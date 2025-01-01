Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款专为防止数据泄露而设计的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中共享机密、恶意或个人身份内容的风险。 该工具也是云原生的，被认为准确且易于使用。其核心功能是防止人工智能应用程序和数据管道中的数据泄露，并且它提供了一项名为“Nightfall’s Firewall for AI”的特殊功能。 它专为各种通信渠道量身定制，包括 SaaS 和电子邮件、浏览器和自定义应用程序。此外，它还可以与 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列应用程序集成。 Nightfall AI 为人...