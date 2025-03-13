数据丢失防护 (DLP) 软件 - 最热门应用

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数据丢失防护 (DLP) 软件也称为数据泄露防护软件，旨在保护和管理敏感的业务信息。 DLP 解决方案的一个基本方面是分发控制，它可以防止用户将机密数据发送到公司网络之外。安全团队和网络管理员制定规则来规范谁可以访问、修改和共享敏感信息。 DLP 工具在网络级别和各个端点上管理数据保护，从而在整个组织内保持一致的策略实施。这些工具对于保护数据和防止内部泄露至关重要。
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Box
box.com
Box是一个云存储和协作平台，允许用户安全存储、管理和共享文件，并支持多设备同步与第三方应用集成。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Netskope
netskope.com
Netskope是一款云安全平台，提供实时监控和数据保护，帮助组织安全地管理云应用程序和数据访问。
Teramind
teramind.co
Teramind是一款员工活动监控和分析平台，提供数据丢失防护、行为分析和生产力评估，帮助企业提高效率和安全性。
Nira
nira.com
Nira是一款数据访问治理平台，帮助公司保护其Google Workspace和Microsoft 365文档，提供用户访问权限管理和文件活动监控等功能。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud是一个SaaS管理平台，自动化用户管理、访问权限和安全政策，简化多SaaS环境中的操作。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi是一款电子邮件安全平台，提供加密、数据丢失防护和钓鱼检测，旨在保护敏感信息并确保合规性。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI是一个云原生的数据泄露防护工具，旨在保护Zendesk等平台上的敏感信息，具有自动检测和降低合规负担的功能。
1Fort
1fort.com
1Fort 简化中型企业网络保险的申请过程，帮助经纪人快速报价，企业自动化满足安全要求，获取更优保单。