数据科学和机器学习平台 - 最热门应用 - 东帝汶

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
对于寻求在项目中利用机器学习功能的开发人员来说，数据科学和机器学习平台是必不可少的工具。这些平台有助于机器学习算法的构建、部署和监控，使开发人员能够创建有效的业务解决方案。它们将智能算法与数据集成，使用户能够无缝连接数据并开发适合其需求的算法。 这些平台提供了一系列功能，可满足不同专业水平的用户的需求。有些提供预构建的算法和直观的工作流程，具有拖放建模和可视化界面等功能，使技术背景有限的用户可以使用它们。其他人需要更高级的开发和编码技能，但提供更大的灵活性和定制选项。 这些算法的功能涵盖广泛，包括图像识别、自然语言处理、语音识别、推荐系统和其他机器学习功能。这种多功能性使开发人员能够解决不同的用例和业务需求。 数据科学和机器学习平台的主要优势之一是它们能够使机器学习民主化，使没有广泛数据科学技能的用户能够利用人工智能的力量。这些平台的运行方式类似于平台即服务 (PaaS)，但具有专门的机器学习功能，为用户提供开发和部署 AI 解决方案的机会，而无需从头开始构建一切。 要被归类为数据科学和机器学习平台，产品必须满足特定标准： * 数据连接：平台应为开发人员提供将数据连接到机器学习算法的机制，促进学习和适应过程。 * 算法创建：用户应该能够在平台内创建自己的机器学习算法。此外，该平台还可以为新手用户或常见用例提供预构建的算法。 * 部署可扩展性：该平台应提供大规模部署人工智能解决方案的能力，使用户能够在生产环境中高效地实施其模型。 通过满足这些标准，数据科学和机器学习平台使开发人员能够在其项目中利用机器学习和人工智能的潜力，无论他们的专业知识水平如何。
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Trendskout
trendskout.com
释放人工智能和自动化机器学习的力量 Trendskout 消除了典型人工智能实施中昂贵且耗时的项目方法。我们的人工智能软件可以立即改善您的业务，并提供直观的用户界面，使复杂的底层人工智能算法易于访问。只需选择您所需的 AI 应用程序并选择所需的参数即可。 Trendskout 将为您的业务案例生成最合适的人工智能模型。对人工智能和自动化机器学习项目的大量前期投资已成为过去。
UbiOps
ubiops.com
将您的本地分析脚本转变为强大的数据驱动应用程序！ UbiOps 是一个易于使用的部署和服务层，适用于您的数据科学、人工智能和机器学习代码。它将您的 Python 和 R 模型和脚本转换为实时 Web 服务，使您可以随时随地使用它们。从简单的数据处理功能到复杂的机器学习 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以轻松地在您自己的应用程序、网站或数据/IT 基础设施内运行它们。无需担心安全性、可靠性或可扩展性。 UbiOps 显着降低了开发成本，提高了数据科学团队的生产力并缩短了上市时间。 UbiOps 可以用作软件即服务 (SaaS) 或安装在您自己的（云）环境中。您可以从我们的 WebApp 使用 UbiOps，或者使用我们的命令行界面或 Python/R 客户端进行集成。提供最大的灵活性，以适应您现有的数据科学堆栈和流程。
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一个自助服务平台，供 ML 工程师根据原始事件数据定义实时管道。插入您的事件流，声明您的转换，并立即在线和离线提供功能。无需重新实施——无需管理基础设施 增长团队使用 Sumatra 通过为每个用户提供个性化体验来优化转化。 - 人工智能驱动的受众放大 - 漏斗每个阶段的个性化 - 优化转换速度比 A/B 测试快 3 倍
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
Qwak
qwak.com
Qwak 是一个完全托管、可访问且可靠的 AI 平台，允许 AI 从业者转换和存储数据，构建、训练和部署其 AI 应用程序，然后监控整个管道，所有这些都在一个平台中进行。 Qwak 的即用即付定价模式让您可以轻松地大规模交付成果。
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI 是作为云原生、基于微服务的容器化解决方案构建的，并通过持续滚动更新支持 CI/CD。这确保了敏捷性、可扩展性和弹性。它基于最好和最新的技术而构建，并且可扩展以满足 5G 和数字现实的期望。
Gurobi
gurobi.com
