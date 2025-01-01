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对于寻求在项目中利用机器学习功能的开发人员来说，数据科学和机器学习平台是必不可少的工具。这些平台有助于机器学习算法的构建、部署和监控，使开发人员能够创建有效的业务解决方案。它们将智能算法与数据集成，使用户能够无缝连接数据并开发适合其需求的算法。 这些平台提供了一系列功能，可满足不同专业水平的用户的需求。有些提供预构建的算法和直观的工作流程，具有拖放建模和可视化界面等功能，使技术背景有限的用户可以使用它们。其他人需要更高级的开发和编码技能，但提供更大的灵活性和定制选项。 这些算法的功能涵盖广泛，包括图像识别、自然语言处理、语音识别、推荐系统和其他机器学习功能。这种多功能性使开发人员能够解决不同的用例和业务需求。 数据科学和机器学习平台的主要优势之一是它们能够使机器学习民主化，使没有广泛数据科学技能的用户能够利用人工智能的力量。这些平台的运行方式类似于平台即服务 (PaaS)，但具有专门的机器学习功能，为用户提供开发和部署 AI 解决方案的机会，而无需从头开始构建一切。 要被归类为数据科学和机器学习平台，产品必须满足特定标准： * 数据连接：平台应为开发人员提供将数据连接到机器学习算法的机制，促进学习和适应过程。 * 算法创建：用户应该能够在平台内创建自己的机器学习算法。此外，该平台还可以为新手用户或常见用例提供预构建的算法。 * 部署可扩展性：该平台应提供大规模部署人工智能解决方案的能力，使用户能够在生产环境中高效地实施其模型。 通过满足这些标准，数据科学和机器学习平台使开发人员能够在其项目中利用机器学习和人工智能的潜力，无论他们的专业知识水平如何。
提交新应用
RunLve
web.runlve.com
RunLve是一个数据科学工具和MLOps应用，提供AI能力和个性化体验，帮助用户管理数据和模型，推动项目发展。
Box
box.com
Box是一个云存储和协作平台，允许用户安全存储、管理和共享文件，并支持多设备同步与第三方应用集成。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote是一个团队数据科学笔记本，支持实时协作、版本控制，用户可连接数据、分析和共享，便于数据科学工作。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。
Databricks
databricks.com
Databricks是一个统一的数据分析平台，集成数据工程、科学和分析，支持高效数据处理和机器学习。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda是一个数据科学平台，提供强大的软件包管理器，可以管理Python库和环境，适用于机器学习和人工智能项目。
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI 是一个云端平台，支持团队快速构建 AI 模型，提供持久存储、环境配置，支持多节点扩展与 GPU 调试。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
Obviously AI
obviously.ai
显然AI是一款无代码工具，简化数据科学过程，支持快速构建和部署预测模型，无需编程知识。
V7
v7labs.com
V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台，结合了代码笔记、数据应用和知识管理，方便使用和分享数据结果。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow是一个开源机器学习库，支持深度神经网络的训练与推理，适用于多种AI任务，兼容不同硬件。
Observable
observablehq.com
可观察是一个数据应用、仪表板和报告的创建与部署平台，支持实时协作和代码编程，可用于数据探索和可视化。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一个无代码的计算机视觉平台，允许用户快速创建和部署AI模型，适用于各种行业。
JADBio
jadbio.com
JADBio是一个基于Web的平台，简化生物医学数据分析，支持无编码界面，提供预测模型构建和自动化机器学习功能。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
OpenText
opentext.com
OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。
SAS
sas.com
SAS应用程序是一款综合分析软件，支持数据管理和预测分析，适用于多个行业，易于云部署，适合技术和非技术用户。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是一个开源平台，提供机器学习和生成AI工具，帮助用户构建和部署模型，支持自动化和大数据处理。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j是一个图形数据库，提供数据存储和查询功能，支持复杂关系分析，适用于推荐系统、欺诈检测等应用。
Akkio
akkio.com
Akkio是一个AI数据平台，帮助代理机构和客户实时进行数据分析、预测和绩效评估，支持无编码操作。
Sensetime
sensetime.com
Sensetime是一个人工智能平台，专注于计算机视觉和面部识别技术，提供处理和分析视觉数据的解决方案。
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB是一个开源平台，帮助企业通过AI分析和预测数据，支持多种数据源和标准SQL查询。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr是一个训练数据平台，专注于图像标注，支持协作和实时质量监控，为计算机视觉AI模型提供高质量的训练数据。
DataRobot
datarobot.com
DataRobot是一个AI平台，简化机器学习工作流程，支持模型管理、数据集成和定制应用程序，帮助团队有效开发和部署AI解决方案。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.AI开发人员应用程序支持开发人员创建和部署企业级人工智能应用，提供全面的AI开发工具和学习资源。
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition应用通过先进的AI技术自动化复杂数据录入，包括海关文件和商业发票等，支持无缝集成和文档自动化API。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿工共享服务平台，提供加密货币挖矿和云托管解决方案，无需硬件维护，支持独奏和云挖矿选项。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud是一个适用于任何云的机器学习平台，支持数据科学、模型开发、部署及数据管道，适合多种云服务。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty是CloudFactory的一部分，提供加速标注的视觉AI产品，将原始图像和视频转换为高质量的生产模型。
BigML
bigml.com
