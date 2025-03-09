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数据标记软件，也称为训练数据、数据注释或数据标记软件，在将未标记数据转换为标记数据方面发挥着关键作用，这对于开发准确的人工智能算法至关重要。这些工具提供了一系列功能，包括机器学习辅助标记、人工任务组参与或用户驱动的标记。一些平台甚至允许结合使用这些方法，从而根据成本、质量和速度等因素灵活选择标签方法。 这些工具对不同数据类型的支持各不相同，例如图像、视频、音频和文本，包括卫星图像和激光雷达等子集。注释类型也有所不同，包括图像分割、对象检测、命名实体识别 (NER)、情感分析、转录和情感识别等任务。 为了确保标签质量，大多数软件都采用共识和基本事实等指标。这种质量保证对于监督学习至关重要，监督学习是一种基础机器学习方法，需要标记数据才能进行准确预测。 与数据科学和机器学习平台的集成很常见，有助于从标签到模型训练的无缝数据传输。为了符合数据标签类别的资格，产品通常集成受管理的劳动力或数据标签服务，保证标签的准确性和一致性，提供用于监控标签准确性和速度的分析，并允许与数据科学和机器学习平台无缝集成。
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Superb AI
superb-ai.com
Superb AI 是一家领先的计算机视觉平台和专业服务提供商，提供企业级、端到端 MLOps 和 DataOps 工作流程，以加速以数据为中心的 AI 的采用和开发。通过基于人工智能的自动化的实际应用，Superb AI 帮助团队更有效地管理整个机器学习生命周期，从数据注释到管理、模型训练和部署，同时确保最佳的数据准确性和一致性。 Superb AI 被三星、LG、现代、Kakao 和新日铁等顶级 ML 从业者所使用，其使命是通过显着减少从概念验证到验证所需的时间、成本和精力来实现人工智能的民主化。生产。
LinkedAI
linkedai.co
更快地构建更好的人工智能数据！ LinkedAI 是一个完整的解决方案，用于控制您的训练数据，具有快速标记工具、人力、数据管理和自动化功能。 人工智能模型的好坏取决于其训练数据。我们提供端到端的图像注释解决方案，包括快速标签工具、合成数据生成、数据管理、自动化功能和按需注释服务以及集成工具，以加速和完成计算机视觉项目。我们的网站是最好的起点，因为它拥有丰富的信息，应该能够回答您的大部分问题。但是，如果您需要进一步的帮助，请随时直接与我们联系。
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI 文本注释工具是一款人工智能工具，旨在使自然语言处理 (NLP) 和机器学习 (ML) 解决方案更易于使用且价格实惠。 它提供AI Builder，这是一个人工智能引擎，允许用户构建智能文档应用程序。该工具提供各种功能，包括文档分类、自动标记、多语言注释、命名实体识别 (NER) 和 OCR 注释。 它还支持团队协作，有助于提高数据质量和工作流程效率。UBIAI的综合注释工具可以处理各种类型的文档，例如PDF、图像和文本。 它因其 OCR 注释功能而受到特别好评，使用户能够从扫描的文档和图像中提取数据。此功能可以显着降低与从此类来源解锁数据相关的成本和操作障碍。该工具提供附加功能，例如使用大型语言模型自动标记、简化数据标记过程并节省时间和精力。 它还提供了在带注释的数据集上训练最先进的深度学习模型的能力，允许用户微调他们的机器学习模型并加速训练过程。UBIAI的协作功能使其适合团队，允许轻松分配任务、进度跟踪和绩效衡量。 该工具支持多种语言和多种格式的注释，包括手写、扫描和数字文档。UBIAI 专为跨行业广泛使用而设计，包括银行、金融、医疗保健、保险、法律和技术。 其功能可以帮助简化针对每个行业需求的数据注释和培训流程，从语义分析到欺诈检测，并缩短诊断和治疗时间。总体而言，UBIAI 文本注释工具因其 OCR 功能、协作功能和培训支持而脱颖而出。深度学习模型，使其成为各行业 NLP 和 ML 项目的宝贵工具。