Gurobi 生产世界上最快、最强大的数学优化求解器 – Gurobi Optimizer – 40 多个不同行业的领先全球公司使用它来快速解决复杂的现实问题并做出自动化决策，以优化其效率和盈利能力。 作为数学优化软件的市场领导者，我们的目标不仅是提供最好的求解器，而且还提供最好的支持——以便公司能够充分利用数学优化的力量（单独或与机器等其他人工智能技术相结合）学习）来推动最佳的业务决策和结果。 Gurobi 成立于 2008 年，业务遍及美国、欧洲和亚洲，在全球拥有超过 2,500 家客户，其中包括 SAP。法航、Uber 和国家橄榄球联盟 (NFL)。
Graphext
graphext.com
Graphext 是一种先进的分析解决方案，可帮助企业根据数据做出更好的决策。我们捕获他们的数据，丰富数据并提供强大的可视化界面，以找到有关他们的客户、市场和产品的可行见解。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家领先的企业人工智能软件提供商，致力于加速数字化转型。 C3 AI 学院提供学习体验，使开发人员和数据科学家无论专业水平如何都能取得成功。这些课程向学生展示 C3 AI 应用平台的核心概念，并教他们如何构建机器学习应用程序。简短的高级主题课程让学生能够更深入地研究这些主题并磨练特定技能。无论您需要如何使用 C3 AI 应用平台取得成功，我们都可以为您提供培训支持。
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic 是 D2C 咨询集团的重要组成部分，处于保险科技和医疗保健数字创新的前沿。我们的平台通过自动化和数字化整个运营生命周期（包括销售、入职、报价、承保、索赔处理和客户服务）来彻底改变行业。 Artivatic 旨在满足承运人、经纪人、分销商、再保险公司、TPA 和医疗保健提供商的需求，在提供个性化解决方案的同时提高效率、透明度和风险管理。 我们的平台利用深度机器学习和专有算法，提供无与伦比的分析、情报和决策能力。我们将传统的一刀切模型转变为敏捷的数据驱动系统。
Kortical
kortical.com
Kortical 是一个 AI 平台，旨在加速 AI 解决方案的交付，专注于提供透明的 AutoML、可扩展部署、ML Ops 和自动训练 AI/ML 模型。 Kortical 主要为数据科学家和编码人员设计，旨在简化重复性任务并促进显着的商业价值。它允许用户使用 UI 和代码界面快速扩展 AI 和 ML 解决方案的交付。 该平台提供探索性数据分析、自定义数据清理和特征工程的功能。借助 Kortical，用户可以创建数千个模型实验并指定每个细节或让 AutoML 处理它。 该平台还拥有先进的模型可解释性，并通过 UI 或 API 提供一键部署。此外，Kortical 允许创建、部署 ML 应用程序/服务和基础设施，并可以使用代码构建和部署 ML 应用程序。 值得注意的是，Kortical 强调其易用性的理念，同时提供修改人工智能解决方案每个细节的功能。基于云的平台有助于快速有效地适应消费者和市场行为，促进人工智能的自学习。
Zerve
zerve.ai
数据科学和人工智能开发环境，专为代码优先数据团队构建。将原型无缝转换为软件，准备好自行部署或移交给工程团队进行部署。
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics 帮助组织利用数据在识别、吸引和吸引受众方面获得竞争优势。凭借一流的数据、尖端的软件解决方案以及由数据科学家、开发人员和调查科学专家组成的跨学科团队的强大组合，Civis 与领先的公共和私营部门组织合作，制定数据驱动的决策对于他们如何开展业务至关重要。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智能公司，提供平台、应用程序和服务，帮助企业利用人工智能的潜力来增加收入、增加利润和提高效率。 Peak 的云人工智能平台提供了广泛的功能集，使技术和商业团队能够在整个企业中大规模构建、部署和管理人工智能应用程序。 它还具有一个现成的应用程序库，适合 CPG、零售和制造等行业的各种用例。这些应用程序允许用户快速应用人工智能来实现商业目标，同时为他们提供随着时间的推移扩展人工智能使用所需的工具。
Datagran
datagran.io
一个简单的工具，通过数据整合整个公司，包括专家和非专家。创建复杂的模型和分析，并基于它们进行共享和采取行动。
DataCanvas
datacanvas.com
