数据科学和机器学习平台 - 最热门应用 - 智利

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对于寻求在项目中利用机器学习功能的开发人员来说，数据科学和机器学习平台是必不可少的工具。这些平台有助于机器学习算法的构建、部署和监控，使开发人员能够创建有效的业务解决方案。它们将智能算法与数据集成，使用户能够无缝连接数据并开发适合其需求的算法。 这些平台提供了一系列功能，可满足不同专业水平的用户的需求。有些提供预构建的算法和直观的工作流程，具有拖放建模和可视化界面等功能，使技术背景有限的用户可以使用它们。其他人需要更高级的开发和编码技能，但提供更大的灵活性和定制选项。 这些算法的功能涵盖广泛，包括图像识别、自然语言处理、语音识别、推荐系统和其他机器学习功能。这种多功能性使开发人员能够解决不同的用例和业务需求。 数据科学和机器学习平台的主要优势之一是它们能够使机器学习民主化，使没有广泛数据科学技能的用户能够利用人工智能的力量。这些平台的运行方式类似于平台即服务 (PaaS)，但具有专门的机器学习功能，为用户提供开发和部署 AI 解决方案的机会，而无需从头开始构建一切。 要被归类为数据科学和机器学习平台，产品必须满足特定标准： * 数据连接：平台应为开发人员提供将数据连接到机器学习算法的机制，促进学习和适应过程。 * 算法创建：用户应该能够在平台内创建自己的机器学习算法。此外，该平台还可以为新手用户或常见用例提供预构建的算法。 * 部署可扩展性：该平台应提供大规模部署人工智能解决方案的能力，使用户能够在生产环境中高效地实施其模型。 通过满足这些标准，数据科学和机器学习平台使开发人员能够在其项目中利用机器学习和人工智能的潜力，无论他们的专业知识水平如何。
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Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。 官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，推动他们的项目向前发展。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
Obviously AI
obviously.ai
显然，人工智能是一种无代码工具，旨在简化数据科学的过程。它包含机器学习模型构建、解释结果和预测结果的功能，所有这些功能都在一个界面中。 可以在几分钟内直接从平台构建和部署模型，与传统编码方法相比节省了大量时间。它支持各种形式的预测，包括对客户流失、潜在客户转换和贷款偿还等因素进行分类，对销售、动态定价和收益率等结果进行回归，以及预测一段时间内的数量（如未来几个月的销售或库存）的时间序列价格。 该工具的功能不仅仅限于模型构建。它支持快速部署 AI 模型、实时 API 集成（用于在应用程序中动态进行预测）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中可视化预测数据、自动化模型监控以及通过...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - 团队可以轻松构建 AI 的平台。 从想法到模型，快如闪电。一起编码。原型。在 GPU 上进行训练。规模。服务。 从您的浏览器 - 零设置。 AI Studio 是您的云端笔记本电脑。零设置。时刻准备着。持久存储和环境。 CPU 上的代码。在 GPU 上调试。扩展到多节点。进行清扫、作业等。 使用 PyTorch Lightning、Fabric、Lit-GPT、torchmetrics 等缩放模型。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 拥有超过 4500 万用户和 25 万个组织使用该平台，是世界上最受欢迎的数据科学平台，也是现代人工智能开发的基础。该公司率先将 Python 用于数据科学，拥护其充满活力的社区，并继续管理开源项目，使未来的人工智能创新成为可能。 我们的企业级和工作站解决方案使世界各地的企业、研究和学术机构能够利用开源的力量来获得竞争优势、开创性的研究和一个更美好的世界。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一个利用企业数据定制人工智能的平台。 MindsDB 训练、测试，然后选择最准确的最先进的 AI 模型来应用于您的数据，为您提供超准确的预测和预测。
Akkio
akkio.com
Akkio 是一个主要为机构及其客户设计的人工智能数据平台，旨在促进数据驱动的实时决策。其功能范围广泛，包括但不限于准备和清理数据、进行预测和预测以及评估绩效。 值得注意的是，Akkio 以其用户友好性、规模和经济性而自豪。该平台提供诸如用于交互式数据处理的聊天探索和聊天数据准备以及用于全面见解的生成报告等功能。 它允许代理机构创建客户仪表板，以查明广告支出浪费的领域、效果最好的广告等。该平台可以显示历史数据中的模式，以预测未来结果并生成关键见解，以增强客户体验和活动绩效。 鉴于 Akkio 的预测人工智能引擎旨在发现隐藏的数据宝石，用户不仅可以预测未来的结果，还可以使用这些预测见解来制...
