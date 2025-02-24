数据可视化工具 - 最热门应用 - 托克劳

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数据可视化工具和软件对于将数据和指标转换为图表和图形等视觉表示至关重要。这些辅助工具使公司能够实时监控业务指标和关键绩效指标 (KPI)，从而有助于更深入地了解绩效和目标。这些可视化可以采用图表、图形、报告和仪表板的形式，使数据理解更容易。特别是仪表板，提供各种可视化选项，例如记分卡和用户友好的公司数据显示，使用户能够有效跟踪趋势和 KPI。许多数据可视化软件包都具有直观的拖放界面和其他用户友好的功能，使非技术用户能够轻松创建仪表板。然而，一些软件还提供高级功能，包括通过编码创建仪表板。这些工具可以从文件上传、数据库和业务应用程序等不同来源获取数据，但集成某些应用程序或数据库可能需要 IT 协助或编码专业知识。
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Vareto
vareto.com
Vareto 是一款现代化、直观的 FP&A 平台，可供战略财务和业务团队在同一个真实来源中进行规划、预测和报告。 Vareto 专为中端市场、高增长和企业团队而构建，旨在随着业务需求的发展而灵活、可定制和可扩展。 ✅ 在几周内获得价值实现时间。 Vareto 提供内部专门的客户增长经理（具有 FP&A 经验），以确保您的实施和入职成功。 ✅ 让计划变得轻松。使用直观的工具改变您的规划流程，使构建模型变得简单直观。不再有陈旧、断开连接且数据不准确的电子表格。通过直接从 ERP、CRM、HRIS 和其他业务系统提取的最新数据，让您的计划保持最新状态并跟踪目标的进展情况。 ✅ 直接在 Vareto 中与业务合作伙伴轻松协作。通过评论和@提及收集利益相关者对计划的意见，并对图表、图表和报告进行注释以提供背景信息。 ✅ 腾出时间来从事高价值的工作。自动化所有执行和部门报告，从每月预算与实际差异分析到实时绩效监控。 Vareto 自动提取最新数据以保持报告更新。 ✅ 建立信任和协调。让您的业务合作伙伴自助访问报告，并能够立即单击进入交易级详细信息。使用精细的访问权限来控制谁可以看到什么。 ✅ 按照您想要的方式创建和自定义报告。无需 SQL 或代码，即可在 Vareto 中轻松构建您想要的任何报告。您只需几分钟即可自行配置和更新自定义指标和可视化，无需外部顾问。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck 是一个数据可视化平台，可让您在一个平台上查看所有数据。从 Facebook 广告、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等数据源创建精美的仪表板，以便在一处整合和分析您的数据。节省时间、提高文件共享安全性并让您的整个团队参与数据工作。 Datadeck 让每个人都与漂亮的仪表板同步，让您的公司更快乐、更高效。使用 Datadeck 允许团队协作进行数据分析、创建专业报告，并最终通过将所有数据源集中在一处来节省时间。集中您的数据以创建强大的报告、仪表板并跟踪重要指标。安全性：Datadeck 保证您所有数据和文件的安全。您可以选择谁可以访问哪些内容，为您的团队授予不同的访问权限等等。您可以一路向下选择哪些IP可以访问您的仪表板。协作：允许公司中的任何人接近数据并允许他们使用这些数据为公司带来利益。让您的团队一起工作，避免通过电子邮件或即时消息发送文件和更多文件。易于使用：Datadeck 不需要任何先前的数据分析知识或任何商业智能平台的经验。无需手册，您可以在几分钟内开始使用，并在使用该平台时学习其他技巧。只需拖放字段即可获得数据的精美视觉表示。快速设置：轻松添加数据源并在不到一分钟的时间内开始使用它们。专业报告：Datadeck 的仪表板兼作专业报告，无论您可能需要采取行动的时间范围 - 每小时、每天、每周、每月 - 您都可以构建它并与您想要授予访问权限的任何人共享。节省时间：将您的数据集中到一处，减少登录和退出应用程序、在应用程序之间切换以及向同事和客户发送文件的时间。使用 Datadeck 等精心设计且符合人体工程学的工具，您可以将更多时间花在重要的事情上。