北京泽云科技有限公司（DataCanvas）成立于2013年，专注于自动化数据科学平台的持续开发和建设，专注于为数据科学家和人工智能从业者提供整套开发平台，并提供全面的配套服务助力政府和企业智能化升级转型。 DataCanvas是一家中国公司自主研发的。 DataCanvas依托国内外领先的数据科学平台，为政府、金融、航空、制造、交通、教育、房地产、互联网等行业客户提供实时、敏捷的AI能力建设。 通过DataCanvas平台，可以提供自动机器学习分析和实时计算能力，帮助业务分析师和数据科学家快速协作开发，实现自动模型创建、管理和应用支持。 以科技创新、人工智能等前沿技术和解决方案为客户业务创造更大价值。公司拥有优秀的数据科学家和产品研发团队，在自动深度机器学习、数据建模、大数据分析等领域拥有前沿行业实践经验。 2020年，DataCanvas凭借原创DeepTables开源项目，在包括知名电商公司、搜索引擎公司在内的1100多个团队的Kaggle竞赛中获得全球第一名。 总部位于北京，面向全国，在上海、山东、深圳设有分支机构。
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 专注于使用先进的人工智能来自动执行复杂的数据输入。 PaperEntry AI 是我们的无边界人工智能技术，可简化海关及其他领域的复杂文件，包括商业发票、装箱单、PGA 等。 PaperEntry AI 具有复杂的、可训练的 AI 引擎，结合了 OCR、自然语言处理、计算机视觉和深度学习 AI 建模。 将我们的技术无缝集成到您公司的现有系统中。易于使用的界面和工作流程直接连接到您现有的 TMS，消除任何学习曲线。我们还提供用于文档自动化的 API，确保满足任何数据输入需求的可配置性。 亲自体验一下吧！联系我们，让我们的团队演示下一代数据输入自动化。安排演示，看看我们实时处理您最复杂的文档。 告别过时的手动数据输入和基本 OCR 软件。与GenAI自动化一起拥抱未来！
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chipotle、 ADP、WorkDay、IFFCO-Tokio 和 AES。 H2O.ai 的 AI for Good 计划定期支持非营利组织、基金会和社区推动教育、医疗保健和环境保护的努力，包括确定易受自然灾害影响的地区和保护濒危物种。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一个云原生 PaaS，供机器学习团队在自己的云/本地基础设施上构建、部署和交付 ML/LLM 应用程序，并通过正确的治理控制以更快、可扩展、经济高效的方式，使他们能够实现 90比其他团队更快实现价值 %。 TrueFoundry 抽象出所需的工程并提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和应用程序模板，使组织能够加快整体 GenAI/LLMOps 框架的布局。企业可以在其内部系统中即插即用这些加速器，也可以在我们的加速器之上进行构建，以便为 GenAI 开发人员提供他们选择的 LLMOps 平台。 TrueFoundry 是模块化的，完全由 API 驱动，与市场上流行的工具（如 LangChain、VectorDBs、GuardRails 等）进行了原生集成。 TrueFoundry 与超过 25 家财富 500 强公司以及高科技中端市场公司合作，包括 WadhwaniAI、WhatFix、2 家财富 100 强医疗保健、Games24x7、AvisoAI 等。 TrueFoundry 得到了红杉资本、Eniac 和 Naval Ravikant、Anthony Goldbloom 等天使投资人的支持，以及来自顶尖科技公司的 50 多位 AI 和 ML 领导者、财富 500 强 CXO 以及 AlphaSense、Innovaccer、WhatFix、Rubrik 等独角兽公司创始人的支持。
KNIME
knime.com
KNIME 帮助个人和组织理解数据。 KNIME Software 通过直观的界面连接仪表板和高级分析的世界，适合任何处理数据的人。它使更多的业务专家能够自给自足，让更多的数据专家能够将业务推向现代数据科学的前沿，整合最新的人工智能和机器学习技术。 KNIME 的独特之处在于其开放式方法，可确保新技术的轻松采用和面向未来的访问。
Explorium
explorium.ai
Explorium 是一家领先的数据公司，利用 GenAI 技术构建全球最大、质量最高的优质外部数据集合，帮助企业做出准确的上市决策。 凭借我们在数据科学方面深厚的专业知识以及多年来构建企业级外部数据的经验，我们可以发现以前不可能的业务数据属性的新世界，使我们能够创建定制的数据集来解决客户的基本业务问题。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一个革命性的人工智能平台，让您可以轻松地将数据科学用于您的业务，而不受资源和基础设施的障碍。从初创公司到大型企业，各种规模的企业都可以利用 Qualetics 平台来解决复杂的业务问题并推动增长。 Qualetics 与您的产品、系统或流程配合，利用机器学习、NLP、计算机视觉和文本分析等深度人工智能技术来收集数据并进行处理。然后，所有可操作的分析见解都会以简单的方式呈现给您的团队-易于理解的仪表板，提供顶层和微观层面的见解。 Qualetics 不仅可以让您轻松获得正确的数据见解，还可以让您的团队更轻松地理解数据并采取行动。 Qualetics 的人工智能管理系统 (AIMS) 平台是所需的工具组合，可帮助将来自多个渠道的数据路由到复杂的机器学习系统中，并以清晰、无缝的方式提供见解供企业使用。
