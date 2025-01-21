数据虚拟化软件 - 最热门应用 - 塞尔维亚

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团队使用数据虚拟化软件通过虚拟数据层促进敏捷的数据存储、检索和集成过程。 要获得纳入数据虚拟化类别的资格，产品必须： -通过虚拟化层抽象数据。 -整合不同来源的数据。 - 促进数据检索和操作。
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Denodo
denodo.com
我们使组织能够实时连接到所有数据。 Denodo 是由数据虚拟化支持的逻辑数据结构领域的领导者，提供跨最广泛的企业、云、大数据和非结构化数据源的数据访问、数据治理和数据交付功能，而无需将数据从原始存储库中移出。 Denodo 各个主要行业的客户都获得了显着的业务敏捷性和投资回报率。 Denodo 平台提供用于语义搜索和企业范围数据治理的主动数据目录、由 AI 提供支持的行业领先的智能查询加速、用于多云和混合部署的自动化云基础设施管理，以及用于自助服务的嵌入式数据准备功能。管理良好且安全的分析。 Denodo 提供了任何其他技术所没有的独特的数据集成和管理方法。 Denodo 客户报告称：与 ETL 相比，业务用户生产力提高了 83%，数据准备工作减少了 67%，数据交付时间减少了 65%，从而实现了三年 680 万美元的效益，投资回报率 408%，并在六个月内收回投资。
CData Connect Cloud
cdata.com
您的组织依靠实时业务和运营数据来提供可行的见解并推动增长。 CData Connect 是您数据价值链中缺失的一环。 CData Connect 允许用户通过标准数据库访问连接到任何云应用程序或数据库中的数据。借助 CData Connect，支持的数据源的外观和行为类似于标准 MySQL 数据库。 CData Connect 支持从任何支持标准数据库连接的应用程序直接连接，包括流行的云 BI 和 ETL 应用程序，例如： - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow - Google Cloud Data Studio - Looker - Microsoft Power Apps - Microsoft Power Query - MicroStrategy Cloud - Qlik Sense Cloud - SAP Analytics Cloud - SAS Cloud - SAS Viya - Tableau Online ...以及更多！ CData Connect 的作用就像一个数据网关，转换 SQL 并安全地代理 API 请求。 MySQL/SQL/OData 访问云数据源编写 SQL，获取数据 - 强大的 SQL 抽象简化了连接，并解耦了数据访问。 SQL / MySQL Wire Protocol - 使用任何可以与 MySQL 或 SQL Server 通信的应用程序或驱动程序。全面的 CRUD 支持 - 双向数据访问，具有全面的读、写、更新和删除支持。企业级安全性 - 高级安全性和身份验证。安全 TLS/SSL 数据加密。请求免费试用或了解更多信息，请访问 https://www.cdata.com/connect/details/
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality 提供两种产品，以最适合快节奏数据世界中的数据团队的定制方式灵活解决数据集成和管理问题。数据虚拟化平台 - 灵活数据架构的数据虚拟化 通过将数据虚拟化和数据复制独特地结合起来，数据虚拟化平台为数据团队提供了灵活性，使其能够始终根据特定要求选择正确的方法。它通过提供这些框架不可或缺的自助服务功能和数据治理功能，成为 Data Fabric 和 Data Mesh 的推动者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企业使用数据虚拟平台来构建现代数据架构，以满足当今和未来的业务需求。 Pipes - 简单可靠的数据复制借助 Pipes，任何人只需单击几下即可构建从 200 多个可用源到数据仓库的数据管道。完全自动化，无需任何编码。电子商务和市场领域的许多企业以及营销机构选择 Pipes 来始终拥有最新数据。借助 Pipes Professional，数据团队还可以使用 SQL 构建自定义数据管道，并利用作业依赖性以及高级复制类型。版本说明：https://datavirtuality.com/imprint/ 隐私声明：https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。