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中可视化数据和分享富有洞察力的故事的最快方式。直观的无代码用户体验 (UX) 甚至可以帮助临时用户在几分钟内构建仪表板和故事板，并将 50 多个图表、图表和表格集成到单个视觉效果中。 Analytics+ 旨在帮助客户从 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 迁移旧仪表板，或从 Think-cell 或 Mekko Graphics 迁移静态 PowerPoint 仪表板，并将其整合到 Microsoft Power BI 中。
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款简单但功能强大的报告工具，专为企业设计。 Slemma 使用户能够在一个地方查看、分析和共享来自数据仓库、数据存储提供商和云服务解决方案的所有数据。
Easyflow
easyflow.io
你有数据——可能有很多。那不是问题。真正的问题数据基本上毫无价值，除非您将这些数据转化为见解 - 并将见解转化为行动，而无需痛苦！ Easyflow 将帮助您实现一切自动化和可视化，从而帮助您成功完成这一旅程！这是一个拖放式解决方案，无需任何开发技能。借助 Easyflow，您可以连接应用程序、分析数据并创建自动化和令人难忘的 KPI 仪表板，完全按照您想要的方式工作。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一种轻量级、全方位服务的仪表板业务，通过使关键数据比以往更容易访问来帮助顶级组织更快地做出决策。免费的仪表板、连接器和可视化 商业智能至关重要，而且价格昂贵。但事实并非如此。我们构建了一个工具、主要平台连接器和一流的可视化库。我们的服务是我们唯一获得报酬的事情，就是为我们的合作伙伴进行设置。我们的使命：软成本和订阅不应妨碍领导者做出良好的业务决策。
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一体化分析和报告软件，旨在帮助市场研究人员快速查找和分享强大的数据故事。 1. 项目完成速度更快。 2. 处理通常外包的内部任务。 3. 简化生成引人入胜、自动更新的报告和仪表板。 4.加强质量控制。借助 Displayr，您将拥有一个用于分析、可视化、报告和仪表板的单一平台。无论是 MaxDiff、Conjoint、市场细分、客户反馈、品牌研究，还是自动更新、交互式仪表板以及尖端机器学习和文本编码等高级功能，Displayr 都具备。
ChartBlocks
chartblocks.io
创建漂亮的自定义图表。 ChartBlocks 将您的数据从电子表格转换为可共享的图形 - 无需编码。
Rollstack
rollstack.com
Rollstack 使用商业智能 (BI) 工具、CRM 和数据仓库自动创建和更新幻灯片和文档。无需工程或手动工作。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一个强大且有效的报告平台。 Qalyptus 非常灵活，允许您从 Qlik Sense SaaS、Qlik Sense Client-Managed 和 QlikView 创建各种格式的自定义报告：Excel、Word、PowerPoint、PDF、HTML 等。使用拖放界面，为无限的收件人创建报告，无需额外费用。报告可以通过电子邮件传送、存储在文件夹中、在 Web 上发布，Qalyptus Cloud 是 Qlik Sense SaaS 的 100% 云产品。 Qalyptus Server 是 Qlik Sense 客户端管理的 100% 本地产品。
Datapad
datapad.io
Datapad 是一个无代码报告平台。它可以帮助任何企业即时与 15 个以上的来源集成，将数据整合到一个位置，并与团队和客户协作。该工具以其易用性、设计和简单性而著称。一些突出的功能包括： - 超过 15 个集成 - 指标和仪表板模板 - AI 洞察生成 - Google Sheets 图表生成器 - 仪表板链接和嵌入 - 每日电子邮件记分卡 - 团队 KPI 协作
Highcharts
highcharts.com
Highcharts 是一个多平台图表库，使开发人员可以轻松地将交互式图表添加到任何规模的 Web 和移动项目中。全球 100 家最大的公司中有超过 80% 使用 Highcharts，应用程序开发、出版、数据科学和金融等行业的 50,000 多家公司都在使用 Highcharts。 Highcharts 自 2009 年以来一直在积极开发，由于其强大的功能集、易用性、完整的文档、可访问性合规性和充满活力的社区，仍然深受开发人员的喜爱。
Ardoq
ardoq.com