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® 是一个统一的数据自动化和决策智能平台，它集成了多个来源的数据，以提供智能信息和及时的见解，从而为企业提供制定关键任务决策所需的清晰度。 Infoveave® 的 4 个支柱是 * 见解 - 创建交互式可视化以提供可行的见解。编织引人入胜的叙事，专为影响力而定制 * 分析 - 探索模式以预测结果。使用 What-If、AutoML 和 Python 执行有效的分析 * 自动化 - 设置智能数据管道以简化流程、减少手动任务并增强数据流 * 数据应用程序 - 构建数据驱动的应用程序，支持最后一英里的数据收集。链接到自动化和触发操作
Hiro
hiro.so
Hiro 构建了将 Web3 引入比特币的开发人员工具。 Hiro 的工具套件通过智能合约、数字资产和去中心化应用程序释放了比特币的全部潜力。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一个用于构建、部署和扩展生产级数据应用程序和算法的端到端多云平台。我们将数据工程、数据科学和商业智能统一到一个自动化的集成环境中，以最小的技术复杂性实现更快的价值实现。该平台提供低代码、完全安全的界面，以简化数据访问和处理，并实现数据驱动项目的敏捷性。借助 ForePaaS，客户的交付时间缩短了 10 倍，将项目投入生产只需几周而不是几个月。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 的简单 UI 体验使任何人都可以使用数据科学来快速探索数据、发现更深入的见解并进行有效沟通。
evoML
evoml.ai
evoML 使数据科学家、工程师和业务领导者能够将高效 ML 模型的交付速度从几个月缩短到几周，并提高 ML 代码效率，从而实现更快的运行速度和更高的盈利能力。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® 软件是 Cloud Software Group 的一个业务部门，为数据密集型企业提供强大的自助式分析。 Spotfire 超越了基本的后视仪表板，为数据探索和实时决策提供了单一的可视化分析平台。在点击式无代码数据科学的支持下，Spotfire 甚至允许非开发人员同时分析静态数据和动态数据，从而更快地获得洞察并获得更好的业务成果。 Spotfire 现在是 Cloud Software Group 的一部分。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 通过我们获得专利的实用 AI 平台帮助企业在几分钟内构建、启动和管理 AI 应用程序 - 无需数据科学家、预先存在的数据或自定义基础设施。 帮助您的组织获得人工智能驱动的效率，例如降低 ACH 回报率、预测冲销、预测存款量、增加贷款报价等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中工作，或通过 API 来提供当今实用人工智能的力量。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，推动他们的项目向前发展。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一种数据科学和机器学习引擎，它使用数据中的关系来改进预测。它插入企业数据生态系统，以便您可以快速将更多数据科学项目投入生产。使用包含超过 65 种预先调整的图形算法的目录，数据科学家可以在几秒钟内探索数十亿个数据点，以识别隐藏的联系并生成引人注目的可视化效果，从而帮助利益相关者做出更好的决策。实际的业务应用程序和运营受益于上下文优先分析，只有图形才能跨项目提供，例如推荐引擎、异常和欺诈检测、路线优化、营销、网络分析等等。