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注...
Red Hat
redhat.com
红帽是全球领先的企业开源解决方案提供商，采用社区驱动的方法来提供高性能的 Linux、混合云、边缘和 Kubernetes 技术。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屡获殊荣的 ML 平台，适用于拥有 100,000 多名用户的任何云，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。用户可以在完全托管的环境中启动具有 4TB RAM 的笔记本、添加 GPU、连接到分布式工作集群、构建大型语言模型等。数据科学家和分析师使用他们想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜欢的语言、IDE 和机器学习库。 我们提供完整的 Git 集成、共享自定义映像和安全凭...
Dataiku
dataiku.com
Dataiku 是 Everyday AI 的平台，系统化数据的使用以实现卓越的业务成果。使用 Dataiku 的组织将其人员（无论是技术人员和代码工作人员，还是业务方面的低代码或无代码人员）提升到非凡的水平，使他们能够利用数据做出更好的日常决策。 全球超过 500 家公司使用 Dataiku 来系统化其数据、分析和人工智能的使用，推动从欺诈检测到客户流失预防、预测性维护到供应链优化等各种用例。
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿机共享服务平台，为用户提供全方位的加密货币挖矿和云托管解决方案。它是世界上第一个为最小的 1 TH 提供真正计算能力的平台。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家领先的企业人工智能软件提供商，致力于加速数字化转型。 C3 AI 学院提供学习体验，使开发人员和数据科学家无论专业水平如何都能取得成功。这些课程向学生展示 C3 AI 应用平台的核心概念，并教他们如何构建机器学习应用程序。简短的高级主题课程让学生能够更深入地研究这些主题并磨练特定技能。无论您需要如何使用 C3 AI 应用平台取得成功，我们都可以为您提供培训支持。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一个用于机器学习和人工智能的免费开源软件库。它可用于一系列任务，但特别关注深度神经网络的训练和推理。它是由 Google Brain 团队开发的，供 Google 内部研究和生产使用。
Qlik
qlik.com
Qlik 凭借强大的数据集成、质量和分析能力，正在引领人工智能驱动的企业之路。借助 Qlik，组织可以更充分地利用数据并交付更好的业务成果。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
Chooch
chooch.ai
Chooch 是领先的视觉 AI 平台，它将生成式 AI 和计算机视觉相结合，帮助企业自动执行重复的手动视觉审查任务，使搜索视频数据更加高效，并允许企业将人力资源重新分配到更高价值的活动。 Chooch 的 ImageChat Generative AI 可以使用提示技术视频和图像数据进行系统查询，以监控特定的视觉效果或动作，并在检测到时发送实时警报以启动进一步的行动。 Chooch 被用于许多不同的应用程序，包括检测零售盗窃、监控工作场所安全、检测武器、监控自助结账、数字资产管理等等。
DataRobot
datarobot.com
打开。灵活的。旨在适应您团队的人工智能需求。 DataRobot 将您所有的生成和预测工作流程整合到一个强大的平台中。快速交付您的业务所需的人工智能，管理您的所有资产，并聘请世界一流的人工智能专家。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。 利用流行的开源工具来版本化数据集和模型、跟踪实验、标记数据和可视化结果
