Very Good Security

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非常好的安全性 (VGS) 使其可以对敏感数据进行操作，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还帮助其获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。它加快了上市时间并简化了敏感数据的使用，同时消除了违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。 VGS 是支付代币化领域的全球领导者。它受到包括商家、金融科技公司和银行在内的财富 500 强组织的信赖，可存储和丰富跨卡、银行账户和数字钱包的敏感支付数据。 VGS 在全球管理着超过 40 亿个令牌，提供了一个解决方案套件，其中包括可组合的卡管理平台、符合 PCI 的保管...