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon 是一家软件公司，为作业调度、IT 自动化、加速和可扩展性、大数据、分布式计算和应用程序编排提供创新的开源解决方案。 Activeeon 帮助公司实现业务自动化并加速上市，通过工作负载自动化获得竞争优势。 Activeeon 生产可在云端和本地以许可或 SaaS 模式使用的 ProActive 软件。我们的软件通过多语言工作流程来编排应用程序和流程，同时增加计算资源的弹性和可扩展性，从而帮助用户实现其业务目标。最值得注意的是，ProActive 非常适合依赖于本地、混合和多云基础设施的流程。 Activeeon 将两种主要产品商业化： 1) ProActive Workflows & Scheduling - 作业调度和工作负载自动化解决方案，从多语言工作流的定义到调度和元调度，一直到云资源管理，这是云时代节省时间和成本的关键功能。 2) 机器学习开放工作室 - 完全开放、多语言、多人工智能框架、并且可由我们的最终用户完全定制和扩展的数据科学和机器学习平台。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一个数据科学和机器学习 (ML) 平台，使每个人（甚至是新手用户）能够在几分钟或几小时（而不是几周或几个月）内以经济实惠的方式构建高性能 ML 应用程序 - 否需要编码。 易于使用的连接工具链提供了您在单个管道中从原始数据到预测和见解所需的一切。手动和重复的机器学习任务是自动化的，引擎的智能功能有助于端到端地指导用户。 您可以通过引擎的无代码图形用户界面 (GUI) 或 API 和 SDK 来开发和部署 ML 应用程序。因此，无论您是构建一个没有专用数据科学资源的小型试点项目，还是部署大型企业机器学习系统，您都可以为现有团队配备正确的工具，以快速构建有意义的解决方案。 “引擎的强大之处不仅在于它能够创建高质量的预测模型，还在于它能够让您在几分钟而不是几周内启动并运行并评估结果。”
TeleSign
telesign.com
Telesign 通过连接、保护和捍卫全球领先企业的数字身份，为他们提供 Continuous Trust™。 Telesign 每月验证超过 50 亿个唯一电话号码，代表全球移动用户的一半，并提供对剩余数十亿电话号码的重要洞察。该公司强大的人工智能和广泛的数据科学以速度、准确性和全球影响力的独特组合提供身份。 Telesign 解决方案可防止欺诈、确保通信安全，并通过让公司和客户充满信心地参与来实现数字经济。
Deci AI
deci.ai
Deci 通过使用 AI 构建更好的 AI，使深度学习能够发挥其真正潜力。借助该公司的端到端深度学习加速平台，人工智能开发人员可以为任何环境（包括云、边缘或移动）构建、优化和部署更快、更准确的模型。 借助 Deci 的平台，开发人员可以在任何硬件上将深度学习模型推理性能提高 3 倍至 15 倍，同时仍然保持准确性。这直接转化为有限硬件上的新用例，大大缩短了开发周期，并将计算成本降低了高达 80%。 该平台由 Deci 的自动神经架构构建 (AutoNAC) 技术提供支持，这是一种算法优化引擎，可以最大限度地利用任何硬件。 AutoNAC 引擎包含一个神经架构搜索 (NAS) 组件，该组件可以重新设计给定的训练模型的架构，以最佳地提高特定目标硬件的推理性能（吞吐量、延迟、内存等），同时保持其基线准确性。 Deci 在 MLPerf 行业基准测试中在英特尔 CPU 上实现了破纪录的 11.8 倍加速推理速度，并被评为 CBInsights 人工智能公司 100 强。在世界一流的深度学习专家团队的领导下，Deci 让人工智能开发人员专注于他们最擅长的事情——为世界上最复杂的问题创建基于人工智能的创新解决方案。
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一个无代码人工智能平台，可帮助数据科学家、领域专家和业务利益相关者无缝设计和部署人工智能解决方案。 Decanter AI 通过直观的界面为企业提供世界一流的机器学习技术，使企业能够通过快速构建、测试和部署高度准确的机器学习模型，使用人工智能驱动的方法解决业务挑战。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿机共享服务平台，为用户提供全方位的加密货币挖矿和云托管解决方案。它是世界上第一个为最小的 1 TH 提供真正计算能力的平台。
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成为企业的人工智能技术合作伙伴。 其产品AlgForce Copilot创建了“AIGC+Data Insight”解决方案。利用生成式AI和低代码引擎，辅助企业非技术人员使用自然语言查询数据库。AI自动进行语义理解、洞察路径规划和自动编程，生成专家级数据洞察，辅助业务决策几秒钟之内。 AlgForce Copilot作为所有非技术人员的24/7数据洞察AI“外脑”，旨在实现数据访问民主化，赋能企业打造数据驱动的增长飞轮！
Accern
accern.com