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 专注于使用先进的人工智能来自动执行复杂的数据输入。 PaperEntry AI 是我们的无边界人工智能技术，可简化海关及其他领域的复杂文件，包括商业发票、装箱单、PGA 等。 PaperEntry AI 具有复杂的、可训练的 AI 引擎，结合了 OCR、自然语言处理、计算机视觉和深度学习 AI 建模。 将我们的技术无缝集成到您公司的现有系统中。易于使用的界面和工作流程直接连接到您现有的 TMS，消除任何学习曲线。我们还提供用于文档自动化的 API，确保满足任何数据输入需求的可配置性。 亲自体验一下吧！联系我们，让我们的团队演示下一代数据输入自动化。安排演示，...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用于开发和部署机器学习模型的强大软件工具。它提供了一个用户友好的界面，允许用户构建、训练和评估神经网络，而无需广泛的编程知识。凭借广泛的功能和算法，Neural Designer 简化了从数据预处理到模型优化的整个机器学习工作流程。此外，它还支持各种数据类型，包括数字、分类和文本，使其在各个领域具有通用性。此外，Neural Designer 还提供自动模型选择和超参数优化，使用户能够轻松找到最适合其数据的模型。最后，其直观的可视化和全面的报告有助于解释和理解模型的性能。无论您是初学者还是经验丰富的数据科学家，Neural Designer 都可以加速准确...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一个无代码人工智能平台，可帮助数据科学家、领域专家和业务利益相关者无缝设计和部署人工智能解决方案。 Decanter AI 通过直观的界面为企业提供世界一流的机器学习技术，使企业能够通过快速构建、测试和部署高度准确的机器学习模型，使用人工智能驱动的方法解决业务挑战。
KNIME
knime.com
KNIME 帮助个人和组织理解数据。 KNIME Software 通过直观的界面连接仪表板和高级分析的世界，适合任何处理数据的人。它使更多的业务专家能够自给自足，让更多的数据专家能够将业务推向现代数据科学的前沿，整合最新的人工智能和机器学习技术。 KNIME 的独特之处在于其开放式方法，可确保新技术的轻松采用和面向未来的访问。
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai 是首屈一指的语言理解人工智能平台。其独特的 NL 混合方法将类人符号理解和机器学习相结合，将语言密集型流程转化为实践知识，提供改进整个组织决策所需的洞察力。通过提供全方位的本地、私有和公共云产品，expert.ai 增强了业务运营，加速和扩展了数据科学能力，并简化了保险、银行和金融、出版和媒体等众多行业的人工智能采用，国防与情报、生命科学与制药、石油天然气与能源等。
Encord
encord.com
Encord 是从数据中解锁人工智能的端到端平台。大规模安全地开发、测试和部署预测性和生成式人工智能系统，以释放机器学习的价值。创建高质量的训练数据、利用主动学习管道、评估模型质量、微调模型等等，全部集中在一个易于使用的平台上。 * 注释 - 通过可定制的工作流程和质量控制工具，有效地标记任何视觉模式并管理大规模注释团队。 * 主动 - 测试、验证和评估您的模型，并展示、整理和优先考虑最有价值的数据进行标记，以增强模型性能。 * Apollo - 大规模训练、微调和管理专有模型和基础模型，用于生产人工智能应用程序。 * 加速 - 按需、专业的标签服务可帮助您扩大规模。 Encord 受到 R...
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供对模拟和数据分析技术以及可扩展 HPC 和云资源的动态、协作访问，所有这些都集中在一个地方。
Deci AI
deci.ai
Deci 通过使用 AI 构建更好的 AI，使深度学习能够发挥其真正潜力。借助该公司的端到端深度学习加速平台，人工智能开发人员可以为任何环境（包括云、边缘或移动）构建、优化和部署更快、更准确的模型。 借助 Deci 的平台，开发人员可以在任何硬件上将深度学习模型推理性能提高 3 倍至 15 倍，同时仍然保持准确性。这直接转化为有限硬件上的新用例，大大缩短了开发周期，并将计算成本降低了高达 80%。 该平台由 Deci 的自动神经架构构建 (AutoNAC) 技术提供支持，这是一种算法优化引擎，可以最大限度地利用任何硬件。 AutoNAC 引擎包含一个神经架构搜索 (NAS) 组件，该组件可...
