片的质量 → 增强工作流程并减轻压力 → 使演示文稿产生影响 只需单击一下即可创建自动演示文稿并生成报告： → 简单数据可视化 → 自动对齐、调整大小和格式 → 根据您的需求进行调整的动态模板 → Excel 与 PowerPoint 的强大连接 它是为顾问、财务分析师、财务总监、项目经理、首席财务官、业务开发经理、销售经理、投资银行开发的分析师、业务分析师、投资经理、董事总经理以及任何处理业务演示和 PowerPoint 的人员。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard是一款为营销机构提供自动化报告和客户门户的平台，支持50多种营销工具的数据整合。
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard 是一家教育科技公司，为 K12、高等教育、企业和政府机构提供通过点击轻松查看来自不同来源的学习数据的能力。 IntelliBoard 带来来自学习管理系统、学生信息系统、协作工具、评估工具、人力资源和人才管理系统的数据。 IntelliBoard 允许使用在线学习输入和分析每个机构的关键参与数据，并提供对学生数据点和平台的访问，以便为参与学生成功的每个人组织沟通。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易于使用的拖放式创建报告、图表和仪表板。按任何维度分析导入的数据度量，识别趋势和表现最好/最差的人，从摘要概述开始并深入了解细节。
Talligence
talligence.in
Talligence是针对Tally用户的商业智能报告工具。 Talligence是一种强大而独特的AI和ML动力BI解决方案，可将您的TALLY数据转换为有意义的业务见解。它非常简单，易于实现。
Selfr
selfr.ai
Selfr 是一个即插即用的人工智能平台，可帮助数据分析师和业务人员构建自动化管道，将多个来源的数据转换为实时 BI 仪表板。它无需聘请昂贵的数据工程师来构建和维护数据堆栈，并自动执行许多繁琐的手动任务。
DataReportive
datareportive.com
DataReportive 是 SQL 数据库的报告工具。创建可定制的数据报告并直接从您的数据库通过电子邮件发送给您的团队。
Reach Reporting
reachreporting.com
REACH报告应用程序提供自动化财务和非财务数据报告工具，帮助用户轻松生成和分析报告，优化决策过程。
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI 是一种先进的解决方案，用于快速查找数据驱动的见解并跟踪业务、商店和产品问题。它是一套现成的人工智能报告，专门与零售商合作开发，以满足他们的独特需求。
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完全集成、GPT-3 支持的公式副驾驶一起使用的正确公式。 GRID 是数字的未来。在 www.grid.is 上免费注册并启动 GRID。
Markaaz
markaaz.com
加入和监控您的小型企业客户从未如此简单。借助我们易于使用的 API、DIY 无代码产品以及以小型企业参与选项为特色的自定义组合服务，我们可以快速、轻松地帮助您以非常快的速度为更多小型企业提供实时客户验证，以进行入职验证和高效业务监控。有竞争力的价格点。我们的专有商业信息数据库 Markaaz Directory 包含超过 3 亿条全球商业记录（其中 98% 是小型企业），由 Markaaz Directory 提供支持，我们始终可用的数据结合了企业结构、企业健康状况和声誉数据，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 进行验证、监控或登机。加入我们：www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
云端 360° 联络中心生产力平台：语音分析、语音生物识别、自动 IVR 映射器/监控、SLA/语音质量监控、IVR/联络中心负载/性能测试、语音机器人/对话式 IVR 测试等
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
Venngage
venngage.com
Venngage是一个信息设计平台，提供模板帮助用户创建视觉内容，如信息图表和报告，便于组织内部外部沟通。
Reportz
reportz.io
Reportz是一款基于仪表盘的实时报告工具，帮助数字营销公司和自由职业者自动化客户报告流程，支持无限集成和自定义KPI。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一种非侵入性且以员工为中心的数据可视化和员工生产力监控解决方案，可创建日常数字参与的可见性。通过提供植根于数据且可在几秒钟内消化的可行见解，Prodoscore 让领导者能够更好地了解情况并做好更好的准备，同时为员工提供灵活性并为雇主提供问责制。可行的见解有助于推动组织和个人的成功。使用机器学习、人工智能和自然语言处理，我们可以测量您的核心业务应用程序（例如 CRM、办公套件和电话系统）中的数千个日常活动点，以提供生产力智能。我们专有的评分系统可生成可在几秒钟内消化的关键指标，因此领导者可以根据数据做出明智的决策。我们复杂的机器学习算法输出一个分数，让您轻松快速地消化机会。筛选多份报告并进行艰难对话以确定问题领域的日子已经一去不复返了。实施时间不到 15 分钟，并且对最终用户没有影响。衡量员工生产力的原因有很多，但真正有效且易于实施和使用的工具却很少。
Preset
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快速构建和共享美观、定制和动态的仪表板，只需点击几下即可展示您的数据。使用我们的无代码可视化生成器轻松探索，或使用我们最先进的 SQL 编辑器运行更深入的分析。利用您在数据基础设施中所做的投资，并在顶部提供轻量级且功能强大的可视化层。 Superset 与您的底层数据架构无关，并且不需要额外的摄取层。 Apache Superset 是一款基于 Airbnb 构建的强大开源数据可视化工具。 Preset 由 Superset 的原始创建者创建，为 Superset 提供了一个完整的、易于使用的企业级平台。
NVivo
qsrinternational.com
NVivo是一款定性数据分析软件，帮助研究人员从非结构化数据中组织、分析并获得见解，支持多种数据格式和协作功能。
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msights.com
MSIGHTS 为营销团队提供支持已超过 17 年，帮助他们的数据更适合报告和分析。我们的平台荣获 2019 年 MarTech 突破奖“最佳整体营销活动管理解决方案”奖
Litmaps
litmaps.com
Litmaps是一款研究发现工具，通过可视化引文网络和搜索功能，帮助研究人员探索学术文献及其关系。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一个无代码平台，允许用户轻松创建内部工具和客户门户，支持数据管理和实时协作。
Infogram
infogram.com
Infogram是一个易于使用的信息图和图表制作工具，允许用户创建和分享美观的视觉内容，如图表和在线报告。
Grist
getgrist.com
Grist是一款结合电子表格、数据库和应用构建器的工具，用户可以在一个地方管理和可视化数据，支持实时协作和定制权限。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio是一个在线工具，帮助用户将数据转换为可定制的报告和仪表板，支持多种数据源连接。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard是一个实时商业仪表板创建和分享工具，支持从80多种工具整合数据，简化KPI监控和数据可视化。