数据标签软件 - 最热门应用 - 托克劳

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI 文本注释工具是一款人工智能工具，旨在使自然语言处理 (NLP) 和机器学习 (ML) 解决方案更易于使用且价格实惠。 它提供AI Builder，这是一个人工智能引擎，允许用户构建智能文档应用程序。该工具提供各种功能，包括文档分类、自动标记、多语言注释、命名实体识别 (NER) 和 OCR 注释。 它还支持团队协作，有助于提高数据质量和工作流程效率。UBIAI的综合注释工具可以处理各种类型的文档，例如PDF、图像和文本。 它因其 OCR 注释功能而受到特别好评，使用户能够从扫描的文档和图像中提取数据。此功能可以显着降低与从此类来源解锁数据相关的成本和操作障碍。该工具提供附加功能，例如使用大型语言模型自动标记、简化数据标记过程并节省时间和精力。 它还提供了在带注释的数据集上训练最先进的深度学习模型的能力，允许用户微调他们的机器学习模型并加速训练过程。UBIAI的协作功能使其适合团队，允许轻松分配任务、进度跟踪和绩效衡量。 该工具支持多种语言和多种格式的注释，包括手写、扫描和数字文档。UBIAI 专为跨行业广泛使用而设计，包括银行、金融、医疗保健、保险、法律和技术。 其功能可以帮助简化针对每个行业需求的数据注释和培训流程，从语义分析到欺诈检测，并缩短诊断和治疗时间。总体而言，UBIAI 文本注释工具因其 OCR 功能、协作功能和培训支持而脱颖而出。深度学习模型，使其成为各行业 NLP 和 ML 项目的宝贵工具。