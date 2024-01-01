数据虚拟化软件 - 最热门应用 - 加拿大

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团队使用数据虚拟化软件通过虚拟数据层促进敏捷的数据存储、检索和集成过程。 要获得纳入数据虚拟化类别的资格，产品必须： -通过虚拟化层抽象数据。 -整合不同来源的数据。 - 促进数据检索和操作。
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Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解...
CData Connect Cloud
cdata.com
您的组织依靠实时业务和运营数据来提供可行的见解并推动增长。 CData Connect 是您数据价值链中缺失的一环。 CData Connect 允许用户通过标准数据库访问连接到任何云应用程序或数据库中的数据。借助 CData Connect，支持的数据源的外观和行为类似于标准 MySQL 数据库。 CData Connect 支持从任何支持标准数据库连接的应用程序直接连接，包括流行的云 BI 和 ETL 应用程序，例如： - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow...
Denodo
denodo.com
我们使组织能够实时连接到所有数据。 Denodo 是由数据虚拟化支持的逻辑数据结构领域的领导者，提供跨最广泛的企业、云、大数据和非结构化数据源的数据访问、数据治理和数据交付功能，而无需将数据从原始存储库中移出。 Denodo 各个主要行业的客户都获得了显着的业务敏捷性和投资回报率。 Denodo 平台提供用于语义搜索和企业范围数据治理的主动数据目录、由 AI 提供支持的行业领先的智能查询加速、用于多云和混合部署的自动化云基础设施管理，以及用于自助服务的嵌入式数据准备功能。管理良好且安全的分析。 Denodo 提供了任何其他技术所没有的独特的数据集成和管理方法。 Denodo 客户报告称：与 E...
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality 提供两种产品，以最适合快节奏数据世界中的数据团队的定制方式灵活解决数据集成和管理问题。数据虚拟化平台 - 灵活数据架构的数据虚拟化 通过将数据虚拟化和数据复制独特地结合起来，数据虚拟化平台为数据团队提供了灵活性，使其能够始终根据特定要求选择正确的方法。它通过提供这些框架不可或缺的自助服务功能和数据治理功能，成为 Data Fabric 和 Data Mesh 的推动者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企业使用数据虚拟平台来构建现代数据架构，以满足当今和未来的业务需求。 Pipes - 简单可靠的数据复制借助...