重新构想企业架构。 Ardoq的数据驱动平台将您的企业视图统一，绘制了浏览变化，解锁收入增长，燃料创新和加速转型的清晰途径。我们的软件可以帮助组织计划，执行和预测其人员，项目，策略，流程，应用程序，基础架构和能力的变化的影响。使用ARDOQ，Fresh Data创建了动态概述，该概述为更好的决策提供了见解。通过仪表板，交互式可视化和图表的帮助，用户可以专注于理解技术与人之间的相互依赖性，并且记录时间更少。 Ardoq是一家大胆，有爱心且受驱动的公司，其使命是使我们的客户通过成功的变革来推动价值。更多信息：www.ardoq.com。
Pigment
pigment.com
什么是颜料？ Pigment是一个商业规划平台。通过将人员、数据和流程整合到一个直观、适应性强的集成平台中，团队可以快速制定值得信赖的战略和运营业务计划，以推动业务增长、应对变化并面向未来。 Klarna、Figma、Airtable、PVH 和 Webhelp 等行业领先公司每天都信任 Pigment，使他们能够做出自信且准确的决策。
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics 使您的团队能够从最常见和最有价值的客户通信工具（您的企业电话系统和联络中心应用程序）中获得重要的见解。 Brightmetrics 将您的电话和其他多渠道参与数据从 Mitel MiVoice Connect、Mitel MiVoice Business、Mitel MiContact Center、RingCentral 或 Genesys Cloud 系统提取并组织到您需要的任何配置中。我们的分析和实时仪表板使您的团队能够从显示高级趋势的摘要报告或可视化中深入分析离散的调用或交互，以便您可以了解上下文，并得出更明智的结论，从而帮助您做出明智的业务决策。 Brightmetrics 的差异 价值实现时间 免费试用设置只需几分钟而不是几天，而且无需支付任何启用费用。易于使用立即使用我们易于使用的模板查看您的数据或快速自定义您自己的数据。民主化见解和访问 我们提供无限的 Brightmetrics 用户 - 无需 Genesys Cloud 许可。独特功能 利用依从性数据报告和无缝数据钻取。立即开始获取有价值的见解 Brightmetrics 与您曾经使用过的任何其他客户参与分析和仪表板工具不同，我们可以证明这一点。立即点击请求演示！
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti.com
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现无缝协作。 * 与 macOS、Windows 和 Linux 跨平台兼容 * 适用于 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
Discern
discern.io
B2B 公司利用许多相同的技术平台并希望跟踪相同的指标……那么为什么商业智能构建完全定制呢？这意味着数百万美元浪费在额外的工具和人员以及数月或数年的平台设计上。辨别力让商业智能变得简单。我们的开箱即用配置使客户能够启动并运行数百个指标及其完整的
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前称为 Cumul.io）是一个嵌入式分析平台，专为 SaaS 公司构建。它通过美观、易于使用的仪表板将复杂的数据带入生活，仪表板无缝嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，产品团队可以在几天而不是几个月内为其 SaaS 产品添加有影响力的见解。并快速地将产品用户从数据转化为决策。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一体化商业智能软件，使每个人都能以前所未有的方式探索、可视化、监控和共享他们的数据！
Explo
explo.co
Explo 提供了强大的嵌入式仪表板和报告解决方案。与每个客户安全地共享可定制的产品分析、项目报告和 KPI，同时无缝匹配您的产品设计。通过编辑仪表板和构建自己的自助数据报告，让您的用户能够探索自己的数据。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充当您可信赖的业务副驾驶，目的是使您对数据驱动的决策更加聪明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics为每个用户（无论是数据科学家，业务分析师还是非IT专家）都以与组织目标相关的方式执行相关分析的功能。它缩短了每个用户的旅程从简单的分析到复杂的分析，使他们可以利用数据探索未知的数据，确定新的关系，对结果有更深入的了解并挑战现状。通过IBM Cognos分析可视化，分析和分享有关您的数据的可行见解。
Octoboard for Business
