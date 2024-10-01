数据可视化工具 - 最热门应用 - 马来西亚

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数据可视化工具和软件对于将数据和指标转换为图表和图形等视觉表示至关重要。这些辅助工具使公司能够实时监控业务指标和关键绩效指标 (KPI)，从而有助于更深入地了解绩效和目标。这些可视化可以采用图表、图形、报告和仪表板的形式，使数据理解更容易。特别是仪表板，提供各种可视化选项，例如记分卡和用户友好的公司数据显示，使用户能够有效跟踪趋势和 KPI。许多数据可视化软件包都具有直观的拖放界面和其他用户友好的功能，使非技术用户能够轻松创建仪表板。然而，一些软件还提供高级功能，包括通过编码创建仪表板。这些工具可以从文件上传、数据库和业务应用程序等不同来源获取数据，但集成某些应用程序或数据库可能需要 IT 协助或编码专业知识。
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Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款设计工具，它使用深度学习模型来理解用户的文本，并在几秒钟内将其转换为具有视觉吸引力的图像或剪贴画。 该工具非常适合设计创作，无论是引人注目的商品设计还是社交媒体帖子。无论技能水平如何，用户都可以使用 Kittl AI 的文本到图像和文本到剪贴画功能轻松学习新的设计技术，只需单击几下即可根据文本描述生成令人惊叹的图像、插图或照片。 生成的内容将被保存并可以从“上传”部分访问。 Kittl AI 只需单击一下即可删除剪贴画的背景，并且该工具提供图像和剪贴画样式预设，以帮助用户找到所需的样式。 Kittl AI 上的人工智能生成图像是使用深度学习模型制作的，使用户能够更...
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一种研究发现工具，它结合了交互式引文地图、现代搜索工具和有针对性的更新，以帮助研究人员和研发团队理解庞大的科学语料库。它可以通过学术论文、专利、预印本和电子印刷品等各种内容来可视化您的研究主题。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款人工智能驱动的工具，可以简化数据研究流程，为查找、清理、可视化和转换数据提供高效的解决方案。 Rose 注重易用性，采用尖端的开源 LLM（语言模型）和自然语言处理技术来解析基于人类语言提示的信息。 这使得用户能够无缝地定位相关数据源，确保与全球顶级数据提供商的顺利集成。该平台的优势在于其有效参与和可视化数据的能力。 Rose 将 SF（旧金山）技术的创造性与 NY（纽约）金融的可靠性相结合，提供了一个完全可审计的框架，允许用户将其输出背后的逻辑追溯到原始数据输入。 此功能增强了透明度和问责制。 Rose 还支持无摩擦的数据共享，使用户能够轻松地与内部团队或第三方分享见...
Grist
getgrist.com
Grist 结合了电子表格、数据库和应用程序构建器的最佳功能。使用熟悉的电子表格界面，将您的信息组织为关系数据库，并在几分钟内构建拖放仪表板。确保数据结构良好并存储在一处，充分利用数据。没有重复，没有电子表格争论，没有合并文档。实时协作，通过自定义访问规则来保护您的数据，这些规则可将权限控制到单元。让每个人都使用相同的数据进行工作，而不会影响隐私或稳定性。注册免费团队帐户或亲自托管 Grist - 无论哪种方式，您的数据始终是您的。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重推出 JetAdmin：用于构建内部工具和客户门户的无代码动力源！使用 JetAdmin 开启软件开发的未来，JetAdmin 是您打造内部工具和吸引客户门户的终极无代码构建器。告别传统编码的复杂性，采用更快、更有效的方式来创建强大的定制解决方案，为您的业务提供支持。为什么选择 JetAdmin？无代码简单性：使用 JetAdmin，您无需成为编码向导即可创建功能强大的应用程序。我们直观的拖放界面和预构建的组件使构建内部工具和客户门户变得轻而易举。通用访问：无缝开发可随时随地访问的基于网络的解决方案。无论是简化内部流程还是增强客户互动，JetAdmin 都提供无与伦比的可访问性。完美定制：...