Segments.ai
segments.ai
用于机器人和自动驾驶的多传感器标签平台。 Segments.ai 是一个快速、准确的多传感器数据标注数据标注平台。您可以通过图像、视频和 3D 点云（激光雷达和 RGBD）的直观标签界面获取分割标签、矢量标签等。 Segments.ai 是一个自助平台，当您需要时，我们的核心工程师团队会提供专门支持。 * 一个终于有意义的Python SDK * 文档使设置变得轻而易举 * 仅当您遇到困难时才提供自助服务和支持，这样我们就不会减慢您的速度 * 使用 webhooks 自动触发操作 * 连接您的云提供商（AWS、Google Cloud、Azure） * 导出到流行的机器学习框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的劳动力或使用我们的劳动力合作伙伴之一。我们的管理工具可以轻松地一起标记和审查大型数据集。
super.AI
super.ai
使用 super.AI 智能文档处理 (IDP) 实现端到端业务流程自动化，并保证结果。
Jaxon.ai
jaxon.ai
实际使用人工智能解决“现实世界”的问题是很困难的，需要专家结合领域知识来设计正确的数据/模型组合。像 GPT-4 这样的大型语言模型非常适合通用任务，但在特定领域的用例上却表现不佳，尤其是在涉及专有数据时。工程师们正被卷入人工智能竞赛，需要护栏。 Jaxon 是一个人工智能平台，可指导数据科学团队完成研究-设计-构建过程。它将形式推理与法学硕士驱动的代理相结合，以确保数据科学团队遵循最佳实践。 Jaxon 使用模拟来探索权衡，以快速找出最适合每个用例的方法。 使用 Jaxon，用户可以积极参与开发过程并迭代验证性能，但无需成为博士即可有效。 Jaxon 的专有框架表现为值得信赖的技术顾问，可帮助数据科学团队快速设计最先进的人工智能系统，避免潜在的陷阱和错误信息。 Jaxon 通过自我分析用户项目并结合有关什么有效、何时有效的新知识，不断提高其性能。
TrainingData.io
trainingdata.io
模型辅助图像和视频训练数据标记，用于放射学、病理学和其他形式的医疗数据，用于构建机器学习模型。 受到医疗公司、研究科学家和技术人员信赖的排名第一的工具。
iMerit
imerit.net
iMerit 是一家领先的人工智能数据解决方案公司，提供跨计算机视觉、自然语言处理和内容服务的高质量数据，为大型企业的机器学习和人工智能应用提供动力。 iMerit 为农业人工智能、自动驾驶汽车、商业、地理空间、政府、金融服务、医疗人工智能和技术等众多行业的财富 500 强公司提供端到端数据标签技术和解决方案。 iMerit 总部位于美国，在印度、美国、不丹和欧洲拥有大型 CV 和 NLP 团队。 iMerit 的投资者包括 Omidyar Network、Dell.org、Khosla Ventures 和英国国际投资公司。
SUPA
supa.so
利用人类知识、直觉和学到的经验构建以用户为中心的人工智能。自动化数据标记工作流程、人工智能辅助注释、整个东南亚的综合劳动力、大规模数据标记。
M47.AI
m47.ai
使用我们的智能数据标签平台训练您的机器学习模型，该平台提供文本注释工具并可以访问我们的国际员工队伍，以便您可以用任何语言进行注释
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud 是一个免费的训练数据平台，具有强大的多模式功能和人工智能驱动的注释工具，支持： - 3D点云（单帧和帧系列）、2D和3D传感器融合、图像和视频（连续图像）数据的自动注释和对象跟踪 - 3D点云数据自动分割 - 流畅的注释团队合作，包括工作流程、表演角色和权限的管理等。 - 对一个点云数据中 300 帧中多达 1.5 亿个点以及一个 2D 数据中的 1,000 个图像进行无滞后标注 自 2023 年 6 月起，每个新用户将拥有 50 个席位、100GB 存储空间和 1,000 个模型调用（用于自动注释、对象跟踪和自动分割）。
Alegion
alegion.com
Alegion是一个数据注释平台，支持AI和ML应用的数据收集、标记和管理。适用于不同类型的数据，确保数据质量和一致性。
