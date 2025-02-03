数据脱敏软件 - 最热门应用 - 伊朗

Nymiz

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使用 Nymiz 将敏感信息替换为合成数据、标记化或星号。这消除了损害数据隐私的可能性，同时保持了数据的可用性和上下文，使其适合数据共享和机器学习应用程序。 该平台提供各种可逆和不可逆的工作流程，包括匿名化和假名化。它还提供标记化和合成数据替换等替代方法来匿名或编辑数据，根据特定用例和组织的最终目标量身定制。 用于知识管理的人工智能驱动数据匿名化： -> Nymiz 检测非结构化文件（doc、docx、xls、xlsx、jpg、tlf、png、pdf）和结构化数据（数据库）中的敏感数据，并可逆或不可逆地对其进行匿名化或假名化。 -> 通过识别姓名、电话号码和社会安全号码等上下文特定数据，与缺乏人工智能功能的工具相比，Nymiz 取得了更出色的结果。 -> 它在数据级别提供了额外的安全层。如果匿名或假名信息因安全漏洞被盗或因人为错误而暴露，则该信息没有实际价值。 -> Nymiz 可以读取除英语和西班牙语之外的 102 种语言的数据。 -> Nymiz 能够满足各种框架的隐私和数据保护方面的监管要求：GDPR、CCPA、LOGPD 等。 其团队专门设计定制数据匿名解决方案，以满足您组织的独特需求。 -> 基于云的解决方案（SaaS） -> API 集成 -> 本地解决方案 -> IT咨询和管理服务