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团队使用数据虚拟化软件通过虚拟数据层促进敏捷的数据存储、检索和集成过程。 要获得纳入数据虚拟化类别的资格，产品必须： -通过虚拟化层抽象数据。 -整合不同来源的数据。 - 促进数据检索和操作。
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Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud是一个数据集成平台，简化对云应用和数据库的实时数据访问，支持多种数据源连接。
Denodo
denodo.com
Denodo是一款数据虚拟化平台，帮助用户实时访问和管理不同来源的数据，而无需物理移动数据。
Data Virtuality
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数据虚拟性应用程序通过数据虚拟化和复制，灵活整合和管理来自多个来源的数据，提供实时访问和统一视图，简化数据处理。
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