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 关键字分析的集成 - 为营销机构和忙碌的营销人员提供的一个客户报告平台。
Waytobi
waytobi.com
基于 SaaS 云的解决方案，用于创建、跟踪、报告、分析和可视化您公司或部门的 KPI。 KPI 管理从未如此简单。无需额外的编程技能、学习课程或网络研讨会 - 您可以在几分钟内开始工作和分析您的业务指标。我们正在帮助公司实现最佳的业务绩效，然后做出有效、及时和富有成效的业务决策。通过我们的服务，您可以： - 创建您自己的 KPI 或从我们的商店选择行业最佳实践 KPI 模板 - 使用计算的和滚动的 KPI - 选择角色和权限（4 个层次结构） - 管理您的 KPI 报告和分析 - 可视化并共享您的 KPI通过仪表板查看性能
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一种数据分析工具，可与公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察并提高效率。我们的目标是通过为团队提供简单的数据仪表板来轻松访问数据。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一个结合了财务和营销系统的数据分析平台，可帮助雄心勃勃的公司最大限度地发挥数据的力量并更快地发展。我们通过整合领先系统（会计、销售、营销）的数据，为 B2B 公司提供单一事实来源，使其更容易充满信心地成长。通过共享仪表板实现跨团队协作。使用基于您的业务类型（SaaS、初创公司等）的自动化 B2B KPI 和指标来计算 MRR、ARR、LTC、CAC、同类群组分析等！该平台专为成长型公司，特别是拥有投资者的公司而设计。 ScaleXP 使用户能够充满信心地筹集资金，我们的实时数据和创始人视图仪表板可让您随时掌握业务绩效的脉搏。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一个面向中小型组织的基于云的数据平台和报告解决方案。我们专注于健康、会计和体育组织的数据和报告。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一个商业智能和报告系统，它是分析和可视化公司进展的灵活且简单的方法。一种商业智能工具，有助于将公司的所有数据收集到一个地方，节省手动数据管理时间，更快地做出决策，并激励您的团队以更有效的方式实现目标。最适合：任何领域的中小型企业，他们在不同位置（ERP 系统、Excel 或其他文件）拥有数据，并且需要一种工具将所有数据统一到一个位置、可视化并准备分析。 flex.bi 定价概述：flex.bi 定价起价为 35 欧元/月。 flex.bi 提供免费试用。请参阅下面的其他定价详细信息 https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 通过测量和分析员工手机的通话、应用程序和位置来帮助人们提高工作效率。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一种简单快捷的方法来连接数据库、服务和文件、探索数据、创建指标和 KPI 并与团队共享。所有这一切都在 SaaS 云解决方案中，即使在公司防火墙后面也可以访问数据。它不需要高级技术专业知识或编程语言知识即可连接到数据源并创建见解。
Ottava
ottava.io
Ottava 处于数据管理软件的前沿，将基于 Excel 的工作流程与复杂的数据分析功能无缝协调。 Ottava 专为非技术用户量身定制，简化了数据输入、图表创建和分析，确保用户友好的体验。与在进行详细分析之前需要仔细准备数据的传统工具不同，Ottava 使用户能够直接从数据透视或聚合数据中输入、探索和提取见解。这种独特的功能加快了分析过程并节省了宝贵的时间，使用户能够揭示数据中隐藏的信息并做出明智的决策。
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics 是一款 SAAS 工具，可创建包含图表、数据表和过滤器的仪表板，显示来自各种数据源的实时数据。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，专为在 PowerPoint 中处理报告或业务演示文稿的每个人而设计。 Grunt 可以帮助您在使用 PowerPoint 时改进四个重要方面： → 更高效地工作 → 提高幻灯片的质量 → 增强工作流程并减轻压力 → 使演示文稿产生影响 只需单击一下即可创建自动演示文稿并生成报告： → 简单数据可视化 → 自动对齐、调整大小和格式 → 根据您的需求进行调整的动态模板 → Excel 与 PowerPoint 的强大连接 它是为顾问、财务分析师、财务总监、项目经理、首席财务官、业务开发经理、销售经理、投资银行开发的分析师、业务分析师、投资经理、董事总经理以及任何处理业务演示和 PowerPoint 的人员。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 关键字分析的集成 - 为营销机构和忙碌的营销人员提供的一个客户报告平台。