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一体化分析和报告软件，旨在帮助市场研究人员快速查找和分享强大的数据故事。 1. 项目完成速度更快。 2. 处理通常外包的内部任务。 3. 简化生成引人入胜、自动更新的报告和仪表板。 4.加强质量控制。借助 Displayr，您将拥有一个用于分析、可视化、报告和仪表板的单一平台。无论是 MaxDiff、Conjoint、市场细分、客户反馈、品牌研究，还是自动更新、交互式仪表板以及尖端机器学习和文本编码等高级功能，Displayr 都具备。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
Grow
grow.com
Grow 是一个无代码全栈商业智能 (BI) 平台，使组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。通过将 ETL、数据仓库和可视化结合在一个易于使用的平台中，任何组织都可以连接和探索其数据以获取见解。我们的无限用户许可模式让每个人都能获得所需的答案，而无需排队等待分析师。现在，每个人都可以实时做出重大决策，以加速自己的成长。
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一个移动优先的操作平台，为您提供安全工作、满足更高标准并每天改进所需的知识、工具和流程，从而提供更好的工作方式。最初是一个数字清单应用程序，现已发展成为一个用于进行检查、提出和解决问题、管理资产以及随时随地培训团队的平台。安全文化还帮助团队做的不仅仅是在治理、风险和合规性方面打勾，它还可以帮助制定环境、健康和安全标准，并提高卓越运营的标准。通过触手可及的实时数据捕获和可操作的见解，您将始终知道什么有效，什么无效，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 每天都变得更好。通过安全文化释放工作团队的潜力，推动您的业务向前发展。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套...
Venngage
venngage.com
Venngage 是一个信息设计平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便于在组织内部和外部轻松交流复杂信息，无需设计师。 Venngage 的产品提供了引人入胜的视觉材料，可添加到您的学习和发展课程中，从而帮助您的组织了解重要的决策和流程。 Venngage 的产品有助于转变数据洞察力，以创建引人入胜且强大的视觉内容/研究文档，从而在 B2B 领域建立思想领导力。 Venngage 还提供有用的外部沟通模板，帮助与潜在客户和买家分享您公司的故事。如果您提供的解决方案很复杂，并且需要一种更简单的方式来传达您的业务价值主张，Venngage 的信息图表模板将确保他们了解您的产品。 Venngage...
Whatagraph
whatagraph.com
营销人员拥有多个营销来源、数百个正在运行的营销活动以及需要管理和报告的客户或利益相关者。连接所有数据、处理数据、发现见解并展示投资回报率是一项艰巨的任务。 Whatagraph 是一款直观的一体式营销数据平台，可轻松消除营销人员日常中与数据相关的手动工作和麻烦。您可以用一个平台替换多个缓慢且复杂的工具。与市场上的其他产品不同，Whatagraph 易于使用、可靠，并且使团队中的任何人都可以快速轻松地处理数据（管理、混合和可视化跨渠道数据）：将所有营销数据连接到一个单个集线器，无需第三方工具和连接器。通过无代码转换来管理和组织非结构化、分散的跨渠道数据。对于营销团队中的任何人来说，无需分析技能、...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击...
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
NVivo
qsrinternational.com
使用定性数据分析软件释放洞察力 使用领先的定性数据分析解决方案 NVivo 14 从定性和混合方法数据中发现更多信息。借助 NVivo 14，您可以对数据提出复杂的问题，以识别主题并得出结论，采用先进的数据管理和可视化工具来发现更丰富的见解，并生成由严格证据支持的清晰表达、站得住脚的发现 - 所有这些都在一个协作平台上进行。立即购买或申请免费试用 NVivo 14，立即深入研究您的研究。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。 Cyfe 为代理机构和营销人员提供仪表板来证明投资回报率、整合数据源并可视化趋势。 Cyfe 由 Deven Patel 于 2012 年创立，并在热门节目《硅谷》中亮相，现已拥有超过 30 万用户。 2020 年，Cyfe 加入了新推出的、以代理商为中心的营销技术套件——Traject。 Traject 由来自 22 个城市和 11 个...
