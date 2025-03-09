数据虚拟化软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Data Virtuality

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Data Virtuality 提供两种产品，以最适合快节奏数据世界中的数据团队的定制方式灵活解决数据集成和管理问题。数据虚拟化平台 - 灵活数据架构的数据虚拟化 通过将数据虚拟化和数据复制独特地结合起来，数据虚拟化平台为数据团队提供了灵活性，使其能够始终根据特定要求选择正确的方法。它通过提供这些框架不可或缺的自助服务功能和数据治理功能，成为 Data Fabric 和 Data Mesh 的推动者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企业使用数据虚拟平台来构建现代数据架构，以满足当今和未来的业务需求。 Pipes - 简单可靠的数据复制借助 Pipes，任何人只需单击几下即可构建从 200 多个可用源到数据仓库的数据管道。完全自动化，无需任何编码。电子商务和市场领域的许多企业以及营销机构选择 Pipes 来始终拥有最新数据。借助 Pipes Professional，数据团队还可以使用 SQL 构建自定义数据管道，并利用作业依赖性以及高级复制类型。版本说明：https://datavirtuality.com/imprint/ 隐私声明：https://datavirtuality.com/privacy-notice/