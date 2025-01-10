数据科学和机器学习平台 - 最热门应用 - 菲律宾

JADBio

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JADBio 将强大的端到端机器学习平台与丰富的功能（包括智能功能）相结合，使健康数据分析师和生命科学专业人士能够轻松且经济地使用数据科学来发现知识，同时减少时间和精力选择预测模型的重用。 JADBio 的医疗保健专用平台提供了领先的人工智能工具和自动化功能，使生命科学专业人员能够快速轻松地构建和部署准确且可解释的预测模型，即使他们没有数据科学专业知识。平台支持缺失值的预处理和插补；它选择特征和建模、调整超参数，并有效测试数千种算法配置，以确定生成最终 ML 模型的最佳配置。该平台评估其预测性能并生成大量的可视化和报告。客户能够选择多个选定的功能子集来生成同样的预测模型，使用 JADBio 广泛的内容库构建自己的高级定制模型，或者取下现成的模型并将其定制为自己的模型。所有生成的模型都可以以可执行形式下载，应用于外部验证集，或者通过输入所选特征的观察值来手动运行。 JADBio 的库包含数千种算法和预构建模型，可以预测常见的医疗保健问题，还包含因果发现或生存预测以及其他事件发生时间结果等新颖功能。 JADBio 的预构建元素和 AutoML 功能为健康数据科学家、生物信息学家和没有内部数据科学专业知识的组织提供了低代码选项，可以轻松且经济地分析其健康数据。同时，JADBio REST API 允许高级用户在自己的应用程序中利用 JADBio 的功能或自动化其工作流程和流程。 通过提供专为生命科学家构建的端到端平台，并得到欧洲最大研究中心的研发支持，我们允许客户利用其不断增长的生物医学数据，并在几分钟内将其投入生产。