DashThis
dashthis.com
如果您正在寻找一款具有您所需功能的数字营销报告工具，并且没有复杂的“额外”内容，那么 DashThis 非常适合您！我们与 30 多个数据源集成，对于其他一切，我们有漂亮的 CSV 文件管理器，可以帮助您添加您可能想要在仪表板中包含的任何其他数据。最重要的是，我们以令人惊叹的客户支持而闻名。您不会孤单地拥有一个工具和几篇帮助中心文章（不过，如果您愿意的话，那也没关系！）。如果您需要的是我们团队中的一名专职成员，确保您立即启动并运行，并且随时可以在您需要时回答问题，那么这正是您所得到的！
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一体化商业智能软件，使每个人都能以前所未有的方式探索、可视化、监控和共享他们的数据！
Aiven
aiven.io
作为满足所有数据库需求的中心枢纽，Aiven 提供关系型和非关系型数据库服务以及可视化套件和高吞吐量消息代理。我们的服务产品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服务均根据实际使用情况按小时计费，无隐藏费用。立即开始 30 天试用！
Reportz
reportz.io
Reportz 是一款基于仪表板的白标实时报告工具，适用于数字营销公司、代理机构和自由职业者，可以帮助自动化客户报告流程。设置正确的 KPI，让 Reportz 为您完成所有日常工作。吸引您的客户并为他们提供他们所见过的最透明的客户报告。无限的集成。无限用户。免费电子邮件和帐户白标。仪表板内的 KPI 不受限制。
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew 是一个开源 Web 应用程序，可以直接连接到数据库和 API 并使用数据创建漂亮的图表。它具有图表生成器、可编辑仪表板、可嵌入图表、查询和请求编辑器以及团队功能。 Chartbrew 可以免费自托管，也可以作为 Chartbrew.com 上的托管服务使用。 Charbrew 集成（前往网站获取最新列表）MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Firestore、Firebase 实时数据库、自定义 REST API、Google Analytics GA4、Customer.io、Strapi、Supabase 等。 Chartbrew 的一些功能 - 报告品牌...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti...
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解...
Trevor.io
trevor.io
使您的整个团队能够使用简单、直观的查询生成器（或 SQL）构建报告、执行查找并从数据中获取临时答案。根据您的数据轻松创建精美的可视化效果、仪表板和报告： - 导出为您喜欢的格式 - 通过电子邮件、Zapier 或 Slack 发送警报 - 与您的团队内部共享 - 通过嵌入式仪表板与您的客户共享 Trevor 使用安全的只读工具交易，只需 20 分钟即可设置且兼容 dbt。
Easyflow
easyflow.io
你有数据——可能有很多。那不是问题。真正的问题数据基本上毫无价值，除非您将这些数据转化为见解 - 并将见解转化为行动，而无需痛苦！ Easyflow 将帮助您实现一切自动化和可视化，从而帮助您成功完成这一旅程！这是一个拖放式解决方案，无需任何开发技能。借助 Easyflow，您可以连接应用程序、分析数据并创建自动化和令人难忘的 KPI 仪表板，完全按照您想要的方式工作。
Runway Financial
runway.com
Runway 是一种现代且直观的方式，可以为团队中的每个人建模、规划和协调您的业务。 Superhuman、AngelList 和 818 Tequila 等高增长公司信任 Runway 来充满信心地管理其财务运营并推动战略决策。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octo...