UbiOps
ubiops.com
将您的本地分析脚本转变为强大的数据驱动应用程序！ UbiOps 是一个易于使用的部署和服务层，适用于您的数据科学、人工智能和机器学习代码。它将您的 Python 和 R 模型和脚本转换为实时 Web 服务，使您可以随时随地使用它们。从简单的数据处理功能到复杂的机器学习 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以轻松地在您自己的应用程序、网站或数据/IT 基础设施内运行它们。无需担心安全性、可靠性或可扩展性。 UbiOps 显着降低了开发成本，提高了数据科学团队的生产力并缩短了上市时间。 UbiOps 可以用作软件即服务 (SaaS) 或安装在您自己的（云）环境中。您可以从我们的...
DataCanvas
datacanvas.com
北京泽云科技有限公司（DataCanvas）成立于2013年，专注于自动化数据科学平台的持续开发和建设，专注于为数据科学家和人工智能从业者提供整套开发平台，并提供全面的配套服务助力政府和企业智能化升级转型。 DataCanvas是一家中国公司自主研发的。 DataCanvas依托国内外领先的数据科学平台，为政府、金融、航空、制造、交通、教育、房地产、互联网等行业客户提供实时、敏捷的AI能力建设。 通过DataCanvas平台，可以提供自动机器学习分析和实时计算能力，帮助业务分析师和数据科学家快速协作开发，实现自动模型创建、管理和应用支持。 以科技创新、人工智能等前沿技术和解决方案为客户业...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一种数据科学和机器学习引擎，它使用数据中的关系来改进预测。它插入企业数据生态系统，以便您可以快速将更多数据科学项目投入生产。使用包含超过 65 种预先调整的图形算法的目录，数据科学家可以在几秒钟内探索数十亿个数据点，以识别隐藏的联系并生成引人注目的可视化效果，从而帮助利益相关者做出更好的决策。实际的业务应用程序和运营受益于上下文优先分析，只有图形才能跨项目提供，例如推荐引擎、异常和欺诈检测、路线优化、营销、网络分析等等。
JADBio
jadbio.com
JADBio 将强大的端到端机器学习平台与丰富的功能（包括智能功能）相结合，使健康数据分析师和生命科学专业人士能够轻松且经济地使用数据科学来发现知识，同时减少时间和精力选择预测模型的重用。 JADBio 的医疗保健专用平台提供了领先的人工智能工具和自动化功能，使生命科学专业人员能够快速轻松地构建和部署准确且可解释的预测模型，即使他们没有数据科学专业知识。平台支持缺失值的预处理和插补；它选择特征和建模、调整超参数，并有效测试数千种算法配置，以确定生成最终 ML 模型的最佳配置。该平台评估其预测性能并生成大量的可视化和报告。客户能够选择多个选定的功能子集来生成同样的预测模型，使用 JADBio ...