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard 是一家教育科技公司，为 K12、高等教育、企业和政府机构提供通过点击轻松查看来自不同来源的学习数据的能力。 IntelliBoard 带来来自学习管理系统、学生信息系统、协作工具、评估工具、人力资源和人才管理系统的数据。 IntelliBoard 允许使用在线学习输入和分析每个机构的关键参与数据，并提供对学生数据点和平台的访问，以便为参与学生成功的每个人组织沟通。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易于使用的拖放式创建报告、图表和仪表板。按任何维度分析导入的数据度量，识别趋势和表现最好/最差的人，从摘要概述开始并深入了解细节。
Talligence
talligence.in
Talligence 是一款为 Tally 用户提供的商业智能报告工具。 Talligence 是一款强大而独特的 AI 和 ML 支持的 BI 解决方案，可将您的 Tally 数据转换并可视化为有意义的业务见解。它使用起来非常简单并且易于实现。
Selfr
selfr.ai
Selfr 是一个即插即用的人工智能平台，可帮助数据分析师和业务人员构建自动化管道，将多个来源的数据转换为实时 BI 仪表板。它无需聘请昂贵的数据工程师来构建和维护数据堆栈，并自动执行许多繁琐的手动任务。
DataReportive
datareportive.com
DataReportive 是 SQL 数据库的报告工具。创建可定制的数据报告并直接从您的数据库通过电子邮件发送给您的团队。
Reach Reporting
reachreporting.com
升级至 Reach 报告。财务和非财务数据的自动化。借助强大的仪表板和增强的视觉效果，使报告、预测和预算变得容易。自动执行重复性任务，以便在几分钟内做出更好的数据驱动决策。通过我们的三向预测功能，获得有关您的业务轨迹的宝贵见解。通过连接损益表、资产负债表和现金流量表，您可以通过自动现金流量预测创建全面的财务视图。财务经理、会计师和顾问估计，他们 48% 的时间都花在准备财务报告和仪表板上。报告和仪表板会随着每月数据的流动而动态更新。只需点击几下即可可视化数据。
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI 是一种先进的解决方案，用于快速查找数据驱动的见解并跟踪业务、商店和产品问题。它是一套现成的人工智能报告，专门与零售商合作开发，以满足他们的独特需求。
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完全集成、GPT-3 支持的公式副驾驶一起使用的正确公式。 GRID 是数字的未来。在 www.grid.is 上免费注册并启动 GRID。
Markaaz
markaaz.com
加入和监控您的小型企业客户从未如此简单。借助我们易于使用的 API、DIY 无代码产品以及以小型企业参与选项为特色的自定义组合服务，我们可以快速、轻松地帮助您以非常快的速度为更多小型企业提供实时客户验证，以进行入职验证和高效业务监控。有竞争力的价格点。我们的专有商业信息数据库 Markaaz Directory 包含超过 3 亿条全球商业记录（其中 98% 是小型企业），由 Markaaz Directory 提供支持，我们始终可用的数据结合了企业结构、企业健康状况和声誉数据，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 进行验证、监控或登机。加入我们：www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
云端 360° 联络中心生产力平台：语音分析、语音生物识别、自动 IVR 映射器/监控、SLA/语音质量监控、IVR/联络中心负载/性能测试、语音机器人/对话式 IVR 测试等
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。通信的未来等待着您。
Venngage
venngage.com