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai是一个基于Web的平台，可用于图像标签和开发基于AI的图像识别应用程序。它有两个主要目标：第一个是使图像注释任务尽可能方便，高效，即使对于许多人在图像标签上工作的大型项目，第二个是为了提供平稳且用户友好的界面，用于培训和部署深层神经网络模型。在同一平台上执行这两个任务的能力提供了能够以迭代方式训练图像，然后训练和改进模型的优势。 Sentisight.ai提供了强大的功能，例如： *图像标签。 *智能标签工具。 *共享标签项目和时间跟踪。 *分类模型培训。 *对象检测模型培训。 *在线和离线模型（免费30天试用）。 *预训练的模型。 *图像相似性搜索。
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI 的使命是实现视觉 AI 民主化，并通过自动化关键视觉工作流程来释放数十亿美元的企业价值。通过将人类和计算机视觉的最佳技术结合在一起，我们使各种规模的公司能够释放隐藏在不断增长的图像和视频数量中的价值。我们的人工智能生命周期平台使任何用户都能够利用尖端的视觉人工智能，只需点击几下即可从原始像素到产生业务影响。与其他为一小群高技术专家构建的平台不同，CrowdAI 平台是为具有所有技术能力的领域专家和操作员构建的，使整个企业利用尖端人工智能的能力民主化，实现真正的跨职能协作，并将制度化分布式领域专业知识。 CrowdAI 已被世界领先机构用来扑灭大规模野火、协调飓风应对工作、抓获毒品和麻醉品贩运，并实现质量、生产和安全效率。客户使用我们的单一平台来汇集和组织所有形式的媒体，使数据为人工智能做好准备，训练尖端模型架构，部署深度学习模型，并随着时间的推移监控性能。 在每一次合作中，CrowdAI 致力于提供真正的业务影响仍然是一个基本指导原则，确保 AI 项目快速超越研发和创新实验室，实现真正的业务价值。
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs 是一家医疗保健 AI 公司，提供最先进的软件、语言模型和数据，帮助医疗保健和生命科学组织更快地构建、部署和运营 AI、LLM 和 NLP 项目。
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.ai是一个开源的计算机视觉数据注释工具，支持图像、视频和3D点云的标注，适用于数据标注团队。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
通用数据工具是一个 Web/桌面应用程序，用于编辑和注释图像、文本、音频、文档，以及查看和编辑可扩展 .udt.json 和 .udt.csv 标准中定义的任何数据。与其他人实时协作，轻松培训贴标机，集成到您的应用程序中。执行图像分割、图像分类、音频转录、命名实体识别 (NER) 和命名实体链接 (NEL)。使用 docker 运行，与 Tensorflow、Keras 或 Fast.ai 一起使用。
Avala
avala.ai
Avala提供快速、准确的数据标记，支持整个AI运作流程，简化数据管理和模型训练，确保道德与质量并重。
Picterra
picterra.ch
Picterra是一个地理空间AI平台，分析卫星和无人机图像数据，帮助评估森林砍伐风险并支持合规管理。
Xelex
xelex.ai
Xelex AI 是一家数据管理服务提供商，专注于大型语言模型创建和细化的数据。我们的客户通常是技术公司的数据科学团队，为客户构建和完善自己的模型或模型。我们从事的垂直行业主要是医疗保健、联络中心应用程序的商业智能以及消费者体验应用程序。我们的领域专业知识是医疗保健，是通过我们的 WebChartMD 品牌获得的，该平台在过去 17 年中被 uh 使用或已被超过 40,000 家医疗保健提供者用于管理临床文档工作流程。
Datasaur NLP
datasaur.ai
通过更好的数据标记，将 NLP 和 LLM 项目的效率提高 9.6 倍。 数据标记占 NLP 和 LLM 项目 65% 的时间。通过最好的数据标签平台提高速度和准确性，使工程师能够专注于创建一流的模型。
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进行投资。但机器学习转换器的革命和对机器学习模型优化的不懈关注正在达到收益递减的地步。还有什么？