CloudNine
cloudnine.com
数据不再仅仅存在于文档中。它无处不在。 CloudNine Analyst 可以追踪您的数据所在 — 从电子邮件等传统来源到 Facebook 和 WhatsApp 等现代来源。我们找到现实世界中存在的数据，然后将其合并，以便您可以看到完整的故事。我们将混乱的数据转化为有利的信息。我们可以一次性对所有数据类型进行重复数据删除、搜索和过滤，帮助您的数据讲述更准确的故事。我们的调查平台提供了一个单一平台，支持上下文中的所有数据类型 - 具有时间线。您现在可以查看按时间顺序排列的多个现代数据源，获得宝贵的见解。停止审查混乱的数据并开始寻找完整的故事。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，专为在 PowerPoint 中处理报告或业务演示文稿的每个人而设计。 Grunt 可以帮助您在使用 PowerPoint 时改进四个重要方面： → 更高效地工作 → 提高幻灯片的质量 → 增强工作流程并减轻压力 → 使演示文稿产生影响 只需单击一下即可创建自动演示文稿并生成报告： → 简单数据可视化 → 自动对齐、调整大小和格式 → 根据您的需求进行调整的动态模板 → Excel 与 PowerPoint 的强大连接 它是为顾问、财务分析师、财务总监、项目经理、首席财务官、业务开发经理、销售经理、投资银行开发的分析师、业务分析师、投资经...
Ardoq
ardoq.com
重新构想企业架构。 Ardoq 的数据驱动平台统一了您的企业观点，绘制了引导变革、释放收入增长、推动创新和加速转型的清晰路径。我们的软件帮助组织规划、执行和预测变革对其人员、项目、战略、流程、应用程序、基础设施和能力的影响。借助 Ardoq，新数据可以创建动态概览，为更好的决策提供见解。通过仪表板、交互式可视化和图表的帮助，用户可以专注于理解技术和人员之间的相互依赖关系，并减少记录时间。 Ardoq 是一家大胆、充满爱心和积极进取的公司，其使命是帮助我们的客户通过成功的变革来推动价值。更多信息：www.ardoq.com。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck 是一个数据可视化平台，可让您在一个平台上查看所有数据。从 Facebook 广告、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等数据源创建精美的仪表板，以便在一处整合和分析您的数据。节省时间、提高文件共享安全性并让您的整个团队参与数据工作。 Datadeck 让每个人都与漂亮的仪表板同步，让您的公司更快乐、更高效。使用 Datadeck 允许团队协作进行数据分析、创建专业报告，并最终通过将所有数据源集中在一处来节省时间。集中您的数据以创建强大的报告、仪表板并跟踪重要指标。安全性：Datadeck 保证您所有数据和文件的安全。您可以选择谁可以访问哪些内容，为您...
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中可视化数据和分享富有洞察力的故事的最快方式。直观的无代码用户体验 (UX) 甚至可以帮助临时用户在几分钟内构建仪表板和故事板，并将 50 多个图表、图表和表格集成到单个视觉效果中。 Analytics+ 旨在帮助客户从 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 迁移旧仪表板，或从 Think-cell 或 Mekko Graphics 迁移静态 PowerPoint 仪表板，并将其整合到 Microsoft Power BI 中。
Vizzlo
vizzlo.com
时间线图表概述和示例。只需点击几下即可实现高效的项目规划和调度以及令人印象深刻的时间表。在几秒钟内免费创建高质量的图表、信息图表和业务可视化。为演示文稿、文档或网络制作时间表、图表、地图。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一种轻量级、全方位服务的仪表板业务，通过使关键数据比以往更容易访问来帮助顶级组织更快地做出决策。免费的仪表板、连接器和可视化 商业智能至关重要，而且价格昂贵。但事实并非如此。我们构建了一个工具、主要平台连接器和一流的可视化库。我们的服务是我们唯一获得报酬的事情，就是为我们的合作伙伴进行设置。我们的使命：软成本和订阅不应妨碍领导者做出良好的业务决策。
Swydo
swydo.com