Accern 是领先的 NLP 公司，致力于帮助企业开发特定行业的解决方案。该公司提供专为多个行业量身定制的综合 NLP 平台、模型、数据和聊天，加快了金融服务、政府等领域领先组织的价值实现时间。凭借简化的无代码工作流程，辅以预构建的分类法、50,000 多个分类模型以及对数十亿行公共数据的访问，Accern 正在彻底改变全球员工队伍的运营效率。 Accern 的卓越成就使其在 Gartner® 2023 年数据科学、机器学习和银行业新兴技术炒作周期™ 中获得显着地位，并被 Fast Company 认可为科技领域的下一个大事件之一。 Accern 受到 Capgemini、UniCredit、Interactive Brokers、Mizuho Bank 和 Standard Bank 等全球领先企业的精英数据团队的信赖，促进了 NLP 解决方案的大规模构建和部署。 Accern 总部位于纽约州纽约市，很荣幸被评为福布斯 30 位 30 岁以下公司。该公司已从 Fusion Fund、Tribe Capital、Shasta Ventures、Allianz Strategy Ventures、Mighty Capital 等知名机构投资者那里筹集了 4000 万美元。
4Paradigm
en.4paradigm.com
第四范式是企业人工智能的行业先行者和领导者，也是中国以平台为中心的决策人工智能市场的最大参与者。公司提供端到端企业级人工智能解决方案，服务行业包括但不限于金融、零售、制造、能源电力、电信、医疗等。 第四范式自成立以来就备受资本市场关注。股东包括红杉中国、博裕资本、春华资本等明星金融投资机构；国家制造业转型基金、国家开发银行、国信等国有投资平台；以及各大国有银行、思科、中国三峡等金融及TMT企业。能源电力行业战略投资机构。 凭借深厚的技术积累和成熟的产品能力，第四范式： ——以平台为中心的人工智能决策市场中国排名第一（来源：中洞咨询） ——2018年以来中国机器学习平台市场份额排名第一（来源：IDC MarketScape） -- 2020年为47家世界500强及上市公司提供服务
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多证券交易所（OTEX）。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屡获殊荣的 ML 平台，适用于拥有 100,000 多名用户的任何云，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。用户可以在完全托管的环境中启动具有 4TB RAM 的笔记本、添加 GPU、连接到分布式工作集群、构建大型语言模型等。数据科学家和分析师使用他们想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜欢的语言、IDE 和机器学习库。 我们提供完整的 Git 集成、共享自定义映像和安全凭证存储，使您可以轻松地在云中扩展和构建团队。我们通过作业和部署等功能支持从实验到生产的整个机器学习生命周期。这些功能和内置工具可以在团队内轻松共享，因此可以节省时间并且可以重复工作。 Saturn Cloud 可在多种云上使用：AWS、Azure、GCP 和 OCI。请立即联系我们获取免费演示。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注释的协作功能，并提供贴标机和模型性能分析。此外，V7 还通过直观的用户界面促进注释和模型训练工作流程变得更加高效。 凭借其增强的自动注释功能，它加快了注释的速度和准确性。该平台与 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支持视频、图像和文本数据等一系列数据类型。
DataRobot
datarobot.com
打开。灵活的。旨在适应您团队的人工智能需求。 DataRobot 将您所有的生成和预测工作流程整合到一个强大的平台中。快速交付您的业务所需的人工智能，管理您的所有资产，并聘请世界一流的人工智能专家。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一个利用企业数据定制人工智能的平台。 MindsDB 训练、测试，然后选择最准确的最先进的 AI 模型来应用于您的数据，为您提供超准确的预测和预测。
Akkio
akkio.com
Akkio 是一个主要为机构及其客户设计的人工智能数据平台，旨在促进数据驱动的实时决策。其功能范围广泛，包括但不限于准备和清理数据、进行预测和预测以及评估绩效。 值得注意的是，Akkio 以其用户友好性、规模和经济性而自豪。该平台提供诸如用于交互式数据处理的聊天探索和聊天数据准备以及用于全面见解的生成报告等功能。 它允许代理机构创建客户仪表板，以查明广告支出浪费的领域、效果最好的广告等。该平台可以显示历史数据中的模式，以预测未来结果并生成关键见解，以增强客户体验和活动绩效。 鉴于 Akkio 的预测人工智能引擎旨在发现隐藏的数据宝石，用户不仅可以预测未来的结果，还可以使用这些预测见解来制定相应的计划和行动。 