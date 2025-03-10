InfoSum

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InfoSum 是世界领先的数据协作平台和唯一安全的数据洁净室，使公司能够提供更好的客户体验，同时优先考虑客户隐私。 InfoSum 支持多方之间的安全连接，以释放其客户数据的全部潜力，而不会产生暴露或滥用的风险。 InfoSum 不仅优先考虑消费者隐私，还通过获得专利的非移动数据技术对其进行增强，以创建最受保护、连接最紧密、最容易访问的数据协作网络。 InfoSum 成立于 2016 年，其愿景是连接世界数据而不共享数据。该公司拥有多项专利，保护其“数据不可移动”的发明。InfoSum 在美国、英国、欧洲和澳大利亚设有办事处。继 2021 年 8 月进行 B 轮投资以及快速扩大的客户群后，该公司有望持续增长。