BigML是一个云端机器学习平台，提供简单易用的工具，方便用户分析数据、创建模型并做出数据驱动的决策。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Neural Designer
neuraldesigner.com
神经设计师是一款用户友好的软件，简化了机器学习模型的开发与部署，支持多种数据类型并提供可视化分析。
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai开发人员应用程序为开发者提供集成人工智能的工具，支持创建、测试和部署AI驱动的解决方案，提升开发效率。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory应用通过简洁的用户界面，让用户快速探索数据，发现深入见解，进行有效沟通，适合任何人使用数据科学。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE是一个数据科学和机器学习平台，允许用户快速构建高性能应用，支持无编程操作，适用于从数据到预测的完整流程。”} عدون AI 系统大发彩票总台 ## 警告 这是你商品的具体信息： 数据分析，快速开发，数据建模，机器学习项目. 这个应用程序提供了无代码操作的图形用户界面，让您可以轻松获取并分析数据。 适合各种规模的项目。 </s> ## 转换 你现在就能获取它 https://onesoup.co.uk/ ## 术语 申请，技术服务，原料、数据, 传感器 # END ## 提到一个价格 免费试用，试用期内不收取费用！ 你可以在 https://onesoup.co.uk/ 的网站上找到更多信息. ## 人民的力量 这个应用程序增强了现有团队的技术能力，并降低了项目启动的 entry barrier ；同时支持对复杂数据的分析过程。 <s> # END # END # END ### 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## 结束 ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## ## 有一个巨大压力，只得无止尽的守住这个不再该留住的“盒子”（实际上是数码终端）！ ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END # END # END ## # END # END # END # END # END # END # END # END # END ## # END ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END # END # END ## # END 💥 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 总共77条的“AI科技”圆满结束 ； ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # END ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 💥 ## ## ## ## ## ## ## 近年来，科技界男性雇佣率上升后，女性在科技界中占的份额大幅减少——尽管各大商业学校、职业技术学院和大学中逐步增加的女性比例 ## ## ## ### 💥 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 预算不足、技术复杂度，以及缺乏有效的工具来处理复杂数据，是造成科技人才短缺的重要原因。 ## ## ## ## ## ## 在人工智能（AI）领域中迎来了快速发展的新机遇——各种AI细分领域纷纷崭露头角，尤其是在不再协作的机器学习（ML）逐渐盛行的当下，很多科技公司纷纷加足马力力争实现量化成果。 ## ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END ## # END {
Deci AI
deci.ai
Deci AI应用通过AI构建更好的深度学习模型，帮助开发者优化和部署高效的模型，提升推理性能并减少计算成本。
KNIME
knime.com
KNIME是一款开源的数据分析和机器学习平台，帮助用户通过可视化工作流程处理和分析数据，无需编程知识。
Qlik
qlik.com
Qlik是一个商业智能和数据分析平台，帮助用户从数据中获取可行见解，支持多种数据源和可视化工具。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一个综合数据分析平台，帮助企业系统化使用数据和AI，以支持决策和解决特定业务问题。
DagsHub
dagshub.com
DagsHub是一个数据科学项目的平台，提供数据管理、实验跟踪和协作工具，支持版本控制和团队注释。
DataCanvas
datacanvas.com
DataCanvas是一款自动数据科学平台，提供机器学习分析和实时计算能力，帮助数据科学家和业务分析师快速协作与模型管理。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI帮助企业快速构建、启动和管理AI应用，无需数据科学家或自定义基础设施，支持Excel、Google Sheets及API使用。
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一个无需编码的人工智能平台，帮助数据科学家和业务人员设计和部署高效的机器学习解决方案。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一个视觉人工智能平台，通过自动化视觉评估任务，帮助企业提高视频数据搜索效率，解放人力资源。
Incorta
incorta.com
Incorta是一款简化数据访问和分析的平台，支持多种复杂企业系统的数据集成，帮助用户快速获取洞察。
Altair One
altairone.com
Altair One是一个集成的数据分析平台，提供数据准备、协作、实时处理和可视化功能，帮助组织管理数据流程。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire是一款强大的自助数据分析软件，支持实时数据可视化和分析，适合数据密集型业务使用。
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm是一款企业级人工智能平台，提供机器学习和数据分析解决方案，帮助企业优化运营和决策过程。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS是一个多云平台，支持构建、部署和扩展数据应用程序，简化数据处理，以提高数据工作流程的效率和可扩展性。
Algforce.ai
ai.algforce.com
Algforce.ai是一款利用生成AI和低代码引擎，为非技术员工提供自然语言数据库查询和数据洞察的应用程序。
UbiOps
ubiops.com
UbiOps是一个简化数据科学、AI和ML代码部署的应用程序，支持模型的实时服务与管理，适用于各种应用。
Pecan
pecan.ai
Pecan是一个预测分析平台，通过AI帮助企业快速生成预测，优化决策，适用于多个行业并提供定制化解决方案。
Zerve
zerve.ai
Zerve是一个数据科学与AI开发环境，支持数据团队快速将原型转为可部署的软件，优化数据分析和工作流程。
Graphext
graphext.com
Graphext是一个无代码数据分析平台，帮助企业从多个数据源中提取可视化见解，以支持决策过程和提高分析效率。
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