数据丢失防护 (DLP) 软件 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

BetterCloud 是市场领先的 SaaS 管理平台,使 IT 团队能够消除高达 78% 的 SaaS 管理工作。 BetterCloud 可在多 SaaS 环境中自动执行入职、离职和生命周期中期变更、SaaS 应用程序访问和权利以及安全策略。通过简化和自动化关键工作(例如用户生命周期流程和日常运营),BetterCloud 的数千名客户享受到更高的运营效率和员工生产力。 BetterCloud 拥有 10 多年开创 SaaS 运营运动的经验,现在为全球最大的 SaaSOps 专家社区提供服务。作为行业领先的 SaaSOps 活动 Altitude 的主办方以及年度 SaaSOps 现状报告(该类别的权威市场研究报告)的发布者,BetterCloud 被客户 (G2) 和领先的分析公司(Gartner 和 Forrester)认可为 SaaS 市场领导者运营管理。 对于管理多 SaaS 环境的 IT 团队,BetterCloud 可自动执行入职、离职和生命周期中期变更、SaaS 应用程序访问和权利以及安全策略。 与需要手动干预和自定义脚本的身份和访问管理解决方案或生成需要手动工作的票证的 IT 服务台解决方案不同,BetterCloud 精细、强大的自动化和无限的可定制工作流程可补充您的 IAM 和帮助台自动化,从而通过减少78% 的 SaaS 管理工作。 如果您的 IT 团队正在编写脚本或手动管理任何加入、离开或在组织内部移动的人员对应用程序、文件、文件夹和组的访问,那么您就需要投入大量的人才和资源来解决 BetterCloud 可以自动化的问题。 BetterCloud 总部位于纽约市,在佐治亚州亚特兰大设有产品和工程办公室,并在美国各地设有创新中心和远程人才。BetterCloud 得到了一些最佳技术投资者的支持,其中包括 Vista Equity Partners、Warburg Pincus、贝恩资本和 Accel。