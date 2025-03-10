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数据标记软件，也称为训练数据、数据注释或数据标记软件，在将未标记数据转换为标记数据方面发挥着关键作用，这对于开发准确的人工智能算法至关重要。这些工具提供了一系列功能，包括机器学习辅助标记、人工任务组参与或用户驱动的标记。一些平台甚至允许结合使用这些方法，从而根据成本、质量和速度等因素灵活选择标签方法。 这些工具对不同数据类型的支持各不相同，例如图像、视频、音频和文本，包括卫星图像和激光雷达等子集。注释类型也有所不同，包括图像分割、对象检测、命名实体识别 (NER)、情感分析、转录和情感识别等任务。 为了确保标签质量，大多数软件都采用共识和基本事实等指标。这种质量保证对于监督学习至关重要，监督学习是一种基础机器学习方法，需要标记数据才能进行准确预测。 与数据科学和机器学习平台的集成很常见，有助于从标签到模型训练的无缝数据传输。为了符合数据标签类别的资格，产品通常集成受管理的劳动力或数据标签服务，保证标签的准确性和一致性，提供用于监控标签准确性和速度的分析，并允许与数据科学和机器学习平台无缝集成。
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Appen
appen.com
Appen是一个提供高质量培训数据的平台，专注于机器学习和人工智能，支持数据注释和语音收集以增强AI理解能力。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
Labelbox
labelbox.com
Labelbox是一个数据中心的AI平台，支持构建和利用AI应用，训练模型，自动化任务，和多种注释类型，促进团队合作。
Avala
avala.ai
Avala提供快速、准确的数据标记，支持整个AI运作流程，简化数据管理和模型训练，确保道德与质量并重。
V7
v7labs.com
V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。
Prolific
prolific.com
多产是一个数据收集平台，连接研究人员与经过审核的参与者，提供高质量的人力数据用于学术和市场研究。
Surge AI
surgehq.ai
Surge AI是一个数据标注平台，支持机器学习模型开发，提供高质量的数据收集和注释服务，特别适用于自然语言处理和计算机视觉项目。
Scale AI
scale.com
Scale AI是一个平台，提供高质量数据支持AI模型的开发和评估，应用于自动驾驶、国防等领域。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一个数据注释平台，支持图像数据的多种注释类型，提供协作功能和AI辅助，以提高数据准备效率和质量。
Supervisely
supervisely.com
Supervisely是一个用于计算机视觉的全生命周期平台，支持图像标注、数据管理、神经网络训练和实验跟踪。
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.ai是一个开源的计算机视觉数据注释工具，支持图像、视频和3D点云的标注，适用于数据标注团队。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr是一个训练数据平台，专注于图像标注，支持协作和实时质量监控，为计算机视觉AI模型提供高质量的训练数据。
super.AI
super.ai
super.AI 应用通过智能文档处理技术，自动化业务流程，实现端到端的处理和结果保证。
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI是一款文本标注工具，支持文档分类、自动标记、多语言标注及OCR功能，适用于各行业的数据处理和机器学习。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
SUPA
supa.so
SUPA应用程序通过人类知识和经验，提供以用户为中心的人工智能，自动化数据标注流程，并支持东南亚跨区域协作。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Humanloop
humanloop.com
Humanloop是一个企业平台，用于开发和评估大语言模型（LLM）应用，整合人类反馈以优化AI模型，支持实时监控与分析。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool是一款网页/桌面应用，支持编辑和标注图像、文本、音频和文档，实时协作，适用于数据训练和集成。
Shaip
shaip.com
Shaip提供高质量的数据解决方案，包括文本、音频、图像和视频，为企业构建高效公正的AI模型。
TrainingData.io
trainingdata.io
TrainingData.io是一款用于医学影像和视频数据标注的应用，支持辐射学、病理学等领域，助力机器学习模型构建。
LinkedAI
linkedai.co
LinkedAI是一个完整的训练数据管理解决方案，提供快速标注工具、数据管理和自动化功能，帮助加速计算机视觉项目。
Sama AI
sama.com
Sama AI 是全球领先的数据标注解决方案，专注于高准确度的计算机视觉AI开发，致力于提升就业和收入机会。
Picterra
picterra.ch
Picterra是一个地理空间AI平台，分析卫星和无人机图像数据，帮助评估森林砍伐风险并支持合规管理。
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI旨在民主化视觉AI，通过自动化视觉工作流程，帮助各类企业利用图像和视频数据创造商业价值。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一个基于网络的平台，用于图像标注和开发基于 AI 的图像识别应用，支持高效的标注和模型训练。
Alegion
alegion.com
Alegion是一个数据注释平台，支持AI和ML应用的数据收集、标记和管理。适用于不同类型的数据，确保数据质量和一致性。
Jaxon.ai
jaxon.ai
Jaxon.ai 是一个人工智能平台，帮助数据科学团队通过研究、设计和构建过程来开发AI系统，确保遵循最佳实践。
M47.AI
m47.ai
M47.AI 是一款智能数据标注平台，提供文本标注工具和国际劳动力，支持多语言的机器学习模型训练。
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur NLP是一个基于Web的平台，旨在提高自然语言处理和大语言模型项目的数据标记效率与准确性。
Xelex
xelex.ai
Xelex AI 提供数据策划服务，专注于大语言模型的创建和优化，主要服务于科技公司的数据科学团队，涉及医疗和消费者体验等领域。
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs是一个支持医疗保健组织的AI平台，提供先进的自然语言处理工具和模型，用于解析和分析医疗数据。
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud是一个免费的训练数据平台，支持3D点云和2D数据的自动标注与追踪，提供团队协作管理和高效的数据注释功能。
Swivl
swivl.com
Swivl 是一款专为教育设计的应用，提供课堂管理技能的工具，帮助教育工作者利用人工智能提升教学水平。
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI是一个计算机视觉平台，提供数据注释、模型培训和无代码解决方案，帮助团队高效管理机器学习生命周期。
Datature
datature.io
Datature是一个一体化视觉人工智能平台，简化数据集管理、注释、训练和部署计算机视觉模型的流程，无需编码技能。
iMerit
imerit.net
iMerit 是一家领先的人工智能数据解决方案公司，提供跨计算机视觉、自然语言处理和内容服务的高质量数据，为大型企业的机器学习和人工智能应用提供动力。 iMerit 为农业人工智能、自动驾驶汽车、商业、地理空间、政府、金融服务、医疗人工智能和技术等众多行业的财富 500 强公司提供端到端数据标签技术和解决方案。 iMerit 总部位于美国，在印度、美国、不丹和欧洲拥有大型 CV 和 NLP 团队。 iMerit 的投资者包括 Omidyar Network、Dell.org、Khosla Ventures 和英国国际投资公司。
Segments.ai
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用于机器人和自动驾驶的多传感器标签平台。 Segments.ai 是一个快速、准确的多传感器数据标注数据标注平台。您可以通过图像、视频和 3D 点云（激光雷达和 RGBD）的直观标签界面获取分割标签、矢量标签等。 Segments.ai 是一个自助平台，当您需要时，我们的核心工程师团队会提供专门支持。 * 一个终于有意义的Python SDK * 文档使设置变得轻而易举 * 仅当您遇到困难时才提供自助服务和支持，这样我们就不会减慢您的速度 * 使用 webhooks 自动触发操作 * 连接您的云提供商（AWS、Google Cloud、Azure） * 导出到流行的机器学习框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的劳动力或使用我们的劳动力合作伙伴之一。我们的管理工具可以轻松地一起标记和审查大型数据集。
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