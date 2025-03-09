数据丢失防护 (DLP) 软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Nightfall AI

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Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款专为防止数据泄露而设计的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中共享机密、恶意或个人身份内容的风险。 该工具也是云原生的，被认为准确且易于使用。其核心功能是防止人工智能应用程序和数据管道中的数据泄露，并且它提供了一项名为“Nightfall’s Firewall for AI”的特殊功能。 它专为各种通信渠道量身定制，包括 SaaS 和电子邮件、浏览器和自定义应用程序。此外，它还可以与 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列应用程序集成。 Nightfall AI 为人工智能安全、内部风险、SaaS 安全、治理和风险以及外部威胁提供解决方案。在合规性方面，它涵盖了 HIPAA、PCI、GDPR/CCPA、ISO 27001、SOC 2 和 SOX 等领域。 该工具提供快速 API 启动和 GenAI 检测等功能。 Nightfall DLP 用于自动检测和修复 Zendesk 中敏感数据和个人身份数据的泄露。 它提供实时警报和自动补救措施，以减少合规工作量，同时提供基于机器学习的检测器，以高精度识别潜在的安全和合规风险。