数据脱敏软件 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米

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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
非常好的安全性 (VGS) 使其可以对敏感数据进行操作，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还帮助其获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。它加快了上市时间并简化了敏感数据的使用，同时消除了违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。 VGS 是支付代币化领域的全球领导者。它受到包括商家、金融科技公司和银行在内的财富 500 强组织的信赖，可存储和丰富跨卡、银行账户和数字钱包的敏感支付数据。 VGS 在全球管理着超过 40 亿个令牌，提供了一个解决方案套件，其中包括可组合的卡管理平台、符合 PCI 的保管库以及网络增值服务（例如网络令牌、帐户更新程序和卡属性）。 其解决方案通过更高的授权率、减少欺诈和提高运营效率来增加收入，同时与现有技术堆栈无缝集成。它存储了 70% 的美国卡，并解决了关键的支付接受挑战，包括多 PSP 管理、编排支持、PCI 合规性和 PII 保护。 VGS 使客户能够拥有、控制和洞察支付数据，从而提升跨行业的增长和用户体验。
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp 是世界上最具创新性公司的数据协作平台。作为消费者隐私、数据道德和基础身份方面的领导者，LiveRamp 为构建具有无与伦比的清晰度和背景的互联客户视图设定了新标准，同时保护品牌和消费者信任。 LiveRamp 提供了在数据存在的任何地方进行协作的灵活性，以支持各种数据协作用例 - 组织内部、品牌之间以及整个全球网络。数百家全球创新者 - 从标志性消费品牌和科技巨头到银行、零售商和医疗保健领导者 - 依靠 LiveRamp 通过加深客户参与度和忠诚度、激活新的合作伙伴关系以及最大化第一方的价值来建立持久的品牌和商业价值数据，同时保持在不断变化的合规性和隐私要求的最前沿。 LiveRamp 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有办事处。
InfoSum
infosum.com
InfoSum 是世界领先的数据协作平台和唯一安全的数据洁净室，使公司能够提供更好的客户体验，同时优先考虑客户隐私。 InfoSum 支持多方之间的安全连接，以释放其客户数据的全部潜力，而不会产生暴露或滥用的风险。 InfoSum 不仅优先考虑消费者隐私，还通过获得专利的非移动数据技术对其进行增强，以创建最受保护、连接最紧密、最容易访问的数据协作网络。 InfoSum 成立于 2016 年，其愿景是连接世界数据而不共享数据。该公司拥有多项专利，保护其“数据不可移动”的发明。InfoSum 在美国、英国、欧洲和澳大利亚设有办事处。继 2021 年 8 月进行 B 轮投资以及快速扩大的客户群后，该公司有望持续增长。
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai 通过消除隐私和数据可用性之间的权衡，使所有技术数据消费者的数据访问民主化。 Tonic 的解决方案合成了安全、高保真版本的生产数据，不含敏感信息和 PII。 各行业的数百个客户依靠 Tonic.ai 来构建数据驱动的软件并微调 ML 训练模型。他们获得了生产数据的所有价值，而无需实际复制组织中的敏感数据，从而解锁战略数据资产以供跨职能使用，从工程到业务运营，甚至用于演示的销售团队。凭借高质量的数据，团队可以减少缺陷并加快交付速度，同时拥有强大的安全态势
K2View
k2view.com
在K2view，我们相信每个企业都应该能够利用其数据变得像行业中最好的公司一样具有颠覆性和敏捷性。 我们的数据产品平台提供对业务重要的任何事物的可信、整体和实时视图 - 无论是客户、供应商、员工、订单、贷款还是患者。 这一平台支持许多用例，包括 Customer 360、测试数据管理、数据隐私、云迁移、遗留应用程序现代化等，与任何其他替代方案相比，它可以在不到一半的时间内以一半的成本交付业务成果。 K2view 数据产品平台可在数周内完成部署、线性扩展并动态适应变化。它支持云、本地或混合环境中的现代数据架构——数据网格、数据结构和数据中心。 数据最密集、最具前瞻性的公司都依赖 K2view 数据产品平台，包括 AT&T、American Express、IQVIA、Verizon、Sun Life 和 Vodafone。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。 大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
TrueVault
truevault.com
TrueVault 是一个全面的隐私平台，用于管理数据隐私法的合规性。我们的软件由经验丰富的律师打造，可帮助您的业务从 0 增长到 100，并让您一直保持在这个水平。
Original Software
originalsoftware.com
我们的企业测试平台受到数百家公司的信赖，可以降低错误和更新失败的风险，并节省高达 60% 的测试时间。通过一个强大的单一平台迈向未来，管理、捕获和自动化您的 ERP 和整个技术堆栈的测试。本地、云、自定义应用程序或绿屏 - 它可以对所有这些进行测试。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一个数据安全平台，允许数据团队帮助用户快速处理数据，同时满足安全性和合规性要求。这反过来又可以帮助公司通过数据取胜，并更快地为人工智能做好准备。 Satori 不断发现数据库、湖泊和仓库中的敏感数据，跟踪数据使用情况并动态应用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以通过单个控制台管理访问、权限、安全性和合规性策略。 Satori 不断发现数据存储中的敏感数据，并在应用相关安全策略的同时动态跟踪数据使用情况。 Satori 使数据团队能够在整个组织内扩展有效的数据使用，同时满足所有数据安全和合规性要求。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的数据保护解决方案和产品可以通过受保护的动态数据共享来提高您的业务能力。我们全面的方法使您能够解锁您的数据并将其变为现实。无论您的数据存放、移动或使用在何处，包括本地、云端以及两者之间的任何地方，Protegrity 数据保护软件都能提供最全面的保护。
Nymiz
nymiz.com
使用 Nymiz 将敏感信息替换为合成数据、标记化或星号。这消除了损害数据隐私的可能性，同时保持了数据的可用性和上下文，使其适合数据共享和机器学习应用程序。 该平台提供各种可逆和不可逆的工作流程，包括匿名化和假名化。它还提供标记化和合成数据替换等替代方法来匿名或编辑数据，根据特定用例和组织的最终目标量身定制。 用于知识管理的人工智能驱动数据匿名化： -> Nymiz 检测非结构化文件（doc、docx、xls、xlsx、jpg、tlf、png、pdf）和结构化数据（数据库）中的敏感数据，并可逆或不可逆地对其进行匿名化或假名化。 -> 通过识别姓名、电话号码和社会安全号码等上下文特定数据，与缺乏人工智能功能的工具相比，Nymiz 取得了更出色的结果。 -> 它在数据级别提供了额外的安全层。如果匿名或假名信息因安全漏洞被盗或因人为错误而暴露，则该信息没有实际价值。 -> Nymiz 可以读取除英语和西班牙语之外的 102 种语言的数据。 -> Nymiz 能够满足各种框架的隐私和数据保护方面的监管要求：GDPR、CCPA、LOGPD 等。 其团队专门设计定制数据匿名解决方案，以满足您组织的独特需求。 -> 基于云的解决方案（SaaS） -> API 集成 -> 本地解决方案 -> IT咨询和管理服务