Labelbox
labelbox.com
Labelbox是一个数据中心的AI平台，支持构建和利用AI应用，训练模型，自动化任务，和多种注释类型，促进团队合作。
Prolific
prolific.com
多产是一个数据收集平台，连接研究人员与经过审核的参与者，提供高质量的人力数据用于学术和市场研究。
Scale AI
scale.com
Scale AI是一个平台，提供高质量数据支持AI模型的开发和评估，应用于自动驾驶、国防等领域。
Surge AI
surgehq.ai
Surge AI是一个数据标注平台，支持机器学习模型开发，提供高质量的数据收集和注释服务，特别适用于自然语言处理和计算机视觉项目。
Sama AI
sama.com
Sama 是全球公认的为需要最高精度的企业 AI 模型提供数据注释解决方案的领导者。 我们是唯一一家拥有内部专家团队并使用自己的企业级平台的计算机视觉解决方案公司。我们的使命是通过提供最准确、可扩展且符合道德的数据管道来加速和推进计算机视觉人工智能的开发。道德人工智能是负责任的人工智能，作为一家经过认证的共益企业，我们开创了一种影响力模型，利用市场的力量造福于社会，并已被证明可以有效地改善那些在正规渠道上面临最大障碍的人的就业和收入结果。工作。截至目前，已帮助6万多人脱贫。
Appen
appen.com
Appen是一个提供高质量培训数据的平台，专注于机器学习和人工智能，支持数据注释和语音收集以增强AI理解能力。
Supervisely
supervisely.com
Supervisely是一个用于计算机视觉的全生命周期平台，支持图像标注、数据管理、神经网络训练和实验跟踪。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一个数据注释平台，支持图像数据的多种注释类型，提供协作功能和AI辅助，以提高数据准备效率和质量。
Humanloop
humanloop.com
Humanloop是一个企业平台，用于开发和评估大语言模型（LLM）应用，整合人类反馈以优化AI模型，支持实时监控与分析。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注释的协作功能，并提供贴标机和模型性能分析。此外，V7 还通过直观的用户界面促进注释和模型训练工作流程变得更加高效。 凭借其增强的自动注释功能，它加快了注释的速度和准确性。该平台与 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支持视频、图像和文本数据等一系列数据类型。
Swivl
swivl.com
Swivl 通过支持课堂管理技能发展的工具奠定了教育基础。现在，我们扩展了我们的解决方案，以帮助教育界的每个人达到他们所需的更高水平，以实现人工智能的最佳未来。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr是一个训练数据平台，专注于图像标注，支持协作和实时质量监控，为计算机视觉AI模型提供高质量的训练数据。
Datature
datature.io
Datature 是一款一体化视觉人工智能平台，旨在简化管理数据集、注释、训练和部署计算机视觉模型所涉及的流程。 该工具适合企业、高增长公司、早期初创公司、研究人员和学术界，不需要编码技能。 Datature 支持定制集成并提供高级安全措施。 其“Nexus”允许在单个平台上协作、注释、训练和部署多个计算机视觉模型。 “IntelliBrush”等功能简化了创建注释的过程，而“Portal”则有助于计算机视觉模型的可视化。 该平台与所有模型格式兼容，并无缝插入“Nexus”，还有一个额外的好处是拥有丰富的开源社区支持它。 Datature 展示了经过行业测试的算法和经过市场验证的见解，提供了一系列适用于制药和医疗保健、零售和电子商务、智能城市、公用事业和能源、农业以及制造和建筑等行业的解决方案。 它的资源部分提供了各种材料，从术语表和文档到强调人工智能最佳行业实践和趋势发展的教程和文章。
Shaip
shaip.com
Shaip提供高质量的数据解决方案，包括文本、音频、图像和视频，为企业构建高效公正的AI模型。