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® 软件是 Cloud Software Group 的一个业务部门，为数据密集型企业提供强大的自助式分析。 Spotfire 超越了基本的后视仪表板，为数据探索和实时决策提供了单一的可视化分析平台。在点击式无代码数据科学的支持下，Spotfire 甚至允许非开发人员同时分析静态数据和动态数据，从而更快地获得洞察并获得更好的业务成果。 Spotfire 现在是 Cloud Software Group 的一部分。
BigML
bigml.com
BigML 提供高度可扩展、基于云的机器学习服务，该服务易于使用、无缝集成且可立即采取行动。现在每个人都可以在他们的应用程序中实施数据驱动的决策。 BigML 适用于小数据和大数据。 机器学习可用于分析和预测： * 客户行为，提高客户忠诚度 * 网站访问行为，提高网站转化率 * 诊断，支持医疗保健、硬件维护和许多其他领域 * 风险概况，以处理贷款申请 * 库存水平，优化商品供应 * 以及许多其他应用程序，在数据中查找模式可以创造新的见解，并使用这些模式进行预测可以创造新的价值。 BigML 的服务使用起来很简单。您不必成为专家即可从机器学习技术中受益。只需上传您的数据并开始探索。
Incorta
incorta.com
Incorta 的开放数据交付平台简化了对来自多个复杂企业系统的数据的访问，以释放组织数据的全部价值，使其易于分析。在 GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和 Sorenson Capital 的支持下，Incorta 帮助最具前瞻性的公司应对最严峻的数据挑战，从中端市场的创新者到财富 1000 强类别的领导者，如 Broadcom、Comcast、和快门。欲了解更多信息，请访问 www.incorta.com。
Rescale
rescale.com
Rescale 是专为云构建的高性能计算！ Rescale 使组织能够通过消除复杂性来实现科学和工程突破。 从超音速喷气式飞机到个性化医疗，工程师们正在利用 Rescale 平台以前所未有的速度和效率加速新产品创新，Rescale 平台是一种用于混合云上大计算和研发协作的智能全栈自动化解决方案。 Rescale 使 IT 领导者能够提供高性能计算即服务，并在具有安全性、架构和财务控制的混合云控制平面上实现软件自动化。
Hiro
hiro.so
Hiro 构建了将 Web3 引入比特币的开发人员工具。 Hiro 的工具套件通过智能合约、数字资产和去中心化应用程序释放了比特币的全部潜力。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一个用于构建、部署和扩展生产级数据应用程序和算法的端到端多云平台。我们将数据工程、数据科学和商业智能统一到一个自动化的集成环境中，以最小的技术复杂性实现更快的价值实现。该平台提供低代码、完全安全的界面，以简化数据访问和处理，并实现数据驱动项目的敏捷性。借助 ForePaaS，客户的交付时间缩短了 10 倍，将项目投入生产只需几周而不是几个月。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 的简单 UI 体验使任何人都可以使用数据科学来快速探索数据、发现更深入的见解并进行有效沟通。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 通过我们获得专利的实用 AI 平台帮助企业在几分钟内构建、启动和管理 AI 应用程序 - 无需数据科学家、预先存在的数据或自定义基础设施。 帮助您的组织获得人工智能驱动的效率，例如降低 ACH 回报率、预测冲销、预测存款量、增加贷款报价等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中工作，或通过 API 来提供当今实用人工智能的力量。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一个数据科学和机器学习 (ML) 平台，使每个人（甚至是新手用户）能够在几分钟或几小时（而不是几周或几个月）内以经济实惠的方式构建高性能 ML 应用程序 - 否需要编码。 易于使用的连接工具链提供了您在单个管道中从原始数据到预测和见解所需的一切。手动和重复的机器学习任务是自动化的，引擎的智能功能有助于端到端地指导用户。 您可以通过引擎的无代码图形用户界面 (GUI) 或 API 和 SDK 来开发和部署 ML 应用程序。因此，无论您是构建一个没有专用数据科学资源的小型试点项目，还是部署大型企业机器学习系统，您都可以为现有团队配备正确的工具，...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成为企业的人工智能技术合作伙伴。 其产品AlgForce Copilot创建了“AIGC+Data Insight”解决方案。利用生成式AI和低代码引擎，辅助企业非技术人员使用自然语言查询数据库。AI自动进行语义理解、洞察路径规划和自动编程，生成专家级数据洞察，辅助业务决策几秒钟之内。 AlgForce Copilot作为所有非技术人员的24/7数据洞察AI“外脑”，旨在实现数据访问民主化，赋能企业打造数据驱动的增长飞轮！
Zerve
zerve.ai
数据科学和人工智能开发环境，专为代码优先数据团队构建。将原型无缝转换为软件，准备好自行部署或移交给工程团队进行部署。
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一个自助服务平台，供 ML 工程师根据原始事件数据定义实时管道。插入您的事件流，声明您的转换，并立即在线和离线提供功能。无需重新实施——无需管理基础设施 增长团队使用 Sumatra 通过为每个用户提供个性化体验来优化转化。 - 人工智能驱动的受众放大 - 漏斗每个阶段的个性化 - 优化转换速度比 A/B 测试快 3 倍