数据丢失防护 (DLP) 软件 - 最热门应用 - 柬埔寨

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数据丢失防护 (DLP) 软件也称为数据泄露防护软件，旨在保护和管理敏感的业务信息。 DLP 解决方案的一个基本方面是分发控制，它可以防止用户将机密数据发送到公司网络之外。安全团队和网络管理员制定规则来规范谁可以访问、修改和共享敏感信息。 DLP 工具在网络级别和各个端点上管理数据保护，从而在整个组织内保持一致的策略实施。这些工具对于保护数据和防止内部泄露至关重要。
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud 是市场领先的 SaaS 管理平台，使 IT 团队能够消除高达 78% 的 SaaS 管理工作。 BetterCloud 可在多 SaaS 环境中自动执行入职、离职和生命周期中期变更、SaaS 应用程序访问和权利以及安全策略。通过简化和自动化关键工作（例如用户生命周期流程和日常运营），BetterCloud 的数千名客户享受到更高的运营效率和员工生产力。 BetterCloud 拥有 10 多年开创 SaaS 运营运动的经验，现在为全球最大的 SaaSOps 专家社区提供服务。作为行业领先的 SaaSOps 活动 Altitude 的主办方以及年度 SaaSOps 现状报告（该类别的权威市场研究报告）的发布者，BetterCloud 被客户 (G2) 和领先的分析公司（Gartner 和 Forrester）认可为 SaaS 市场领导者运营管理。 对于管理多 SaaS 环境的 IT 团队，BetterCloud 可自动执行入职、离职和生命周期中期变更、SaaS 应用程序访问和权利以及安全策略。 与需要手动干预和自定义脚本的身份和访问管理解决方案或生成需要手动工作的票证的 IT 服务台解决方案不同，BetterCloud 精细、强大的自动化和无限的可定制工作流程可补充您的 IAM 和帮助台自动化，从而通过减少78% 的 SaaS 管理工作。 如果您的 IT 团队正在编写脚本或手动管理任何加入、离开或在组织内部移动的人员对应用程序、文件、文件夹和组的访问，那么您就需要投入大量的人才和资源来解决 BetterCloud 可以自动化的问题。 BetterCloud 总部位于纽约市，在佐治亚州亚特兰大设有产品和工程办公室，并在美国各地设有创新中心和远程人才。BetterCloud 得到了一些最佳技术投资者的支持，其中包括 Vista Equity Partners、Warburg Pincus、贝恩资本和 Accel。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。 Box 使企业可以轻松地在线协作、共享和管理内容。
Netskope
netskope.com
Netskope 是全球 SASE 领导者，帮助组织应用零信任原则和 AI/ML 创新来保护数据并防御网络威胁。 Netskope 平台快速且易于使用，为随时随地的人员、设备和数据提供优化的访问和实时安全性。 Netskope 帮助客户降低风险、提高性能并获得对任何云、Web 和私有应用程序活动的无与伦比的可见性。成千上万的客户信任 Netskope 及其强大的 NewEdge 网络来应对不断变化的威胁、新风险、技术转变、组织和网络变化以及新的监管要求。
Nira
nira.com
Nira 是一个数据访问治理平台，可帮助公司保护其 Google Workspace 和 Microsoft 365 文档免遭未经授权的访问。该平台提供了对谁有权访问公司信息、监控文件活动、管理跨多个文件的用户访问权限的工具以及强大的批量修复功能和管理员安全策略自动化的完整可见性。公司将 Nira 与其 Google Workspace、Microsoft 365、OneDrive 和 SharePoint 环境集成，以实现管理、安全和合规性用例。这些用例包括实时文件监控、违规警报、管理外部访问、高级自动化和员工安全工作流程。 Nira 为管理员和员工提供了强大的工具。 Nira 的员工安全门户允许员工在一个地方获得对其文档访问的完全可见性和控制，并降低泄露风险。这使得解决风险和进行安全审计变得容易。 Nira 得到了 A.Capital、Decibel、SV Angel 和 8-Bit Capital 等投资者的支持。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款专为防止数据泄露而设计的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中共享机密、恶意或个人身份内容的风险。 该工具也是云原生的，被认为准确且易于使用。其核心功能是防止人工智能应用程序和数据管道中的数据泄露，并且它提供了一项名为“Nightfall’s Firewall for AI”的特殊功能。 它专为各种通信渠道量身定制，包括 SaaS 和电子邮件、浏览器和自定义应用程序。此外，它还可以与 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列应用程序集成。 Nightfall AI 为人工智能安全、内部风险、SaaS 安全、治理和风险以及外部威胁提供解决方案。在合规性方面，它涵盖了 HIPAA、PCI、GDPR/CCPA、ISO 27001、SOC 2 和 SOX 等领域。 该工具提供快速 API 启动和 GenAI 检测等功能。 Nightfall DLP 用于自动检测和修复 Zendesk 中敏感数据和个人身份数据的泄露。 它提供实时警报和自动补救措施，以减少合规工作量，同时提供基于机器学习的检测器，以高精度识别潜在的安全和合规风险。
Coro
coro.net
Coro 是一种新型网络安全平台。保护整个公司安全的单一平台。使用 Coro 时，您可以保护电子邮件、数据、端点设备、云应用程序，甚至用户活动。有了 Coro，每个人都可以成为网络安全专家。 Coro 只需几分钟即可掌握，旨在将网络安全从您的待办事项列表中删除。 Coro 由人工智能提供支持，可以为您完成工作。我们的人工智能可以修复 95% 的威胁，其余的威胁您可以使用 Coro 独特的一键解决来处理。 Coro 相信，无论您的规模如何，您都有权获得企业级网络安全。获得您从未见过的网络安全。今天试试科罗。
Teramind
teramind.co
Teramind 是全球领先的内部威胁管理、数据丢失防护以及由用户行为分析提供支持的生产力和流程优化解决方案提供商。 Teramind 为企业、政府和中小型企业提供服务，已为全球 10,000 多个组织提供了可操作的、有数据支持的劳动力洞察，以降低风险、提高生产力并简化业务运营。 Teramind 的完全可定制平台使企业能够将数据客观性带入决策和运营中。 Teramind 平台可作为本地、云、私有云或混合部署使用，使组织能够利用取证支持的证据来检测、预防和减轻内部威胁和数据丢失，同时提供可提高效率、生产力和性能的精细行为数据。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家网络安全公司，提供在软件即服务平台上提供的解决方案。 Trustifi 凭借最易于使用和部署的电子邮件安全产品引领市场，该产品由单一供应商提供入站和出站电子邮件安全。对于任何组织（除了员工之外）来说，最有价值的资产是电子邮件中包含的数据，Trustifi 的主要目标是保护客户的数据、声誉和品牌免受与电子邮件相关的所有威胁。借助 Trustifi 的入站防护、数据丢失防护、帐户接管保护和电子邮件加密，客户始终领先攻击者一步。 www.trustifi.com
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