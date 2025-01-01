数据脱敏软件 - 最热门应用 - 根西岛

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数据脱敏软件通过使用随机字符或其他数据掩饰组织的重要数据，使其仍可供组织使用，但外部力量无法使用，从而保护组织的重要数据。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 使您可以操作敏感数据，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还可以帮助您获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。我们加快您的上市时间并简化敏感数据的使用，同时消除违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。
K2View
k2view.com
在K2view，我们相信每个企业都应该能够利用其数据变得像行业中最好的公司一样具有颠覆性和敏捷性。 我们的数据产品平台提供对业务重要的任何事物的可信、整体和实时视图 - 无论是客户、供应商、员工、订单、贷款还是患者。 这一平台支持许多用例，包括 Customer 360、测试数据管理、数据隐私、云迁移、遗留应用程序现代化等，与任何其他替代方案相比，它可以在不到一半的时间内以一半的成本交付业务成果。 K2view 数据产品平台可在数周内完成部署、线性扩展并动态适应变化。它支持云、本地或混合环境中的现代数据架构——数据网格、数据结构和数据中心。 数据最密集、最具前瞻性的公司都依赖 K2vi...
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。 大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Nymiz
nymiz.com
用于知识管理的人工智能驱动数据匿名化 -> Nymiz 检测非结构化文件（doc、docx、xls、xlsx、jpg、tlf、png、pdf）和结构化数据（数据库）中的敏感数据，并可逆地对它们进行匿名化或假名化或不可逆转地。 -> 通过识别姓名、电话号码和社会安全号码等上下文特定数据，与缺乏人工智能功能的工具相比，Nymiz 取得了更出色的结果。 -> 数据级别的附加安全层。如果匿名或假名信息因安全漏洞被盗或因人为错误而暴露，则该信息没有实际价值。 -> Nymiz 可以读取除英语和西班牙语之外的 102 种语言的数据。 -> Nymiz 能够满足各种框架的隐私和数据保护方面的监管要求：GDP...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai 通过消除隐私和数据可用性之间的权衡，使所有技术数据消费者的数据访问民主化。 Tonic 的解决方案合成了安全、高保真版本的生产数据，不含敏感信息和 PII。 各行业的数百个客户依靠 Tonic.ai 来构建数据驱动的软件并微调 ML 训练模型。他们获得了生产数据的所有价值，而无需实际复制组织中的敏感数据，从而解锁战略数据资产以供跨职能使用，从工程到业务运营，甚至用于演示的销售团队。凭借高质量的数据，团队可以减少缺陷并加快交付速度，同时拥有强大的安全态势
InfoSum
infosum.com
InfoSum Data Clean Room 支持快速、简单且有效的第一方数据协作，从而在隐私至上的世界中最大限度地提高营销绩效。
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp 是领先的数据连接平台，可安全有效地使用数据。在核心身份解析功能和无与伦比的网络的支持下，LiveRamp 使公司及其合作伙伴能够更好地连接、控制和激活数据，以改变客户体验并产生更有价值的业务成果。 LiveRamp 完全可互操作且中立的基础设施为世界顶级品牌、代理商和出版商提供端到端的可寻址性。欲了解更多信息，请访问 www.LiveRamp.com。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的数据保护解决方案和产品可以通过受保护的动态数据共享来提高您的业务能力。我们全面的方法使您能够解锁您的数据并将其变为现实。无论您的数据存放、移动或使用在何处，包括本地、云端以及两者之间的任何地方，Protegrity 数据保护软件都能提供最全面的保护。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一个数据安全平台 (DSP)，支持自助数据和分析。与传统的手动数据访问流程不同，Satori 为用户提供了一个个人数据门户，他们可以在其中查看所有可用的数据集并立即访问它们。 Satori 的 DSP 动态应用适当的安全和访问策略，用户可以在几秒钟而不是几周内获得安全的数据访问。 Satori 的全面 DSP 可以通过单个控制台管理访问、权限、安全性和合规性策略。 Satori 不断发现数据存储中的敏感数据，并在应用相关安全策略的同时动态跟踪数据使用情况。 Satori 使数据团队能够在整个组织内扩展有效的数据使用，同时满足所有数据安全和合规性要求。
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