Venngage 是一个信息设计平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便于在组织内部和外部轻松交流复杂信息，无需设计师。 Venngage 的产品提供了引人入胜的视觉材料，可添加到您的学习和发展课程中，从而帮助您的组织了解重要的决策和流程。 Venngage 的产品有助于转变数据洞察力，以创建引人入胜且强大的视觉内容/研究文档，从而在 B2B 领域建立思想领导力。 Venngage 还提供有用的外部沟通模板，帮助与潜在客户和买家分享您公司的故事。如果您提供的解决方案很复杂，并且需要一种更简单的方式来传达您的业务价值主张，Venngage 的信息图表模板将确保他们了解您的产品。 Venngage 是为您的组织创建和组织重要视觉资产的好地方，例如报告、组织结构和信息、入职指南和材料、研究文档和白皮书等。您可以通过使用数据驱动的故事讲述来激励您的组织和客户以视觉形式理解高科技信息，从而使自己与其他公司区分开来。每天使用 Venngage 加入 500 多个团队和组织，简化他们的沟通并吸引他们的团队和受众。将您品牌的信息和内容从技术含量高且令人困惑的术语转变为具有视觉吸引力和引人注目的信息图形。让分散的团队保持联系并保持一致，以实现更好的企业沟通。了解为什么沃尔玛、阿斯利康、Facebook、GoodLife 等企业将 Venngage 视为保持组织高效、协调和参与的重要工具。
Reportz
reportz.io
Reportz 是一款基于仪表板的白标实时报告工具，适用于数字营销公司、代理机构和自由职业者，可以帮助自动化客户报告流程。设置正确的 KPI，让 Reportz 为您完成所有日常工作。吸引您的客户并为他们提供他们所见过的最透明的客户报告。无限的集成。无限用户。免费电子邮件和帐户白标。仪表板内的 KPI 不受限制。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一种非侵入性且以员工为中心的数据可视化和员工生产力监控解决方案，可创建日常数字参与的可见性。通过提供植根于数据且可在几秒钟内消化的可行见解，Prodoscore 让领导者能够更好地了解情况并做好更好的准备，同时为员工提供灵活性并为雇主提供问责制。可行的见解有助于推动组织和个人的成功。使用机器学习、人工智能和自然语言处理，我们可以测量您的核心业务应用程序（例如 CRM、办公套件和电话系统）中的数千个日常活动点，以提供生产力智能。我们专有的评分系统可生成可在几秒钟内消化的关键指标，因此领导者可以根据数据做出明智的决策。我们复杂的机器学习算法输出一个分数，让您轻松快速地消化机会。筛选多份报告并进行艰难对话以确定问题领域的日子已经一去不复返了。实施时间不到 15 分钟，并且对最终用户没有影响。衡量员工生产力的原因有很多，但真正有效且易于实施和使用的工具却很少。
Preset
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快速构建和共享美观、定制和动态的仪表板，只需点击几下即可展示您的数据。使用我们的无代码可视化生成器轻松探索，或使用我们最先进的 SQL 编辑器运行更深入的分析。利用您在数据基础设施中所做的投资，并在顶部提供轻量级且功能强大的可视化层。 Superset 与您的底层数据架构无关，并且不需要额外的摄取层。 Apache Superset 是一款基于 Airbnb 构建的强大开源数据可视化工具。 Preset 由 Superset 的原始创建者创建，为 Superset 提供了一个完整的、易于使用的企业级平台。
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使用定性数据分析软件释放洞察力 使用领先的定性数据分析解决方案 NVivo 14 从定性和混合方法数据中发现更多信息。借助 NVivo 14，您可以对数据提出复杂的问题，以识别主题并得出结论，采用先进的数据管理和可视化工具来发现更丰富的见解，并生成由严格证据支持的清晰表达、站得住脚的发现 - 所有这些都在一个协作平台上进行。立即购买或申请免费试用 NVivo 14，立即深入研究您的研究。
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Litmaps 是一种研究发现工具，它结合了交互式引文地图、现代搜索工具和有针对性的更新，以帮助研究人员和研发团队理解庞大的科学语料库。它可以通过学术论文、专利、预印本和电子印刷品等各种内容来可视化您的研究主题。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重推出 JetAdmin：用于构建内部工具和客户门户的无代码动力源！使用 JetAdmin 开启软件开发的未来，JetAdmin 是您打造内部工具和吸引客户门户的终极无代码构建器。告别传统编码的复杂性，采用更快、更有效的方式来创建强大的定制解决方案，为您的业务提供支持。