其访问和准备功能可以轻松集成所有数据源、根据需要修改数据并自动保持数据最新。最后，Akkio 对无代码 AI 实施的重视表明其致力于让所有技能水平的用户都能轻松访问 AI。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - 团队可以轻松构建 AI 的平台。 从想法到模型，快如闪电。一起编码。原型。在 GPU 上进行训练。规模。服务。 从您的浏览器 - 零设置。 AI Studio 是您的云端笔记本电脑。零设置。时刻准备着。持久存储和环境。 CPU 上的代码。在 GPU 上调试。扩展到多节点。进行清扫、作业等。 使用 PyTorch Lightning、Fabric、Lit-GPT、torchmetrics 等缩放模型。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
Pecan
pecan.ai
Pecan 成立于 2018 年，是一个预测分析平台，利用其开创性的 Predictive GenAI 消除人工智能采用的障碍，使所有数据和业务团队都可以使用预测建模。在生成式人工智能的引导下，企业无需专业人员即可获得跨各个业务领域的精确预测。预测 GenAI 可实现快速模型定义和训练，而自动化流程则可加速 AI 实施。通过 Pecan 将预测性人工智能和生成式人工智能融合在一起，现在可以更快、更轻松地实现人工智能的业务影响。欲了解更多信息，请访问 www.pecan.ai。
Rescale
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Rescale 是专为云构建的高性能计算！ Rescale 使组织能够通过消除复杂性来实现科学和工程突破。 从超音速喷气式飞机到个性化医疗，工程师们正在利用 Rescale 平台以前所未有的速度和效率加速新产品创新，Rescale 平台是一种用于混合云上大计算和研发协作的智能全栈自动化解决方案。 Rescale 使 IT 领导者能够提供高性能计算即服务，并在具有安全性、架构和财务控制的混合云控制平面上实现软件自动化。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代和部署人工智能解决方案，跟上市场快速变化的需求。 Dataloop 致力于通过提供以开发人员为中心的平台来解决人工智能和数据管理的复杂性和挑战，从而推动人工智能开发。 Dataloop 的愿景是使人工智能开发民主化，使每个组织都能利用人工智能的力量并推动其创新解决方案。
Obviously AI
obviously.ai
显然，人工智能是一种无代码工具，旨在简化数据科学的过程。它包含机器学习模型构建、解释结果和预测结果的功能，所有这些功能都在一个界面中。 可以在几分钟内直接从平台构建和部署模型，与传统编码方法相比节省了大量时间。它支持各种形式的预测，包括对客户流失、潜在客户转换和贷款偿还等因素进行分类，对销售、动态定价和收益率等结果进行回归，以及预测一段时间内的数量（如未来几个月的销售或库存）的时间序列价格。 该工具的功能不仅仅限于模型构建。它支持快速部署 AI 模型、实时 API 集成（用于在应用程序中动态进行预测）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中可视化预测数据、自动化模型监控以及通过 Zapier 提供的强大流程自动化功能。 该软件还包括专门的数据科学专家的支持，以协助满足团队需求，例如数据合并、丰富、清理和其他统计任务。 此外，用户可以将Beyond AI与Zapier、Airtable、Dropbox和Salesforce等其他工具集成，以增强他们的服务。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构建的。最好的都是用 Observable 创建的。
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进行投资。但机器学习转换器的革命和对机器学习模型优化的不懈关注正在达到收益递减的地步。还有什么？
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Dataiku
dataiku.com
Dataiku 是 Everyday AI 的平台，系统化数据的使用以实现卓越的业务成果。使用 Dataiku 的组织将其人员（无论是技术人员和代码工作人员，还是业务方面的低代码或无代码人员）提升到非凡的水平，使他们能够利用数据做出更好的日常决策。 全球超过 500 家公司使用 Dataiku 来系统化其数据、分析和人工智能的使用，推动从欺诈检测到客户流失预防、预测性维护到供应链优化等各种用例。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。