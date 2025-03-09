数据丢失防护 (DLP) 软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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数据丢失防护 (DLP) 软件也称为数据泄露防护软件，旨在保护和管理敏感的业务信息。 DLP 解决方案的一个基本方面是分发控制，它可以防止用户将机密数据发送到公司网络之外。安全团队和网络管理员制定规则来规范谁可以访问、修改和共享敏感信息。 DLP 工具在网络级别和各个端点上管理数据保护，从而在整个组织内保持一致的策略实施。这些工具对于保护数据和防止内部泄露至关重要。
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud是一个SaaS管理平台，自动化用户管理、访问权限和安全政策，简化多SaaS环境中的操作。
Box
box.com
Box是一个云存储和协作平台，允许用户安全存储、管理和共享文件，并支持多设备同步与第三方应用集成。
Netskope
netskope.com
Netskope是一款云安全平台，提供实时监控和数据保护，帮助组织安全地管理云应用程序和数据访问。
Nira
nira.com
NIRA是一个数据访问治理平台，可帮助公司保护其Google Workspace和Microsoft 365文档免受未经授权的访问。 该平台提供了谁可以访问公司信息，监视文件活动，管理多个文件的用户访问权限的工具以及强大的批量修复功能以及管理员的安全策略自动化。 公司将NIRA与其Google工作区，Microsoft 365，OneDrive和SharePoint Environments集成，以实现管理，安全和合规性用例。这些用例包括实时文件监视，漏洞警报，管理外部访问，高级自动化和员工安全工作流。 NIRA为管理员和员工提供了强大的工具。 NIRA的员工安全门户网站允许员工获得完整的可见性并控制访问其文档的访问，并在一个地方降低违规风险。这使得解决风险并容易进行安全审核。 NIRA得到了包括A.Capital，Decibel，SV Angel和8位资本在内的投资者的支持。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款专为防止数据泄露而设计的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中共享机密、恶意或个人身份内容的风险。 该工具也是云原生的，被认为准确且易于使用。其核心功能是防止人工智能应用程序和数据管道中的数据泄露，并且它提供了一项名为“Nightfall’s Firewall for AI”的特殊功能。 它专为各种通信渠道量身定制，包括 SaaS 和电子邮件、浏览器和自定义应用程序。此外，它还可以与 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列应用程序集成。 Nightfall AI 为人工智能安全、内部风险、SaaS 安全、治理和风险以及外部威胁提供解决方案。在合规性方面，它涵盖了 HIPAA、PCI、GDPR/CCPA、ISO 27001、SOC 2 和 SOX 等领域。 该工具提供快速 API 启动和 GenAI 检测等功能。 Nightfall DLP 用于自动检测和修复 Zendesk 中敏感数据和个人身份数据的泄露。 它提供实时警报和自动补救措施，以减少合规工作量，同时提供基于机器学习的检测器，以高精度识别潜在的安全和合规风险。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
Teramind
teramind.co
Teramind是一款员工活动监控和分析平台，提供数据丢失防护、行为分析和生产力评估，帮助企业提高效率和安全性。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家网络安全公司，提供在软件即服务平台上提供的解决方案。 Trustifi 凭借最易于使用和部署的电子邮件安全产品引领市场，该产品由单一供应商提供入站和出站电子邮件安全。对于任何组织（除了员工之外）来说，最有价值的资产是电子邮件中包含的数据，Trustifi 的主要目标是保护客户的数据、声誉和品牌免受与电子邮件相关的所有威胁。借助 Trustifi 的入站防护、数据丢失防护、帐户接管保护和电子邮件加密，客户始终领先攻击者一步。 www.trustifi.com
1Fort
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1Fort 简化了为中间市场企业提供网络保险的流程，节省了保险经纪人及其客户的时间和金钱。经纪商利用 1Fort 帮助客户在几天而不是几周内获得保险，从而在更短的时间内为更多市场提供报价。企业使用 1Fort 自动化高达 90% 的工作，以满足安全要求，使他们能够获得价格更优惠的保单和更全面的覆盖范围。