Swydo 易于使用的报告和监控平台可从多个来源检索数据并创建专业的、可定制的营销报告。这一用户友好的工具允许营销人员生成（客户）报告和仪表板，将外部数据源合并在一份报告中。数字机构、品牌和特许经营商通过创建具有专业外观的报告来节省时间，同时在分析数据和获得可行的见解方面增加更多价值。
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供对模拟和数据分析技术以及可扩展 HPC 和云资源的动态、协作访问，所有这些都集中在一个地方。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一个强大且有效的报告平台。 Qalyptus 非常灵活，允许您从 Qlik Sense SaaS、Qlik Sense Client-Managed 和 QlikView 创建各种格式的自定义报告：Excel、Word、PowerPoint、PDF、HTML 等。使用拖放界面，为无限的收件人创建报告，无需额外费用。报告可以通过电子邮件传送、存储在文件夹中、在 Web 上发布，Qalyptus Cloud 是 Qlik Sense SaaS 的 100% 云产品。 Qalyptus Server 是 Qlik Sense 客户端管理的 100% 本地产品。
Datapad
datapad.io
Datapad 是一个无代码报告平台。它可以帮助任何企业即时与 15 个以上的来源集成，将数据整合到一个位置，并与团队和客户协作。该工具以其易用性、设计和简单性而著称。一些突出的功能包括： - 超过 15 个集成 - 指标和仪表板模板 - AI 洞察生成 - Google Sheets 图表生成器 - 仪表板链接和嵌入 - 每日电子邮件记分卡 - 团队 KPI 协作
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
Zing Data
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Zing Data 让数据触手可及，让难题变得简单。通过视觉移动优先访问数据，组织中的任何人都可以在几秒钟内用数据回答问题。
Viur
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Viur 提供了一种简单快捷的方法来连接数据库、服务和文件、探索数据、创建指标和 KPI 并与团队共享。所有这一切都在 SaaS 云解决方案中，即使在公司防火墙后面也可以访问数据。它不需要高级技术专业知识或编程语言知识即可连接到数据源并创建见解。
Waytobi
waytobi.com
基于 SaaS 云的解决方案，用于创建、跟踪、报告、分析和可视化您公司或部门的 KPI。 KPI 管理从未如此简单。无需额外的编程技能、学习课程或网络研讨会 - 您可以在几分钟内开始工作和分析您的业务指标。我们正在帮助公司实现最佳的业务绩效，然后做出有效、及时和富有成效的业务决策。通过我们的服务，您可以： - 创建您自己的 KPI 或从我们的商店选择行业最佳实践 KPI 模板 - 使用计算的和滚动的 KPI - 选择角色和权限（4 个层次结构） - 管理您的 KPI 报告和分析 - 可视化并共享您的 KPI通过仪表板查看性能
Omni Intelligence
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云端 360° 联络中心生产力平台：语音分析、语音生物识别、自动 IVR 映射器/监控、SLA/语音质量监控、IVR/联络中心负载/性能测试、语音机器人/对话式 IVR 测试等
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款简单但功能强大的报告工具，专为企业设计。 Slemma 使用户能够在一个地方查看、分析和共享来自数据仓库、数据存储提供商和云服务解决方案的所有数据。
ChartBlocks
chartblocks.io
创建漂亮的自定义图表。 ChartBlocks 将您的数据从电子表格转换为可共享的图形 - 无需编码。
Highcharts
highcharts.com
Highcharts 是一个多平台图表库，使开发人员可以轻松地将交互式图表添加到任何规模的 Web 和移动项目中。全球 100 家最大的公司中有超过 80% 使用 Highcharts，应用程序开发、出版、数据科学和金融等行业的 50,000 多家公司都在使用 Highcharts。 Highcharts 自 2009 年以来一直在积极开发，由于其强大的功能集、易用性、完整的文档、可访问性合规性和充满活力的社区，仍然深受开发人员的喜爱。