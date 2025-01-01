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数据脱敏软件通过使用随机字符或其他数据掩饰组织的重要数据，使其仍可供组织使用，但外部力量无法使用，从而保护组织的重要数据。

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Salesforce

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salesforce.com

Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。

Informatica

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Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。

K2View

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K2View是一个综合数据管理平台，提供实时数据视图和数据集成功能，支持数据隐私和合规性，适用于各种业务实体。

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Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。

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Nymiz是一款数据匿名化软件，替换敏感信息以保护隐私，适合数据共享和机器学习，支持多种格式与多种工作流程。

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Protegrity是一个数据保护平台，帮助组织管理和保护敏感数据，确保数据隐私并遵守监管标准。

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Tonic.ai 通过生成无敏感信息的合成数据，保障隐私和数据可用性，让企业在各功能中安全使用数据。

InfoSum

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InfoSum是一款安全数据合作平台，允许企业在保护用户隐私的前提下，安全连接和分析多个数据源。

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Satori是一个数据安全平台，帮助数据团队发现和管理敏感数据，同时满足安全和合规要求，提升数据利用效率。

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TrueVault是一款综合隐私平台，专注于数据隐私法律合规，提供安全的数据存储和处理，特别适用于医疗领域。

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