为什么选择 JetAdmin？无代码简单性：使用 JetAdmin，您无需成为编码向导即可创建功能强大的应用程序。我们直观的拖放界面和预构建的组件使构建内部工具和客户门户变得轻而易举。通用访问：无缝开发可随时随地访问的基于网络的解决方案。无论是简化内部流程还是增强客户互动，JetAdmin 都提供无与伦比的可访问性。完美定制：JetAdmin 使您能够制定完全适合您独特需求的解决方案。毫不费力地自定义一切，从数据字段到用户界面。数据驱动的见解：利用我们强大的数据管理工具轻松收集、分析和可视化信息。做出明智的决策并以前所未有的方式优化您的运营。安全第一：我们优先考虑您的数据和应用程序的安全。 JetAdmin 拥有一流的安全功能，可保护您的内部工具和客户门户免受威胁，确保您高枕无忧。可扩展性是其核心：JetAdmin 与您一起成长。从小处开始，随着业务的扩展而扩展，所有这些都不会影响性能或稳定性。无缝集成：轻松将 JetAdmin 与您现有的系统和第三方应用程序集成，最大限度地提高整个生态系统的效率和连接性。释放您的创造力：有了 JetAdmin，就有无限的可能性。设计令人惊叹的界面、自动化任务并轻松提供卓越的用户体验。没有限制，只有可能性：无论您是经验丰富的开发人员还是完全的新手，JetAdmin 都可以让您不受限制地将想法变成现实。体验软件开发的革命。加入全球企业的行列，利用 JetAdmin 创建创新的内部工具和客户门户，为生产力和用户满意度设定新标准。 JetAdmin：无代码即可发挥无限潜力。今天就开始，重新定义您的数字之旅的可能性！
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Grist
getgrist.com
Grist 结合了电子表格、数据库和应用程序构建器的最佳功能。使用熟悉的电子表格界面，将您的信息组织为关系数据库，并在几分钟内构建拖放仪表板。确保数据结构良好并存储在一处，充分利用数据。没有重复，没有电子表格争论，没有合并文档。实时协作，通过控制细至单元的权限的自定义访问规则来保护您的数据。让每个人都可以使用相同的数据进行工作，而不会影响隐私或稳定性。注册免费团队帐户或亲自托管 Grist - 无论哪种方式，您的数据始终是您的。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（以前是Google Data Studio）是一种在线工具，用于将数据转换为Google在2016年3月15日推出的可自定义信息的信息报告和仪表板，这是Enterprise Google Analytics 360 Suite的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告启动更明智的业务决策，以释放数据的力量。
Visme
visme.co
Visme是授权非设计专业人员的多合一平台，以改变他们创建和共享和发布引人入胜的演示文稿，文档，视觉报告，数据可视化和其他视觉格式的方式。来自IBM，Goldenstate Warriors，Gartner，Nationwide和1500万用户的用户利用Visme作为内容创建工具来讲述和介绍他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独或作为团队合作工作。在线发布，嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以在文件夹中协作，组织项目数据，并为相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme具有出版和显示的几个自动化功能，使出版商可以设置时代以自动化在线演示文稿和分析以跟踪已发布内容的有效性。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击直观地显示您正在努力实现的目标。无论您的团队如何工作，Geckoboard 都能让您的仪表板共享变得简单。复制并粘贴指向可在任何 Web 浏览器中查看的实时仪表板的链接，或邀请您的团队成员登录、查看甚至创建自己的仪表板。对于定期更新，您可以安排通过电子邮件发送仪表板的屏幕截图，或定期发布到 Slack 频道。为了获得最大的可见性，Geckoboard 具有“发送到电视”功能，允许您将帐户与大屏幕或电视上的浏览器配对，并选择您想要在其中显示的仪表板。它甚至可以在一个屏幕上循环浏览多个仪表板。我们提供了易于遵循的说明，说明如何使用价格实惠的现成硬件在一个下午实现这一目标。最后，您可以通过在移动设备的浏览器上登录您的帐户来随时随地跟踪关键数字，您可以在其中访问仪表板，该仪表板的格式完美适合较小的屏幕。 14 天免费构建您的第一个仪表板 - 无需付款详细信息。