Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 数据标签软件 - 最热门应用

数据标记软件，也称为训练数据、数据注释或数据标记软件，在将未标记数据转换为标记数据方面发挥着关键作用，这对于开发准确的人工智能算法至关重要。这些工具提供了一系列功能，包括机器学习辅助标记、人工任务组参与或用户驱动的标记。一些平台甚至允许结合使用这些方法，从而根据成本、质量和速度等因素灵活选择标签方法。 这些工具对不同数据类型的支持各不相同，例如图像、视频、音频和文本，包括卫星图像和激光雷达等子集。注释类型也有所不同，包括图像分割、对象检测、命名实体识别 (NER)、情感分析、转录和情感识别等任务。 为了确保标签质量，大多数软件都采用共识和基本事实等指标。这种质量保证对于监督学习至关重要，监督学习是一种基础机器学习方法，需要标记数据才能进行准确预测。 与数据科学和机器学习平台的集成很常见，有助于从标签到模型训练的无缝数据传输。为了符合数据标签类别的资格，产品通常集成受管理的劳动力或数据标签服务，保证标签的准确性和一致性，提供用于监控标签准确性和速度的分析，并允许与数据科学和机器学习平台无缝集成。